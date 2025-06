Un challenger innovant

La tonte de la pelouse, c'est la corvée du week-end par excellence, celle qu'on repousse jusqu'au dernier moment, celle qui génère des soupirs rien qu'à l'idée de devoir sortir la lourde machine thermique. Et si on pouvait la rayer définitivement de sa liste de tâches ? C'est la promesse des robots tondeuses nouvelle génération, sans fil, intelligents et autonomes. Parmi les nouveaux concurrents qui bousculent le marché, un nom revient avec insistance : Sunseeker. Nous avons testé pendant plusieurs semaines son modèle phare, le Sunseeker Elite X5, une machine qui ambitionne de vous offrir une pelouse digne d'un terrain de golf, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Alors, simple gadget pour technophile ou véritable révolution pour le jardin ?

Présentation de la marque Sunseeker

Lorsqu'on pense "robot tondeuse", des noms comme Husqvarna ou Gardena viennent souvent en premier à l'esprit. Pourtant, de nouveaux acteurs émergent avec des technologies qui changent la donne. Sunseeker fait partie de cette nouvelle vague. Moins connue que les géants historiques, la marque se positionne comme un challenger résolument tourné vers l'innovation, avec un objectif clair : rendre la technologie de pointe accessible et simple d'utilisation. Sa stratégie repose sur l'abandon de la technologie du câble périmétrique, longtemps considérée comme la norme, mais aussi comme le principal frein à l'adoption de ces appareils par le grand public. En misant tout sur des systèmes de navigation hybrides combinant le satellite et la vision par caméra, Sunseeker cherche à offrir une expérience utilisateur libérée des contraintes d'installation fastidieuses.

La gamme de l'entreprise est structurée pour répondre à tous les besoins. Elle s'étend du modèle X3, conçu pour les jardins plus modestes (jusqu'à 800 m²), jusqu'au colossal X7+ capable de gérer des terrains de 6000 m². Le Sunseeker Elite X5, objet de notre test, se situe au cœur de cette gamme. C'est le modèle polyvalent, pensé pour la majorité des jardins européens jusqu'à 2000 m², qui doit démontrer la pertinence et la fiabilité de la vision de la marque. En se positionnant sur un segment de prix compétitif, autour de 1900 €, Sunseeker ne se contente pas de vendre un produit, l'entreprise propose une nouvelle philosophie de l'entretien du jardin, où l'autonomie et l'intelligence priment sur la contrainte manuelle.

Contenu du paquet et installation : la promesse de la simplicité

C'est souvent là que le bât blesse avec les produits de domotique extérieure : l'installation. On s'attend à un week-end de bricolage, un manuel d'instructions de 100 pages et une bonne dose de frustration. La première et excellente surprise du Sunseeker Elite X5 est de prendre cette idée à contre-pied. L'ensemble du processus, du déballage à la première tonte, nous a pris environ 40 minutes. Un record.

Dans le carton, on trouve tout le nécessaire, et c'est un point à souligner. Le kit est complet :

Le robot tondeuse Elite X5 lui-même, au design sobre et moderne.

La station de charge, qui sert de garage au robot.

L'antenne de référence RTK, le cerveau de la navigation satellite.

Deux blocs d'alimentation (un pour la base, un pour l'antenne), avec de longs câbles conçus pour un usage extérieur.

Un support pour l'antenne, qui peut être planté dans le jardin ou fixé à un mur.

Un jeu de lames de rechange, une attention toujours appréciée.

Le grand avantage, qui justifie à lui seul l'intérêt pour cette nouvelle génération de robots, est l'absence totale de fil périmétrique. Fini le besoin de creuser une tranchée sur tout le pourtour de son terrain. Ici, tout repose sur le positionnement GPS. L'installation physique se résume donc à brancher la station de charge et à placer l'antenne RTK dans une zone avec une vue bien dégagée sur le ciel. Une fois le robot allumé pour la première fois, il télécharge automatiquement la dernière mise à jour de son firmware, puis l'application mobile prend le relais. La création de la carte du jardin est d'une simplicité déconcertante : on guide le robot manuellement, comme une voiture télécommandée, le long des bordures de la pelouse via deux joysticks virtuels sur l'écran de son smartphone. On définit les zones à tondre, les passages entre les zones et les endroits interdits (un massif de fleurs, une aire de jeux...). En quelques minutes, la carte est enregistrée et le robot est prêt à travailler. Cette facilité d'installation est un argument de poids qui change radicalement la perception de ces appareils.

Un concentré de technologie

Si l'installation est simple, la technologie embarquée est, elle, très complexe. Le Sunseeker Elite X5 est un véritable concentré d'innovations qui travaillent de concert pour assurer une tonte efficace et sûre. Le cœur du système est sa navigation hybride, baptisée AONavi. Elle repose sur la fusion de deux technologies complémentaires.

D'une part, le RTK-GNSS (Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System). C'est un système de positionnement par satellite surpuissant. L'antenne fixe sert de station de référence. Elle reçoit les signaux des satellites, calcule les imprécisions et envoie en temps réel des données de correction au robot. Résultat : le Elite X5 connaît sa position dans le jardin avec une précision de l'ordre du centimètre. C'est ce qui lui permet de tondre en bandes parallèles parfaites, sans jamais se perdre.

D'autre part, le VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Cette technologie utilise les deux caméras 3D situées à l'avant du robot. Elles scannent en permanence l'environnement pour créer une carte visuelle et identifier des points de repère (un arbre, un coin de terrasse, un buisson...). Le VSLAM prend le relais du GPS dans les zones où le signal satellite est faible ou bloqué, comme sous un grand arbre ou le long d'un mur. C'est cette double compétence qui assure une navigation fluide et sans interruption.

À cette navigation s'ajoute une couche d'intelligence artificielle pour la détection d'obstacles. Grâce à ses caméras binoculaires et à une base de données embarquée, le robot est capable de reconnaître plus de 200 types d'objets courants : un ballon, des outils de jardinage, des jouets, et même de petits animaux. Au lieu de les percuter, il les identifie, ralentit, et les contourne proprement. Côté matériel, le X5 n'est pas en reste. Il est équipé d'une transmission intégrale (AWD), avec trois roues motrices, qui lui confère une agilité et une capacité de franchissement remarquables. Il peut grimper des pentes allant jusqu'à 60% (30°) sans patiner, même sur herbe humide. Son plateau de coupe de 22 cm est flottant, ce qui signifie qu'il s'adapte aux irrégularités du terrain pour une tonte toujours uniforme. Le seul bémol est le réglage de la hauteur de coupe (entre 20 et 60 mm). Il se fait en effet manuellement, via une molette physique sur le capot du robot. Une absence de réglage via l'application qui détonne un peu au milieu de ce festival de technologie.

Le test en conditions réelles : une pelouse de pro, ou presque

Une fois la théorie passée, place à la pratique. Nous avons testé le Sunseeker Elite X5 sur un terrain loin d'être parfait, avec des zones d'herbes hautes et un sol parfois inégal. Un sol majoritairement constitué de mauvaises herbes et à la densité très variable. Dès la première tonte, le résultat est visible. Le robot ne se déplace pas de manière aléatoire. Il suit un plan, tondant la pelouse en bandes parallèles d'une précision redoutable. L'aspect final est incroyablement net et propre, sans les traces chaotiques laissées par les robots plus anciens. On comprend vite la comparaison avec une "pelouse de golf".

Son fonctionnement au quotidien est un vrai bonheur. Le niveau sonore, autour de 60 dB, est très faible. On peut sans problème tenir une conversation ou déjeuner sur la terrasse pendant qu'il travaille à quelques mètres. Il ne dérangera ni votre sieste ni vos voisins. L'application mobile, simple et intuitive, devient le centre de contrôle. On peut y ajuster le planning de tonte, créer jusqu'à 8 zones différentes avec des programmes spécifiques, dessiner des zones d'exclusion virtuelles (pour protéger un potager, par exemple) et même prendre le contrôle manuel pour des retouches. La compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Home est un plus appréciable. On pourra ainsi lancer une tonte à la dernière minute depuis son salon, quelques heures avant l'arrivée d'invités par exemple.

La détection d'obstacles via les caméras et l'IA est bluffante. Nous avons volontairement laissé des jouets d'enfant et des outils sur la pelouse. Le robot les a systématiquement repérés, ralentissant à leur approche avant de les contourner proprement. C'est une vraie tranquillité d'esprit : plus besoin de faire une inspection complète du jardin avant chaque tonte. Le système AWD, lui, a prouvé son efficacité sur les quelques pentes de notre terrain de test, sans jamais montrer de signe de faiblesse.

Le robot, comme la plupart de ses concurrents d'ailleurs, ne tond pas parfaitement les bordures. Il peut parfois laisser une petite bande de quelques centimètres le long des murs ou des parterres, qui nécessite alors un passage rapide au coupe-bordure pour une finition parfaite. Toutefois signalons que le Sunseeker Elite X5 est équipé d'une fonction dédiée de tonte des bordures. Si la cartographie a bien été réalisée en suivant les bordures lors du processus initial, et que la différence de hauteur entre la pelouse et les zones non engazonnées (comme les allées ou les bordures) reste relativement constante, alors lors des cycles de tonte suivants, le robot suivra mieux ces bordures pour couper, d'ou une performance de coupe des bordures nettement améliorée.

Nous avons également expérimenté un blocage : le robot a engagé une tonte sur une bordure pour se retrouver bloqué en équilibre. Un système de sécurité qui couperait les moteurs plus vite en cas de résistance serait une amélioration bienvenue. Après avoir redéfini la limite sur l'application pour lui donner plus de marge, le problème ne s'est toutefois pas reproduit.





Nous avons repéré nombre de fonctionnalités qui nous ont séduits :

La possibilité de réaliser un planning poussé

Il est possible de gérer la vitesse de la tonte sur trois niveaux

Un code PIN permet de sécuriser l'appareil

l'espacement de coupe est également réglable

Même s'il est recommandé de laisser le robot gérer le sens de coupe, plusieurs réglages sont proposés, y compris un cheminement entièrement personnalisé

On peut forcer la coupe des bordures et leur fréquence

Il est également possible de commencer la tonte par les bordures

La sensibilité de l'IA est réglable

La stratégie d'évitement des obstacles permet de ne privilégier aucun contact, ou alors d'autoriser un contact à faible vitesse, qui permettrait par exemple de pousser un ballon.

Le détecteur de pluie permet de forcer le robot à faire une pause, évitant ainsi de marquer les sols trop meubles lorsqu'ils se gorgent d'eau.

Concernant les manques, on regrette l'absence de module antivol. Sunseeker propose un module 4G optionnel, mais on aurait pu avoir, sur cette gamme d'appareils, au moins un simple module gyroscopique permettant d'alerter du soulèvement de l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction, avec une notification.

Comme pour d'autres robots de ce genre, la bonne tenue de la pelouse viendra de la répétition des passes et de la programmation d'un planning de coupes régulières. Situation renforcée par le fait que le robot ne ramasse pas les débris végétaux, mais procède à un mulching, qui a tendance à encourager la pousse... Par ailleurs, on note qu'il faudra privilégier un bon positionnement de l'antenne GPS afin de couvrir au mieux la zone à tondre, sous peine de perte de signal.





Enfin, même si dans notre configuration, il ne nous a pas été permis de tondre 2000 m², l'objectif semble bien dans les cordes du Elite X5 et quand bien même la batterie viendrait à se vider avant d'avoir fini le travail, le robot prévoit de retourner se charger tout seul avant de reprendre son travail tout seul...

Faut-il craquer pour le Sunseeker Elite X5 ?

Après nos tests, la conclusion est sans appel : oui, le Sunseeker Elite X5 est un excellent produit qui tient ses promesses. Il transforme radicalement l'entretien du jardin. La corvée de la tonte disparaît complètement pour laisser place au plaisir d'une pelouse toujours impeccable. Le luxe de regarder par la fenêtre et de voir un gazon parfaitement coupé, sans avoir levé le petit doigt, est difficile à surestimer. La tonte quotidienne favorise également la santé du gazon grâce au "mulching", cette technique où les brins d'herbe coupés, très fins, retombent au sol pour le nourrir.

Certes, il n'est pas parfait. L'obligation de finir les bordures à la main et le réglage manuel de la hauteur de coupe sont deux points négatifs. L'absence de module 4G de série pour un suivi antivol est aussi un petit regret sur un appareil de ce prix (environ 1900 €). Mais ces défauts sont rapidement oubliés face aux avantages immenses qu'il procure. Simple à installer, intelligent dans sa navigation, efficace dans sa tonte et remarquablement silencieux, il s'impose comme une nouvelle référence sur le marché très concurrentiel des robots tondeuses sans fil. C'est un investissement conséquent, mais le prix de la tranquillité et du temps libre retrouvé.

Questions / Réponses



Le robot peut-il tondre la nuit ?

Non. Comme une partie de son système de navigation (le VSLAM) repose sur des caméras, il a besoin d'un minimum de lumière pour fonctionner correctement. Il ne se lancera donc pas en pleine nuit ou par très mauvais temps. L'application vous prévient d'ailleurs si vous programmez une tonte dans des conditions de visibilité insuffisantes.

Comment gère-t-il la recharge de sa batterie ?

De manière totalement autonome. Son autonomie est d'environ 80 à 90 minutes, ce qui lui permet de couvrir une grande surface. S'il n'a pas fini de tondre et que sa batterie est faible, il retourne tout seul à sa station de charge. Une fois rechargé (ce qui prend environ une heure), il repart finir son travail exactement là où il s'était arrêté.

Faut-il vider un bac ou ramasser l'herbe coupée ?

Non, et c'est l'un des grands avantages. Le robot n'a pas de bac de ramassage. Le principe est qu'il tond très souvent (idéalement tous les jours), ne coupant qu'une toute petite partie de la hauteur de l'herbe à chaque passage. Ces minuscules brins d'herbe coupés tombent au sol, se décomposent très rapidement et agissent comme un engrais naturel. C'est la technique du "mulching", qui nourrit votre pelouse en même temps qu'elle la tond.

