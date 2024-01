Se faire comprendre partout dans le monde

Se promener dans un pays étranger sans en connaître la langue et pouvoir pourtant comprendre une conversation, organiser des réunions de travail avec des personnes ne parlant pas la même langue, mais pouvant chacune écouter ce que disent les autres et s’exprimer, discuter avec une personne s’exprimant dans sa langue et lui répondre dans la vôtre…

Le fantasme de la traduction instantanée existe depuis des années, mais les progrès techniques et désormais le recours à l’IA ont permis des progrès notables en termes de réactivité et de rapidité de traduction.

Les performances des différentes solutions dépendent des canaux utilisés, des puissantes ressources en cloud, mais qui peuvent créer un temps de latence, à la traduction directement sur l’appareil convertisseur, moins riche, mais plus directe.

Différentes solutions existent sur le marché, mais la déception peut vite prendre le dessus tant le sujet est complexe et dépendant des techniques mises en œuvre, sans parler de l’ergonomie des dispositifs qui peuvent demander de longues configurations et/ou des manipulations plus complexes.

Avec les écouteurs de traduction WT2 Edge, le spécialiste de la traduction Timekettle tente de réaliser la combinaison gagnante en jouant sur la puissance et l’étendue de son système de traduction tout en jouant la carte de la simplicité d’utilisation : deux oreillettes (dont une peut être utilisée par l’interlocuteur) et une application sur smartphone qui joue les interfaces et permet de sélectionner le mode de fonctionnement adéquat.

Le tout a la forme et l’aspect de simples écouteurs audio, tient dans la poche et peut être dégainé à tout moment pour jouer son rôle de traducteur quasi universel.

Contrairement aux écouteurs M3 de la marque qui prétendent aussi bien traduire que servir à écouter de la musique ou prendre des appels et jouent ainsi la carte de la polyvalence, les écouteurs traducteurs WT2 Edge sont purement destinés à la traduction et ne peuvent servir (en principe) à autre chose.

Cette plus grande limitation d’usage est compensée par une capacité de traduction instantanée double : vous parlez dans votre langue tandis que votre interlocuteur parle dans la sienne et chacun entend la traduction correspondante dans son oreillette.

La promesse est ainsi de pouvoir soutenir une conversation de façon la plus fluide possible entre deux personnes parlant des langues différentes. Elle s’appuie sur sa technologie HybridComm qui passe outre certaines limitations des systèmes de traduction plus anciens, souvent très sensibles au bruit de l’environnement, capables de ne gérer qu’une seule phrase à la fois et qui rendaient le soutien d’une conversation assez pénible en interrompant fréquemment le fil pour préciser ou confirmer ce qui vient d’être dit ou traduit.

Les écouteurs WT2 Edge de Timekettle se présentent dans un petit boîtier blanc comme des oreillettes intraauriculaires sans fil classiques dotées de leur boîtier de charge.

Chacune des oreillettes peut assurer l’écoute et la traduction avec l’avantage par rapport à d’autres dispositifs de ne pas nécessiter d’objet intermédiaire à manipuler.

Le smartphone vient en appui de la traduction via l’application Timekettle en convertissant la parole en texte associé à sa traduction. Selon le mode utilisé, l’écran pourra être séparé ou même être inversé pour que chaque interlocuteur puisse voir la traduction correspondante et contribuer à la conversation.

Différents modes pour se faire comprendre ou apprendre

Le dispositif de traduction Timekettle WT2 Edge nécessite l’application Timekettle, disponible sous iOS ou Android, installée sur un smartphone. C’est de là qu’il sera possible d’appairer le produit dans la liste des accessoires proposés par le fabricant.

Si la communication se fait en Bluetooth, un protocole spécifique est utilisé pour réduire le temps de latence et accélérer les échanges. C’est particulièrement important ici dans la mesure où les WT2 Edge veulent assurer une traduction suffisamment rapide pour pouvoir être utilisée dans une conversation.

Là où d’autres dispositifs sont faits pour de courtes traductions, les WT2 Edge visent la traduction de discussions plus longues et soutenues. Avec 40 langues supportées en mode online (via des serveurs répartis dans le monde) et les variations de 93 accents, ainsi que 13 langues supportées en offline (fonctionnement direct depuis le smartphone), les écouteurs peuvent en principe couvrir de nombreuses combinaisons de traduction entre différentes langues.

Le fonctionnement est très simple puisqu’il suffira ensuite de sortir une oreillette du boîtier et de choisir dans l’application le mode adapté. Quels sont les modes proposés ?

Mode Simulateur : chaque interlocuteur utilise une oreillette, s’exprime et voit la transcription sur l’écran

Mode d’écoute : le son enregistré par le micro du smartphone est transcrit à l’écran et dans les écouteurs

Mode Haut-parleur : le smartphone sert d’entrée et de sortie pour la transcription audio et écrite, les écouteurs permettent d’entendre la traduction.

Mode tactile : un écouteur par personne et chacun peut se répondre dans sa langue en appuyant sur l’oreillette

Pour fonctionner correctement, il faudra un certain nombre de prérequis : savoir bien positionner l’oreillette pour qu’elle capte au mieux le son de la voix, parler assez lentement et distinctement pour que sa compréhension et sa traduction soient optimales, ne pas avoir trop de bruit ambiant (brouhaha, musique en fond, discussion à proximité), sans quoi le résultat pourra être décevant ou incomplet.

Il existe quelques réglages pour affiner la sensibilité en fonction du bruit extérieur ou accélérer la traduction selon le débit, mais cela n’apportera que des améliorations à la marge. Une certaine discipline et un peu d’entraînement sont nécessaires.

Pour se familiariser avec ces contraintes, un entraînement avec une IA est proposé. Elle permet de rappeler le bon positionnement de l’oreillette et de réaliser des essais voix pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Le résultat et surtout la qualité de traduction dépendront beaucoup de ces préparatifs. S’ils ne sont pas respectés, le résultat peut être frustrant, la traduction pouvant avoir du mal à se déclencher, avec une transcription ne correspondant qu’imparfaitement à ce qui a été dit.

Petite gymnastique pour se comprendre

A l’usage, les oreillettes WT2 Edge de Timekettle sont très faciles à utiliser. Il suffit d’activer l’application, de sortir l’une des oreillettes de son boîtier (ou les deux, en fonction du mode) et l’appairage se fait tout seul.

Un écran indique quelle oreillette est activée et l’autonomie dont elle dispose. Il suffit ensuite de choisir le mode…et de parler ou d’écouter. En fonction de la qualité de la source, le résultat va de très bon à très moyen.

Si l'on a déjà quelques bases dans la langue cible, la traduction apportée par les oreillettes WT2 Edge peut aider à orienter la discussion et faire passer plus facilement les mots et expressions qui ne viennent pas naturellement.

C'est aussi plus facile de réorienter le fil de discussion ou de préciser certains points. Entre ce qui est compris naturellement et ce qui est traduit, cela donne une sorte de compréhension hybride du sujet qui n'est freinée que par le temps nécessaire pour traduire et afficher la discussion.

Lorsque la langue est totalement inconnue, on est bien obligé de ne se référer qu'à ce qui est traduit, avec une incertitude plus grande. Il faut alors passer un certain temps à vérifier que ce qui a été compris par les oreillettes est bien ce qui a été dit, parfois pour tenter de le reformuler, ce qui ralentit d'autant le rythme de la conversation et ne permet pas de s'étendre de façon trop complexe sur les sujets.

Avec ce traducteur de langue, il reste toutefois bluffant de pouvoir échanger avec quelqu’un dont on ne maîtrise pas du tout la langue, là où il n’y aurait au mieux que des échanges de regards polis et un peu désolés de ne pas pouvoir prononcer le moindre mot dans la langue de l’autre.

Le rythme relativement lent de la traduction et de l'affichage de la transcription peut être un peu décourageant au départ, mais cela sera contrebalancé par le plaisir de pouvoir se faire comprendre, au moins superficiellement, sur certains sujets, ce qui pourra ouvrir des portes et des opportunités.

Selon les modes, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour faire passer le message

La traduction ne se déclenche pas toujours au tout début de la phrase et prend la transcription en cours, ce qui peut donner lieu à des faux sens ou à des erreurs. L’avantage des écouteurs WT2 Edge par rapport à d’autres dispositifs est de ne pas avoir à attendre que l’un ait fini sa phrase pour commencer à traduire la langue de l’autre utilisateur.

Toutefois dans les faits, il reste difficile de ne pas hacher la conversation de silences plus ou moins longs entre les phrases, le temps qu’elles soient traduites et transcrites, ce qui limite la fluidité de l’ensemble et peut être un peu perturbant.

Tentatives de traduction de podcasts en vitesse lente, la latence peut compliquer la tâche de compréhension

Il faudra aussi éviter les termes trop spécifiques et les appellations qui seront ignorés ou donneront d’étranges traductions. C’est encore une gymnastique à acquérir.

Cela demande beaucoup de concentration et il paraît compliqué de pouvoir discuter plus de quelques minutes à quelques dizaines de minutes d’affilée. On n’est pas encore dans la traduction instantanée capable de maintenir un fil rapide de discussion.

Néanmoins, avec un peu de bonne volonté chez les interlocuteurs, il est possible de discuter de divers sujets là où la communication demanderait un effort certain avec des résultats modestes.

Il reste tout de même à voir comment les progrès de l’intelligence artificielle vont permettre d’améliorer tout cela et de fournir une traduction directe plus fluide et rapide. Les écouteurs peuvent aussi servir pour travailler une langue en traduisant par exemple des podcasts, mais il faudra là encore trouver des enregistrements avec des intervenants ne parlant pas trop vite et dans lesquels il n’y a pas de fond sonore perturbant.

Conclusion

Les écouteurs de traduction WT2 Edge de Timekettle ouvrent des perspectives pour communiquer avec presque n'importe qui même sans en connaître la langue. Aidée de l'application sur smartphone ou simplement avec les oreillettes (chaque interlocuteur en portant une), une communication devient possible là où la barrière de la langue aurait empêché tout contact.

Le dispositif mise sur sa simplicité d'utilisation : activer l'application sur smartphone et utiliser les oreillettes, et sur une communication bidirectionnelle qui n'attend pas qu'une phrase soit traduite dans une langue pour écouter la réponse de l'autre utilisateur.

Le processus gagne ainsi en fluidité et permet de tenir une conversation, mais il reste limité par les temps de latence des serveurs s'occupant de la traduction et par la justesse de la compréhension qui peut conduire à se reprendre à plusieurs fois avant d'exprimer correctement son idée ou sa question.

La qualité de la traduction est très dépendante du bruit ambiant et de la gymnastique associée pour optimiser son fonctionnement : parler assez lentement, faire des pauses au bout des phrases, utiliser des termes génériques...

Si cet effort est fait, le résultat est assez étonnant et permet soit de compléter la compréhension d'une langue dont on n'a que de vagues notions, soit d'exprimer des idées simples dans une langue totalement inconnue. La transcription sur l'application sera alors bienvenue pour vérifier que ce qui a été traduit correspond à ce qui a été dit.

Les écouteurs WT2 Edge peuvent être un outil très utile lors de déplacements à l'étranger ou pour entamer une discussion avec des personnes d'origine étrangère. Ils peuvent aussi contribuer à l'apprentissage d'une langue ou pour compléter une connaissance légère en fournissant vocabulaire et expressions qui ne viendraient pas naturellement sinon.

Si une connexion internet est généralement nécessaire, certains packs de langue peuvent être téléchargés pour une expérience de traduction locale. Il reste que les écouteurs WT2 Edge sont des outils dédiés dont il faudra avoir un véritable usage régulier...et des interlocuteurs avec qui échanger.

Vous trouverez les écouteurs Timekettle WT2 Edge pour de la traduction en temps réel au prix officiel de 299,99 € (traduction en ligne) et 349,99 € (traduction hors ligne et en ligne) sur le site de la marque, mais également chez Amazon.