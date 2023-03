Des aspirateurs laveurs

Le marché de l'aspirateur connait un essor particulier depuis quelques années : si Dyson s'est rapidement imposé en leader du marché de l'aspirateur sans fil, aujourd'hui le concept se décline plus largement vers celui de l'aspirateur multifonction dans lequel Tineco s'est également imposé.

Les aspirateurs laveurs connaissent ainsi un succès grandissant et occupent une part de marché de plus en plus conséquente. Il n'est ainsi pas étonnant de voir Tineco renouveler sa gamme avec le Floor One S7 Pro, un aspirateur laveur haut de gamme plutôt bien équipé.

Notons toutefois que ces appareils se destinent au nettoyage de sols "durs" de type parquet, carrelage, linoléum et autres dalles vinyles... Les parquets en bois brut, moquettes ou tapis sont à proscrire au risque d'endommager le revêtement ou même l'aspirateur.

Présentation

Le Tineco Floor One S7 Pro est actuellement le dernier-né de la marque dans la gamme d'aspirateurs d'eau et poussière. Il s'agit donc d'un aspirateur deux en un ou d'une serpillère électrique.

Le concept est assez simple : l'aspirateur balai est pourvu d'une brosse rotative, animée par un moteur, qui peut être humidifiée via un réservoir d'eau propre. Lors de l'action, la brosse tourne pour proposer une action mécanique qui, alliée à l'eau et au détergent, permet de détacher la poussière et la crasse. Le rouleau vient ensuite s'essorer sur une bavette souple combinée à une zone d'aspiration qui stocke ensuite les eaux usées dans un bac dédié équipé de divers filtres.

En un seul passage, on peut ainsi nettoyer son sol, l'aspirer et le sécher pour s'éviter d'avoir à enchainer le passage de l'aspirateur puis d'une serpillère.

Il existe une foule de dispositifs de ce genre sur le marché, mais Tineco y rassemble toutes ses technologies pour en faire un appareil ultra haut de gamme.

D'ailleurs, le design de ce Floor One S7 Pro ne laisser pas indifférent : il mêle le blanc et le noir mat ainsi que des finitions hématite sur les parties métalliques (de la canne notamment), mais également des matériaux plus originaux comme la partie supérieure qui ressemble à du bois. Le tout se veut assez compact et élégant.

Le corps reste en effet assez compact comparé à certains modèles, cela se fait au prix d'un réservoir d'eau propre de 850 ml et d'un réservoir d'eaux usées de 720 ml. De quoi nettoyer une surface d'environ 150 m² sans avoir à refaire le plein.

La tête présentant la brosse à poils courts est somme toute assez classique si ce n'est qu'elle embarque un système d'éclairage LED et qu'elle propose un accès simplifié à la brosse, ainsi que des bordures assez minces : lorsque la tête est collée à une plinthe, la zone de lavage ne se situe qu'à un petit centimètre du bord. Ce n'est pas parfait, mais on a très souvent vu bien pire...

La tête est également accompagnée de larges roues en caoutchouc crantées qui éviteront de glisser, même sur sol mouillé : un bon point de plus. Notons que Tineco met en avant sa technologie SmoothPower : les roues en question sont motorisées pour faciliter les déplacements.

Les deux réservoirs sont très simples d'accès et proposent une manipulation facilitée : le filtre est très accessible sur le bac d'eau sale, tandis que le bac d'eau propre est équipé d'un large bouchon équipé d'un joint torique pour une parfaite étanchéité. Concernant ce dernier, il est possible d'utiliser un détergent mélangé à l'eau, Tineco recommandant de n'utiliser que celui fourni avec l'appareil et vendu sous sa propre marque, mais rien ne vous empêchera d'utiliser le vôtre.

La canne, quant à elle, est livrée à monter, mais ne nécessite que peu de manipulations. Elle embarque plusieurs boutons à l'avant pour naviguer dans le menu et allumer l'appareil. Un bouton supérieur est réservé à l'autonettoyage tandis qu'à l'arrière se situe le bouton de réglage du volume et de connexion à l'application mobile de Tineco.

Le sommet du corps de l'appareil est surmonté d'un gigantesque écran LCD rond de 3,6 pouces. Un écran qui se veut particulièrement lisible et qui est véritablement exploité par la marque comme un moniteur, avec non seulement des animations, mais également des tutoriels.

Lors du premier allumage de l'appareil, on assiste à la lecture de plusieurs tutoriels vidéo qui présentent les différentes fonctionnalités du Floor One S7 Pro : de l'installation à l'utilisation en passant par les réglages avancés. On peut ainsi en quelques minutes apprendre tout ce qu'il y a à savoir de l'appareil. Notons qu'en cas de besoin, ces tutoriels sont disponibles dans les paramètres de l'appareil.

Prise en main

Le Tineco Floor One S7 Pro est un appareil qui est livré en pack complet : on y trouve l'appareil tout équipé ainsi qu'un filtre et une brosse de rechange, un bidon de détergent, une brosse pour nettoyer les bacs ainsi qu'une base qui servira de stockage et de charge à l'appareil.

La notice fournie avec est détaillée, mais fait office de doublon tant les tutoriels proposés en vidéo directement sur l'écran de l'appareil sont complets et bien pensés.

Il suffit d'assembler la canne, de lancer les tutos et en quelques minutes de se lancer dans une session de nettoyage.

Pour la plupart des usages, l'utilisateur peut rester sur le mode automatique qui fait varier la vitesse de rotation de la brosse et de l'aspirateur en fonction du sol. Un capteur de saleté associé à la technologie iLoop (déja rencontrée sur le Tineco Pure One S15 Pet) permet de faire varier la vitesse de rotation de la brosse et le débit d'eau. L'écran affiche un cercle sur son pourtour qui donne des informations sur le niveau de saleté et permet à l'utilisateur d'insister sur les zones les plus sales tant que l'indicateur ne passe pas au bleu.

Un mode Ultra propose d'injecter de l'eau électrolysée pour un nettoyage en profondeur, le mode Max règle la rotation et le débit d'eau au maximum et enfin, un mode Aspiration stoppe l'humidification du rouleau pour plus facilement éponger les liquides au sol.

Une fois les sols nettoyés, il suffit de remettre le Floor One S7 Pro sur sa base et de lancer le nettoyage automatique : il réalise ainsi plusieurs cycles d'essorage de sa brosse. Il convient néanmoins de la retirer pour le mettre à sécher dans l'espace prévu sur le socle et d'anticiper en installant la seconde brosse pour faire un roulement et avoir son appareil toujours prêt.

Tineco promet jusqu'à 40 minutes de fonctionnement tant au niveau de la batterie que du réservoir d'eau. Une autonomie que nous avons pu constater. Néanmoins, elle varie en fonction de l'encrassement des zones à nettoyer et du mode de nettoyage sélectionné.

Nous avons apprécié le nettoyage amélioré sur les deux côtés qui ne laisse que peu de zones inaccessibles. L'éclairage de la tête est également un plus qui ne peut échapper à un disposifit se revendiquant haut de gamme.

Quant à la puissance de nettoyage : les 450 tours par minute de la brosse sont suffisants pour toutes les taches fraiches, mais comme d'habitude, un peu moins utiles pour les taches sèches ou grasses. La fonction Ultra qui combine eau électrolysée et détergent nous a permis de venir à bout de traces qui restaient inaccessibles à d'autres modèles, à condition d'insister. En outre, on gagne également à utiliser l'appareil avec de l'eau bien chaude.

Bilan

Nos différents tests avec ce Floor One S7 Pro ont été plus que concluants, y compris sur certaines traces récalcitrantes.

L'essorage du rouleau via un racleur flottant qui vient presser ce dernier fait des miracles : l'appareil nettoie et aspire, et à aucun moment il n'étale les liquides ou saletés sur le sol.

Jusqu'à présent, seul le Uwant X100 équipé d'un second rouleau "sec" nous avait donné ces résultats, bravo donc à Tineco.

La motorisation des roues est un plus appréciable : malgré un poids certain, le Floor One S7 est particulièrement agile et maniable.

L'entretien est facilité par des bacs très accessibles qui se démontent facilement. Le rouleau disposant d'une fixation magnétique est également facile à enlever, ce qui encourage à le remplacer après chaque usage et à le faire sécher totalement pour éviter le développement des bactéries et des mauvaises odeurs qui s'en accompagnent.

Petit bémol toutefois avec certains débris durs et glissants comme les croquettes pour chat qui ont parfois du mal à passer sous la bavette pour atteindre la zone d'aspiration et que l'on traine alors sur plusieurs mètres.

Mention spéciale pour l'écran parfaitement lisible et très riche en fonctionnalités et indications : on a rarement vu mieux et nous avons été bluffés par sa qualité.

Vous pourrez trouver le Tineco Floor One S7 Pro au prix officiel de 799 € par exemple chez Amazon, ou sur le site officiel de Tineco.