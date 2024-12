La trottinette électrique pas comme les autres

La marque Engwe est surtout connue pour ses vélos électriques de type fatbike qui se sont étendus depuis à d’autres catégories (vélos urbains pliants, vélos de montagne…), mais elle sait aussi faire des trottinettes électriques.

Si ce n’est pas forcément son terrain de jeu favori, elle propose toutefois plusieurs modèles dont la trottinette électrique Engwe Y600, son produit phare affiché à 679 € mais actuellement à 579 €. Puissante, dotée de roues larges, bardée de suspensions et équipée de freins à disque, elle peut affronter des conditions urbaines difficiles ou servir à arpenter des espaces au-delà des circuits bitumés.

La machine est puissante, capable d’embarquer une grande charge utile et de grimper des côtes respectables, tout en offrant une belle autonomie. Elle peut accueillir un siège amovible la transformant en sorte de draisienne ou bien être utilisée comme une trottinette standard.

Comme toujours, l’engin arrive bien emballé dans son carton et protégé par des renforts en polystyrène et du plastique. Le colis est assez lourd, plus de 30 kg, la trottinette électrique dépassant elle-même allègrement les 25 kg. C’est un point à considérer si la trottinette doit être transportée en étage !

La bête arrive presque complètement montée avec la tige de selle pré installée. Il faudra ajouter la selle ou démonter l’ensemble si l’on veut l’utiliser comme trottinette pure. Dans la boîte, des outils sont fournis et ils ne seront pas de trop, car il faudra se pencher sur un autre élément : le serrage des différents composants du guidon, des freins à l’écran de contrôle.

Ceux-ci sont pré-montés mais pas serrés puisque leur réglage final dépendra de la position de conduite, debout ou assis. Leur fixation ne prend que quelques minutes et il faudra juste penser à laisser assez d’espace pour pouvoir desserrer les deux points de fixation du guidon afin de faciliter son rangement.

Une notice (en anglais) accompagne la trottinette, mais elle n’est pas forcément très claire, entre traduction en anglais approximative et schémas très petits et peu lisibles. Il vaudra mieux se référer à la version en ligne et aux vidéos disponibles.

Une petite vérification générale de tout ce qui peut être serré, un gonflage des pneumatiques et c’est parti pour aller faire un tour.

Caractéristiques de la trottinette Engwe Y600

Poids : 26 kg

Cadre pliant (base du guidon et poignées) certifié IPX5 (résistant à la pluie)

Guidon réglable en hauteur

Siège avec tige et selle pré installés

Pneus crantés gonflables 10 pouces

Quadruple suspension (deux à l’avant, deux à l’arrière) et suspension selle

Freins à disque avant et arrière

Moteur électrique 600 W nominal en roue arrière, 830 W en crete

Couple : 28 N.m

Pente : 15 degrés

Batterie 18,2 Ah / 48V rechargeable en 8 heures

Autonomie annoncée jusqu’à 70 kilomètres

Vitesse maximale : 25 km/h

Poids maximal supporté : 120 kg

Phare avant / arrière et clignotants latéraux

Béquille

Klaxon électrique

Ecran de bord couleur et affichage de la tension de la batterie

Prix de référence : 679 euros mais actuellement à 579 €

Une trottinette électrique qui en impose

La trottinette électrique Engwe Y600 est du genre à se faire remarquer. Avec son pont large et ses pneus de 10 x 4 pouces, ses freins à disque et ses suspensions bien visibles, on comprend très vite qu’elle n’est pas qu’une simple trottinette standard.

Et l’on ne parle pas que de la présence du siège à l’arrière qui peut en faire une sorte de draisienne électrique. Il faut en avoir l’utilité, mais tous les goûts sont dans la nature, à moins que la station debout sur la trottinette soit pénible.

La trottinette Engwe Y600 donne immédiatement un sentiment de robustesse avec ses éléments métalliques, ses nombreuses vis et ses dimensions généreuses. Il faut dire qu’à plus de 25 kg, elle en impose même si cela signifie qu’elle ne sera pas très commode à déplacer dans des escaliers, à moins de vouloir se faire rapidement des biceps.

En position repliée, elle peut être tractée sur sa roue arrière, mais il reste que c’est un engin assez lourd et encombrant. Le dépliage se fait à l’aide d’une pédale au pied du guidon. Il y a une petite manipulation à faire pour la mettre en état de rouler et elle n’est pas très clairement expliquée dans la notice, ce qui laisse au début une certaine incompréhension et la crainte de faire une erreur.

En réalité, c’est assez simple. Il faut d’abord tirer sur l’élément métallique latéral de sécurité avant de se mettre en position en actionnant les freins, puis d’appuyer sur la pédale tout en donnant un coup sec et franc vers l’avant, jusqu’à entendre un clic.

Un peu légère l'explication du dépliage dans le manuel

Il suffit ensuite de replacer l’élément de sécurité (qui empêchera la pédale de revenir en position repliée si le mécanisme était mal enclenché ou venait à céder) et le tour est joué. Pour replier la trottinette, il suffit de suivre les étapes en sens inverse, toujours en serrant les freins pour maintenir l’engin en place. C’est plus simple à faire qu’à décrire et après un ou deux essais, cela vient naturellement.

Pliée, la trottinette peut être tractée comme un caddie sur sa roue arrière pour faciliter son déplacement. La transporter à bout de bras donnera tout de même l'impression de soulever un haltère.

La trottinette Engwe Y600 se distingue par son large pont sur lequel les deux pieds peuvent être posés côte à côte avec une bonne stabilité. Il n’est pas illuminé, mais il possède un revêtement antidérapant marqué du logo de la marque. Curieusement, le plastique servant à protéger le corps de la trottinette s’est retrouvé collé sous un bord du revêtement. Pas très esthétique, mais facilement réparable.

La trottinette dispose de pneus crantés 10 x 4 pouces avec valve de gonflage. C’est de la gomme dure qui ne craindra pas vraiment les sous-gonflages, mais cela peut être intéressant de vérifier le gonflage si elle doit être fortement sollicitée, le poids maximal supporté étant de 120 kg.

A ceci s’ajoutent des freins à disque mécaniques à l’avant et à l’arrière, mais aussi deux jeux d’amortisseurs à l’avant et à l’arrière également. Entre les pneus larges et les amortisseurs, la trottinette peut affronter les obstacles urbains avec une certaine tranquillité d’esprit.

Elle ne risque pas de se coincer dans des rainures au sol et sera plus confortable sur des terrains inégaux ou bosselés. La selle comporte un petit amortisseur dans la tige pour limiter les tassements sur des obstacles durs.

La trottinette Engwe Y600 comporte un phare 4 LED à l’avant et un feu arrière doublé d’un feu frein (plus lumineux). Sur les côtés, à l’avant et à l’arrière du plateau, des éclairages orange lumineux serviront de clignotant…au moins de nuit, car ils ne sont guère visibles en plein jour.

Le guidon est réglable en hauteur, avec une partie basse métallique particulièrement solide, car reliée au système de pliage. Deux anneaux vissables permettent de le déployer complètement. Ils semblent plutôt solides, mais il faudra vérifier qu'il ne se crée pas du jeu au fil du temps, auquel cas il faudra renforcer le filetage.

Il porte à gauche des boutons pour le klaxon électrique et l’activation des phares tandis qu’un switch active les feux clignotants avec un petit bip régulier pour rappeler qu’ils sont en marche.

A droite, on trouve un premier écran affichant le voltage de la batterie et un écran de bord de type TF-100 résumant les informations habituelles : autonomie de la batterie en 5 bâtons, vitesses électriques (1 à 3), vitesse instantanée et indications de distance (odomètre, trip…) et vitesses moyennes.

Sur le côté, un bouton Mode permet de changer de vitesse et un second allume ou éteint la trottinette. Au bout, une gâchette sert d’accélérateur piloté à l’index. Mais rien ne fonctionnera sans avoir inséré la clé de contact, ce qui peut constituer un premier niveau de protection contre le vol.

On pourra regretter la présence généreuse des câbles devant le guidon, certes rassemblés en un faisceau, mais qui ne sont pas très esthétiques et peuvent gêner l'installation d'une sacoche. Le point positif est qu'il sera facile de remplacer un élément.

En version avec siège, la selle moelleuse est repliable (il y a une tirette dessous), de même que la tige de selle pour occuper le moins d’espace possible. Malgré tout, même repliée, la trottinette Engwe Y600 occupe un peu de place.

Entre confort de pilotage et réactivité

Avec son moteur de 600 W, la trottinette électrique Engwe Y600 offre de la réactivité et une puissance qui permettra de grimper des côtes sans s’essouffler. Une fois la clé de contact dans la serrure, l’écran affichant le voltage s’illumine et il suffit ensuite de démarrer l’écran de contrôle pour activer l’engin.

Le pilotage se fait très simplement depuis la gâchette se maniant de l’index, ce qui permet aussi par rapport à d’autres accélérateurs de toujours rester cramponné au guidon. Il n’y a pas de mode croisière sur ce modèle et l’accélérateur devra donc toujours être maintenu pour avancer.

Le freinage est ultra efficace et il faudra un petit temps d’apprentissage, car les freins à disque freinent assez sec une fois rodés, ce qui peut surprendre lors d’une manœuvre d’urgence.

C’est une vraie sécurité mais attention à toujours maîtriser les freinages et les trajectoires. La conduite de la trottinette est très silencieuse et fluide, avec une accélération franche qui rappelle la puissance du moteur.

Alliée à la batterie de 18,2 Ah et à un contrôleur qui semble délivrer de la puissance, la trottinette électrique Engwe Y600 est particulièrement réactive. Cette énergie à revendre lui donne de quoi supporter jusqu’à 120 kg de charge et de grimper des côtes jusqu’à 15 degrés.

Et il est vrai que les parcours vallonnés ne lui font pas peur, avec peu de variations de vitesse lors des montées. Même s’il ne faudra pas lui demander de grimper des pentes trop fortes, elle saura s’adapter à différents types de terrain.

Ses pneus larges et crantés lui permettront de s’aventurer sur des terrains autres que le bitume. Un chemin de terre ou légèrement gravillonneux ne lui fera pas peur et l’on pourra ainsi prendre des chemins de traverse sans craindre les ennuis.

La double suspension avant / arrière amortit le plus gros des chocs tout en restant assez ferme pour ne pas pénaliser la conduite, et la structure assez rigide de la trottinette ainsi que son pont large inspirent confiance.

Les commandes sont accessibles depuis le guidon et facilement repérables par leur code couleur (rouge : klaxon, vert : feu avant et arrière). La trottinette électrique promet une autonomie allant jusqu’à 70 km en mode éco (c’est en dire en version respectant les 25 km/h maximum).

Cela dépendra bien sûr du poids du conducteur et de la nature du terrain, mais on peut raisonnablement compter sur environ 60 kilomètres en usage urbain essentiellement plat à légèrement vallonné.

Ce n’est pas si mal d’autant plus que la charge est assez longue, de 8 heures, car se faisant en 2 A. Le connecteur de charge est protégé par un capuchon sur le côté du pont et nécessite un embout spécifique.

La trottinette Engwe Y600 est par ailleurs certifiée IPX5, ce qui permettra de l’utiliser sur la pluie en évitant toutefois les flaques profondes qui noieraient le pont. Ce n’est pas un sous-marin.

Par défaut, la trottinette électrique Engwe Y600 fonctionne à une vitesse maximale de 25 km/h. Elle affiche à la base une étiquette affirmant qu’elle respecte la norme EN1314. Toutefois, il reste possible de la débrider pour la faire aller plus vite. Avec une manoeuvre assez simple à réaliser au démarrage, que nous ne détaillerons pas, elle sera alors capable d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h (ou approchant, toujours selon le poids du conducteur).

On sort évidemment du cadre de la légalité, à moins d’utiliser cette fonctionnalité hors voies publiques sur terrain privé. Rapidement testée pour voir ce que ça donne, la trottinette déchaîne alors toute la puissance de son moteur électrique. Le pilotage est assez stable, mais, à défaut d’assistance à la conduite et de pneus plus larges, on ne peut guère aller que tout droit sous peine de perdre rapidement le contrôle. Et l’autonomie en prend forcément un coup.

Conclusion

La trottinette électrique Engwe Y600 offre à la fois de la puissance, une bonne stabilité et une belle autonomie. Solidement construite avec ses éléments métalliques, adaptable à toutes les morphologies avec ses réglages de position et stable grâce à un pont large et des pneus épais, elle constitue un moyen de locomotion du quotidien extrêmement efficace.

Avec au moins 50 km d’autonomie (et un peu plus en fonction du terrain et du poids du pilote), elle permet d’envisager des trajets nombreux ou étendus tout en offrant une certaine sécurité de conduite face aux pièges des revêtements, et avec la possibilité de s’aventurer sur des chemins non goudronnés.

Livrée avec un siège, on pourra en faire un véhicule électrique assis commode à défaut d'être très confortable malgré une belle selle moelleuse avec amortisseur dans la tige.

La possibilité de plier la trottinette est un plus pour pouvoir l’entreposer, mais cela ne fera pas oublier son poids de plus de 25 kg qui restera difficile à gérer s’il faut grimper des escaliers avec.

C’est à peu près la seule critique que l’on peut lui faire avec celle d'une charge lente qui nécessite 8 heures pour restaurer son autonomie. Il n'y a pas non plus de système antivol, de GPS ni d'application dédiée comme on peut en trouver sur d'autres modèles. Ici, seule la clé de contact empêchera de démarrer le moteur, ce qui peut sembler un peu léger pour une trottinette de ce calibre.

Pour le reste, c'est une trottinette électrique confortable et agile qui vous emmènera loin, sur bitume et ailleurs, pour un tarif un peu plus élevé qu'une trottinette standard, mais avec un équipement plus riche (amortisseurs, freins à disque, clignotants intégrés).

Vous trouverez sur le site officiel de la marque la trottinette électrique Engwe Y600 au prix réduit de 579 € au lieu de 679 €, avec en prime un sac offert (valeur 39 €).