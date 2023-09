Conception et design

Yadea n'est peut-être pas un nom qui parle au grand public dans l'univers de la trottinette électrique et pourtant la firme s'est spécialisée dans les mobilités électriques depuis plusieurs années déjà. Principalement active sur le secteur du scooter électrique dans d'autres pays, la marque s'invite un peu plus largement en Europe avec une trottinette qui a de quoi faire tourner bien des têtes.

On ne compte plus les nouvelles références de trottinettes électriques sur le marché et finalement peu arrivent à proposer des innovations ou des équipements véritablement différents. Yadea y parvient toutefois avec l'Elite Prime X1, une trottinette qui revendique une étiquette premium, avec des équipements et prestations en conséquence.





La Yadea Elite Prime attire d'emblée les regards par sa taille : le guidon culmine à 1,34 m et elle mesure 1,23 m de long pour 58 cm de large. Cela s'explique à la fois par le choix de proposer un dispositif à la fois sérieux, confortable et performant, et l'orientation vers des pneumatiques tubeless de pas moins de 10 pouces, ainsi que d'un système de double suspension.

La trottinette est à assembler, cela ne prend que 15 minutes et tout est fourni

Disons-le clairement, du haut de mon 1m75, la trottinette impressionne et elle est véritablement haute lorsqu'il faut la pousser en marchant à côté. Une fois sur la plateforme, on profite toutefois d'une vue particulièrement agréable et cela permet de repérer les éventuels obstacles ou dangers au loin, offrant plus d'opportunités d'anticipation.

Au niveau de la conception, tout est impeccable : on sent qu'un soin particulier a été apporté au design : l'Elite Prime est sublime et offre des courbes élégantes. Le châssis tout en aluminium aéronautique rassure, et la peinture laquée est sublime. Cela a toutefois une incidence directe sur le poids de la trottinette : 29 kg.

Yadea offre des outils et accessoires avec son Elite Prime

Pour ce qui est des roues, on retrouve donc des pneumatiques de 10 pouces autoréparant. Cette dimension permet d'envisager d'évoluer sur des chemins de terre même si Yadea ne le recommande pas.

Bien entendu il est possible de replier l'Elite Prime : une attache permet de maintenir le guidon en place. Notons toutefois que de par son poids, on préférera évoluer à côté de la trottinette assemblée et réglée en mode piéton que de porter l'ensemble. Le mode replié ne servira donc qu'au stockage dans la majorité des cas.

Même le chargeur profite d'un design travaillé : il intègre une lanière pour être suspendu au guidon pendant la charge et son embout est aimanté pour une recharge facilitée.

Enfin, la béquille est assez discrète lorsqu'elle est repliée, mais particulièrement imposante et solide malgré tout.

Rien ne manque

C'est un point important sur ce type de véhicule amené à évoluer en milieu urbain, la sécurité n'a pas été négligée par Yadea sur l'Elite Prime.

À l'arrière, outre le catadioptre réglementaire, on trouve un feu de stop reprenant le logo de la marque et deux clignotants viennent de part et d'autre de la bavette arrière de la planche. Car oui, c'est un des avantages du modèle : elle intègre des clignotants gauche et droite, associés à une alerte audio pour les piétons. La commande de ces signaux se retrouve sous la forme de deux boutons sur la partie gauche du guidon, accessibles simplement avec le pouce.

Le système de freinage est mixte : frein à disque à l'arrière, tambour à l'avant. Toujours pas d'ABS sur ce genre de produit, mais le système reste performant et adapté au poids de la trottinette et de son utilisateur (jusqu'à 120 kg pour ce dernier). À cela vient s'ajouter un système de récupération d'énergie cinétique réglable sur 3 intensités.

Pour ce qui est des roues, on retrouve donc des pneumatiques de 10 pouces autoréparant qui permettent d'encaisser une partie des vibrations de la route, même s'ils ne seront pas tant mis à contribution due à la suspension dont profite le modèle.

Les organes de sécurité sont complétés par la présence d'une sonnette ainsi que d'un feu avant qui est directement encastré dans le guidon. Il n'est donc pas possible d'en régler l'inclinaison, mais il a cependant été bien étudié pour éclairer à une distance d'environ 15 mètres. Sa puissance est suffisante dans la plupart des cas.

Enfin, un gyroscope intégré permet de détecter les chutes et de couper automatiquement l'alimentation de la trottinette.

Utilisation et confort

Pour se démarquer un peu plus des autres références, Yadea a intégré un double système de suspension sur l'Elite Prime. Les deux roues sont ainsi de type monobras avec chacun sa suspension.

Cela permet de monter les bordures de trottoirs sans craindre la chute, et d'encaisser plus facilement les nids de poule ou dos d'âne. Les suspensions ne sont pas réglables il faut donc un petit temps d'adaptation, surtout lors des freinages forts de l'avant ( la trottinette a tendance à plonger).

Les suspensions permettent également de limiter les acoups dans l'accélération, car avec un moteur de 800 W et une puissance max en pic de 1500 W, l'Elite Prime a de l'énergie à revendre et se veut particulièrement nerveuse en mode Sport. Cela permet d'atteindre les 25 km/h réglementaires en quelques secondes. Un mode "Extrême" permet même d'aller au-delà de cette vitesse, il n'est toutefois accessible que depuis l'application mobile.

Le guidon propose un écran de contrôle qui permet de sélectionner une vitesse parmi les 3 disponibles. Un bouton unique permet de basculer entre les modes et d'activer le feu avant. Il embarque également une puce Bluetooth pour un appairage avec une application dédiée permettant de régler la puissance du mode de récupération d'énergie, le mode de vitesse activé par défaut à l'allumage de la trottinette, des informations de suivi de trajets, d'état de batterie. L'application permet également de verrouiller électroniquement la trottinette qui refusera d'alimenter ses moteurs tant que le smartphone associé n'aura pas débloqué cette dernière. Il est même possible de déverrouiller automatiquement la trottinette (ou inversement) en fonction de l'éloignement de l'utilisateur.

Les différents modes de fonctionnement sont les suivants : Piéton limité à 6 km/h, D (Drive) à 15 km/h, S (Sport) à 25 km/h. Un quatrième mode « Extreme » est également proposé via l’application, mais nécessite d’avoir déjà réalisé au moins 1 km avec la trottinette. Malheureusement, un bug dans l’application bloque parfois cette limite, et notre version n’a pas pu avoir accès à ce mode Extreme, malgré plus de 100 km au compteur, mais cela devrait être réglé d'ici peu.

Même en mode Sport, il est agréable de rouler avec l'Elite Prime : les suspensions font la différence et la vue permise par la hauteur globale de la trottinette est appréciable. Les trajets sont confortables et fluides, la trottinette se veut agile malgré son poids, qui se ressent surtout lors des freinages intenses.

Les freins sont d'ailleurs particulièrement performants : en écrasant les deux freins, la trottinette s'immobilise en quelques mètres. On pourra également régler la régénération cinétique plus ou moins fort pour profiter d'un freinage "automatique" : plus le niveau est haut, plus le frein cinétique aura d'impact lorsque l'on n'accélère plus.

La conduite est d'autant plus agréable qu'il n'y a plus à tendre le bras pour signaler son changement de direction aux intersections : les clignotants sont là pour ça. Cela évite de se déséquilibrer et assure que l'on s'est bien fait comprendre des autres usagers de la route.

Yadea annonce une autonomie de 65 km avec une recharge complète qui nécessite 7 à 8 heures. Autonomie qui se vérifie sans grand problème en réalisant de petits parcours au fil de la semaine à une vitesse flirtant entre les 18 et 25 km/h.

Deux bémols à retenir sur l'utilisation : le positionnement du bouton principal au centre du guidon qui est difficilement accessible lorsque l'on roule. On aurait préféré un bouton à gauche ou à droite pour faciliter la bascule entre les modes de vitesse ou l'allumage du feu avant. Autre point qui pourra rebuter certains utilisateurs en fonction de leur taille : l'absence de réglage de hauteur du guidon, qui par défaut est particulièrement haut.

Bilan Elite Prime X1

Dans l'ensemble la Yadea Elite Prime X1 est une vraie réussite : elle propose des éléments de confort et de sécurité que l'on ne trouve que trop rarement sur les trottinettes de ce segment.

La hauteur de conduite est déroutante au départ, puis elle prend du sens en apportant une meilleure vue sur la circulation. La présence de freins performants, mais surtout de clignotants est un plus sur lequel on aura du mal à revenir par la suite tant cela tombe sous le sens et devrait être imposé aux fabricants de tout type de véhicule amené à circuler sur la voie publique.

La motorisation proposée va au-delà des besoins de la plupart des usagers : l'Elite Prime envoie fort et peut encaisser sans broncher les pentes à 30%, elle sera donc adaptée aux trajets impliquant des montées que d'autres cycles pourraient avoir du mal à gérer. D'ailleurs le choix d'installer le moteur à l'arrière permet d'optimiser la propulsion.

L'autonomie ne déçoit pas avec plus de 60 km en une charge, et la qualité générale associée à la certification IPX5 devrait assurer d'une longévité sans faille.

Actuellement la Yadea Elite Prime X1 est proposée au prix réduit de 1099 € au lieu de 1299 € via un coupon de réduction de 200 € à activer sur le site d'Amazon.