Principales fonctionnalités

Article sponsorisé par UPDF UPDF est un logiciel qui vous permettra de visualiser, annoter, éditer, convertir et organiser facilement des fichiers PDF avec y compris le support de la reconnaissance du texte (OCR). A noter actuellement 54% de réduction sur UPDF avec en prime 10 Go de stockage cloud gratuit. Il s'agit d'un concurrent sérieux aux autres logiciels professionnels, comme celui du leader Adobe, destiné à toute personne ayant la nécessité de travailler avec des documents PDF, qu'il s'agisse de convertir des pdf en word, de compresser des fichiers pdf ou de les modifier.

Points clés

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités offertes par le logiciel UPDF :

Visualiser et lire des PDF



Édition de texte et d'images : le logiciel offre des outils d'édition pour modifier le texte, les images, les liens et les objets graphiques dans les documents PDF (modificateur de fichiers pdf).



Annotation de fichiers





Remplissage de formulaires





Conversion de fichiers : UPDF permet de convertir des fichiers PDF en divers formats, tels que Word, Excel, PowerPoint, images et HTML. Il prend également en charge la technologie OCR dans 38 langues (reconnaissance de texte).





Fusion, division et organisation de fichiers PDF : le logiciel permet de fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul document ou de diviser un fichier PDF en plusieurs documents distincts. Mais aussi d'insérer des pages, de les réorganiser...





Protection des documents : il offre des options pour protéger les documents PDF par mot de passe, ainsi que pour ajouter des filigranes et des signatures numériques.



Optimisation des fichiers PDF : UPDF permet de compresser les fichiers PDF pour réduire leur taille sans compromettre la qualité du document (compresseur de fichiers pdf)



UPDF Cloud : prise en charge de l'envoi de fichiers PDF vers le cloud UPDF et prise en charge de l'édition et de la synchronisation de fichiers PDF sur différents appareils et plateformes. Gère aussi le partage de fichiers PDF (via un lien ou par email).





Installation et configuration

L'installation d'UPDF est simple et rapide. Le logiciel est disponible pour Windows, Mac, Android et iOS, ce qui garantit une compatibilité étendue avec divers systèmes d'exploitation. Une fois installé, le logiciel est prêt à être utilisé immédiatement sans nécessiter de configuration supplémentaire.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur d'UPDF est intuitive et bien organisée. Les différentes fonctionnalités sont accessibles via des icônes claires et des menus déroulants. Les utilisateurs peuvent facilement naviguer entre les différentes options et trouver rapidement les outils dont ils ont besoin pour travailler avec leurs documents PDF.

Conversion de fichiers

Le processus de conversion de fichiers avec UPDF est simple et efficace. Les utilisateurs peuvent choisir le format de sortie souhaité à partir d'une liste d'options, comme par exemple avoir la pôssibiloité de convertir PDF en Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx), CSV (.csv), Rich Text Format (.rtf), Texte (.txt), Image (.png, .jpg, .bmp, .gif, .tiff), XML (.xml), HTML (.html), ou PDF/A, puis sélectionner le fichier PDF à convertir. La conversion s'effectue rapidement et produit des résultats précis, conservant sur nos différents tests la mise en forme et la qualité du document original.

Édition de texte et d'images

UPDF est un modificateur PDF, il offre une gamme complète d'outils d'édition pour modifier un PDF et son contenu. Les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer ou modifier du texte, insérer ou supprimer des images, et ajuster la taille et la position des objets graphiques. Les outils d'édition sont faciles à utiliser et permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs documents PDF selon leurs besoins. Du classique, mais efficace.

Fusion et division de fichiers PDF

La fonctionnalité de fusion et de division des fichiers PDF est simple à utiliser. Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs fichiers PDF à fusionner en un seul document ou choisir un fichier PDF à diviser en plusieurs documents distincts. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour organiser et gérer des documents volumineux ou complexes.

Protection des documents

UPDF offre plusieurs options pour protéger les documents PDF. Les utilisateurs peuvent ajouter un mot de passe pour restreindre l'accès au document, appliquer des filigranes pour protéger leur contenu contre la copie non autorisée, ou insérer des signatures numériques pour garantir l'authenticité du document.

Optimisation des fichiers PDF

Vous pourrez enfin compresser vos fichiers PDF afin de réduire leur taille sans compromettre la qualité du document. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour partager des documents volumineux par e-mail ou pour économiser de l'espace disque.

Performances et conclusion

Facilité d'utilisation

UPDF est conçu pour être facile à utiliser et cela se ressent effectivement lors de l'utilisation. L'interface utilisateur est simple et intuitive et permet aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités d'un clic de souris. A noter que le site officiel du logiciel UPDF propose également un guide d'utilisation complet pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti du logiciel (en anglais seulement) mais honnêtement il n'y en aura pas besoin...

Efficacité

Le logiciel UPDF se distingue par sa rapidité et son efficacité dans l'exécution des tâches liées aux fichiers PDF. Les conversions de fichiers que nous avons effectuées sont rapides et le résultat final probant, tandis que les outils d'édition permettent d'apporter des modifications aux documents sans compromettre leur qualité et là aussi de façon très simple et rapide. Vous pourrez également partager vos fichiers facilement via email ou par un cloud dédié si vos fichiers sont vraiment trop volumineux.

Compatibilité

UPDF est compatible avec une grande variété de systèmes d'exploitation, notamment Windows, Mac, iOS et Android, il ne manque en fait que le support de Linux. Cette compatibilité étendue garantit que le logiciel peut être utilisé par un large éventail d'utilisateurs, quel que soit leur système d'exploitation.

Support technique

Le site officiel du logiciel UPDF offre un support technique complet pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes qu'ils pourraient rencontrer lors de l'utilisation du logiciel. Les utilisateurs peuvent également accéder à une base de connaissances en ligne pour obtenir des informations supplémentaires sur les fonctionnalités du logiciel et sur la manière de les utiliser.

Comparaison avec Acrobat Adobe

Vous trouverez ci-dessous une comparaison des fonctionnalités du logiciel UPDF avec celles d’Adobe Acrobat Standard / Pro, le logiciel leader du domaine. Intéressant pour avoir une vue d'ensemble même si Adobe reste le logiciel à privilégier pour une utilisation professionnelle pour laquelle la question de coût est moins importante que pour un particulier.

En effet, l'abonnement annuel pour un particulier est de 187 € pour Adobe Acrobat Standard DC, de 288 € pour la version Adobe Acrobat Pro DC alors qu'UPDF n'est facturé pour une licence à vie que 59,99 € (la facturation à l'année n'étant guère intéressante).

Conclusion

UPDF est un logiciel performant et polyvalent qui offre une gamme complète de fonctionnalités pour faciliter la gestion, la modification et la conversion des documents PDF. Grâce à sa facilité d'utilisation, son efficacité et sa compatibilité avec les principaux systèmes d'exploitation, UPDF est un choix judicieux pour les utilisateurs à la recherche d'un outil complet pour travailler avec des fichiers PDF.

A noter que vous pouvez actuellement obtenir 54 % de réduction sur UPDF et avec en prime 10 Go de stockage cloud gratuit. Avec cette offre spéciale, vous bénéficierez de la licence annuelle d'UPDF à seulement 29,99 € et la licence à vie à seulement 45,99 €. A noter qu'une seule licence peut être utilisée sur PC, Mac, Android et iOS.