Vakole CO26, du VAE nerveux en 26 x 4 pouces

La marque Vakole n'est pas la plus connue du marché et a encore une gamme peu étendue misant sur les tendances des vélos de type Fat Bike, avec ou sans pliage du cadre, mais elle est toutefois à découvrir pour de nombreuses raisons que nous allons détailler.

Si le gros de sa gamme s'appuie sur des pneus de 20 pouces (et 4 pouces de large), le modèle Vakole CO26 constitue son offre haut de gamme en s'appuyant sur des pneus 26 x 4 pouces et en assurant un programme dit de "vélo de montagne".

Il mise pour cela sur un cadre fixe armé d'un puissant moteur et d'une batterie de belle capacité afin d'affronter des terrains plus abrupts que des pistes cyclables ou de simples chemins.

Les vélos pour ce type de programme sont généralement proposés à plusieurs milliers d'euros, mais Vakole s'appuie sur un certain nombre de concessions pour faire franchement baisser la note tout en conservant l'esprit d'un vélo destiné à faire un peu plus que de la simple promenade.

Malgré sa dénomination de vélo de montagne, il se dote d'un solide porte-bagages qui permettra d'embarquer une charge utile non négligeable, qu'il s'agisse de courses ou d'un équipement pour de la randonnée.

Une fois commandé, le vélo Vakole CO26 arrive prémonté en quelques jours. Le colis de plus de 35 kg est arrivé par transporteur dans un emballage cartonné avec moult protections en polystyrène et fixations plastiques pour que rien ne bouge pendant le transport.

Tout est arrivé en bon état et c'est le type de vélo qui nécessitera donc un certain temps de montage des éléments avant de pouvoir en profiter. Toute la partie arrière du Vakole CO26 est déjà montée et il faudra compléter par l'installation de la roue avant, de la selle, du guidon, des pédales, du garde-boue avant et enfin du phare.

Elément inhabituel, le disque de frein de la roue avant n'est pas monté et il faudra donc l'installer avec ses 6 vis en prenant soin de réaliser un vissage croisé (trous 1-3-5 puis trous 2-4-6 avant le serrage général).

Un tournevis dynamométrique peut être un plus pour assurer un serrage égal de toutes les vis, mais le cadre étant en acier, ce point est moins problématique que pour un cadre en matériaux plus sensibles à ce paramètre.

Le montage du vélo n'est pas spécialement compliqué, mais il ne faudra pas attendre grand-chose de la très succincte notice en anglais fournie. En revanche, des vidéos de montage sont disponibles sur internet et permettent d'aller pas à pas sans rien oublier.

Il faudra compter entre 45 minutes et un peu plus d'une heure pour tout assembler. Dans ces cas de vélos prémontés, il est plus que recommandé que de vérifier le freinage et les réglages de vitesses avant de se lancer à l'aventure.

Dans le cas du Vakole CO26, les réglages d'origine étaient déjà presque parfaits, avec seulement quelques microajustements pour que les passages de vitesse soient parfaitement fluides.

De même, à l'issue des premières sorties, il est recommandé de faire une petite inspection générale et de redonner quelques tours de serrage aux principaux éléments si besoin.

Trousse d'entretien, support smartphone, rétroviseurs, des accessoires nombreux

Vakole ne lésine pas sur les accessoires fournis. On trouvera ainsi, en plus des outils de montage du vélo, une trousse complète avec rustines, clés Allen et clés de serrage, à installer sur le guidon, mais aussi un support pour smartphone et deux rétroviseurs.

Caractéristiques du Vakole CO26

Poids : 34 kg

Cadre alliage d'aluminium non pliable typé VTT / VTC

Pneus gonflables 26 x 4 pouces CST BFT

Moteur électrique roue arrière, 750 W, couple 60 N.m

Batterie 48V / 15 Ah (720 Wh) avec charge rapide 4 A (4h pour charge complète)

Transmission Shimano 7 vitesses (Tourney, SIS)

Freins à disque hydrauliques Dyisland

Ecran de contrôle couleur

Klaxon électrique

Poignée d'accélération

Suspension réglable fourche

Suspension non réglable cadre

5 niveaux d'assistance électrique

Vitesse maximale 25 km/h (bridage électronique), jusqu'à 40 km/h (sans bridage)

Charge maximale 150 kg

Autonomie : 40 km en électrique pur (40-60 km annoncés), jusqu'à 100 kilomètres en assistance électrique (70-110 kilomètres annoncés)



Affiché au tarif officiel de 1499 €, vous pourrez trouver actuellement le vélo électrique Vakole CO26 à seulement 1273 € avec le code de réduction BBGGNT chez Buybestgear.

Vakole CO26, tout pour de la grosse balade

Si les vélos de type Fat Bike en imposent naturellement, le modèle Vakole CO26 est encore plus impressionnant. Ses grands pneus larges, qui annoncent la couleur, et son cadre aéré lui donnent un style de vélo qui va en faire voir de toutes les couleurs.

Le cadre est fixe, ce qui permettra de soumettre le vélo à des parcours exigeants sans craindre de déformer ou casser des charnières et la garde est assez haute pour franchir des ornières ou des obstacles un peu plus agressifs que des trottoirs.

Le vélo lui-même propose une assise assez haute. Il faudra mesurer au moins 1,65 m à 1,70 m pour être à l'aise dessus. La hauteur de selle est réglable, mais pas celle du guidon.

La batterie se situe dans la tige basse du cadre. Imposante, elle reste cependant relativement discrète en étant à moitié logée dans le cadre. Elle en déborde tout de même assez nettement, créant un décrochage franc. Ce n'est pas forcément très esthétique, mais cela assure une grosse capacité puisqu'elle est annoncée en 48 V et 15 Ah, ce qui fait tout de même une capacité de 720 Wh.

La batterie comprend à la base un interrupteur on/off et la prise de charge, masqués par un simple caoutchouc trop souple pour durer bien longtemps. Le cadre est certifié IP54 permettant une utilisation sous la pluie, mais la protection du connecteur de batterie reste un peu légère.

Une serrure est présente en haut du cadre pour une clé, mais cette dernière ne sert qu'à déverrouiller la batterie du cadre afin de la charger chez soi. Pas besoin de clé pour démarrer le vélo. A noter toutefois qu'il est possible de mettre un mot de passe sur l'écran de contrôle pour verrouiller l'assistance électrique.

Le moteur du Vakole CO26 se situe classiquement au niveau de la roue arrière. Aucune mention n'est indiquée, mais il s'agit d'un puissant moteur de 750 W avec 60 N.m de couple, sans doute de marque Bafang (un logo Vakole recouvre les indications).

Le positionnement arrière du moteur et son type supposé trahissent de l'entrée de gamme, mais aussi une grosse puissance à venir pour grimper des pentes, embarquer une grosse charge utile ou tracter une remorque, au choix ou tout ensemble.

En 26 x 4 pouces bien crantés, les pneus BFT (Big Fat Tire) de CST sont plutôt impressionnants et vont contribuer à amortir les chaos de la route ou de la piste. Ils ne seront pas les seuls puisque le vélo comporte une suspension réglable au niveau de la fourche et une suspension (non réglable) en position centrale sous une selle bien moelleuse.

Autant de promesses d'un certain confort au pilotage et d'un bon amortissement des chocs sur terrain inégal. Sur le cadre se greffe un gros porte-bagages qui ajoute du poids au vélo, mais fournit une grande plate-forme pour installer un bagage (jusqu'à 50 Kg !). Elle reste démontable pour les puristes, mais il faudra alors faire avec les garde-boue montés sur un point d'attache unique et qui ont donc tendance à ballotter.

Le garde-boue arrière a un deuxième point de fixation sous forme d'un simple serre flex relié au porte-bagages, signe qu'il a fallu trouver une solution d'appoint à ce problème.

Assez courts, les garde-boue ne protégeront sans doute pas beaucoup (surtout à l'avant), ce qui est dommage vu que la partie basse de la batterie risque de se retrouver bien barbouillée. Or c'est là que se trouve la prise de charge mal protégée par un caoutchouc peu étanche.

De la même façon, le gros phare avant ne tient que sur un unique point de fixation. Autant dire qu'il faudra bien le serrer (et le resserrer régulièrement) pour éviter qu'il ne pointe vers le bas.

Le bon côté est qu'il est composé d'un faisceau principal bien lumineux, mais aussi de deux diffracteurs pour éclairer aussi juste devant le pneu avant et ne pas se laisser surprendre lors de la conduite de nuit.

En guise de phare arrière, le Vakole C026 se contente d'un feu arrière rouge fixe ou clignotant logé juste sous la selle. Le bouton d'activation n'est pas très facile à trouver et il suffira que le porte-bagages soit occupé pour que ce feu arrière devienne invisible.

On aurait préféré un feu arrière se doublant d'un feu stop monté sur le porte-bagages comme le proposent les vélos Engwe que l'on a testés précédemment, même si cela impose de faire courir un câble supplémentaire.

Si l'on s'intéresse au guidon du Vakole CO26, on appréciera la présence de freins à disque hydrauliques (de marque Dyisland) qui assureront un freinage plus ferme que des freins mécaniques. Il faudra bien ça pour stopper la bête et ses pneus de 26 pouces.

Le guidon est très large, ce qui assure une très bonne stabilité et un bon confort de pilotage, associé à des pédales également bien larges et assurant un bon grip et une plate-forme stable.

L'assise est 60 degrés et on se trouve bien calé et bien assis sur le vélo, avec une barre de cadre supérieure fine pour ne pas gêner les mouvements. Les câbles très apparents sur le guidon donnent un côté un peu brut, mais d'autres marques font pire.

Sur le guidon, l'assistance électrique se pilote depuis deux boutons + et - placés à gauche tandis que le passage des vitesses du vélo se fait à droite avec un système SIS de Shimano (bouton poussoir pour passer à la vitesse supérieure, tirette pour descendre à la vitesse inférieure) et un dérailleur classique Tourney (Shimano également) de 7 vitesses.

En règle générale, avec 7 vitesses sur des vélos 20 pouces, on pédale dans le vide passé 30 km/h. Ici, avec les pneus 26 pouces, les 7 vitesses auront tout leur intérêt, comme on le verra plus loin.

A droite du système SIS, on trouve une poignée d'accélération très utile pour lancer le vélo sans avoir à pédaler (à un feu ou une intersection par exemple), mais qui peut éventuellement transformer le vélo en véritable petit scooter électrique.

Dans ces conditions, on se retrouve plutôt dans la catégorie Speed Bike, d'autant plus qu'avec son puissant moteur, le vélo est techniquement capable d'atteindre les 40 km/h...Avec cet usage, plus question de l'utiliser sur pistes cyclables. Il faudra en outre l'immatriculer et prendre une assurance spécifique.

Le vélo est équipé d'un klaxon électrique assez puissant pour se faire entendre et un écran de bord central couleur rassemblera les informations nécessaires : batterie restante (un bleu sombre pas très lisible en plein soleil), vitesse, niveau d'assistance électrique, kilomètres parcourus (odo / trip), vitesses maximales et moyennes...

C'est de cet écran qu'il sera également possible de paramétrer plus finement les réglages d'assistance électrique.

Avec ses grosses soudures sur le cadre, ses multiples systèmes d'amortissement, et son accastillage efficace, le Vakole CO26 inspire immédiatement confiance et impressionne par ses dimensions. Si vous voulez rester discret, c'est sans doute raté.

En revanche, pour ce qui est de l'impulsivité, du confort et de l'autonomie, vous n'avez encore rien vu.

Vakole CO26, entre cheval fougueux et belle stabilité

Dès les premiers tours de roue, le Vakole CO26 exprime certaines qualités. De stabilité avec son guidon large et ses pédales accrocheuses, de fluidité sur du plat malgré ses plus de 30 kg...et de réactivité de l'assistance électrique !

Dès le premier niveau d'assistance, le vélo envoie une belle impulsion qui propulse immédiatement vers 13 km/h. On le sent joueur et prêt à donner à associer sa puissance au pédalage.

Attention à conserver la maîtrise de l'engin car cette première vitesse est déjà tonique en environnement urbain là où d'autres vélos sont beaucoup plus progressifs sur l'accélération.

La deuxième vitesse est tout aussi jouissive en portant l'assistance jusque vers 20 à 22 km/h. La troisième vous amènera jusqu'à 25 km/h selon le bridage officiel. S'il est ôté, le vélo continuera à accélérer et il sera possible d'utiliser les deux autres vitesses pour se rapprocher des 40 km/h (voire les dépasser, selon le poids de l'utilisateur), mais ce sera en principe uniquement autorisé sur voies privées.

Contrairement à certains vélos équipés d'un système similaire, la poignée d'accélération n'ira pas au-delà du réglage d'assistance défini : si vous êtes sur le premier niveau, la poignée ne permettra pas d'accélérer au-delà de 13 à 15 km/h.

Avec ses pneus 26 pouces, le Vakole CO26 permet de rouler sans assistance électrique à une vitesse de 25 à 30 km/h sur du plat, selon votre entraînement (contre 20 à 25 km/h pour un Fat Bike de 20 pouces).

Au moindre faux plat, le poids du vélo va se faire sentir et l'allure en pâtira. Rien qu'avec les niveaux d'assistance électrique 1 et 2, il sera possible de rouler entre 20 et 25 km/h sans forcer sur des pentes faibles à modérées, avec évidemment un certain impact sur l'autonomie.

Avec un peu d'habitude, cela deviendra un jeu d'enfant de moduler assistance électrique et vitesses du vélo pour obtenir la bonne vitesse de croisière et se faire plaisir en fonction de ses attentes, de la promenade à une pratique plus intensive, tout en profitant d'une assistance électrique réactive.

Les pneus larges font merveille pour assurer un bon grip sur les différents terrains et il faudra vraiment pousser le vélo dans ses retranchements (sur un sol particulièrement gravillonneux ou humide ou bien sur terrain fortement bosselé) pour risquer le décrochage.

Sur des pentes un peu fortes ou en roulant à grande vitesse, on sent rapidement que le moteur tire fort sur la batterie, sans doute aidé par un contrôleur laissant passer une intensité électrique élevée.

La consommation d'énergie n'est pas linéaire et augmente très rapidement à forte puissance. En pur électrique, l'autonomie ne dépassera guère la quarantaine de kilomètres.

107 km sur une charge en assistance électrique modérée

En revanche, en utilisation comme un vélo avec une assistance électrique ponctuelle venant aider en cas de difficulté et en utilisant finement assistance et vitesses (sans trop se priver), on a atteint une autonomie plutôt correcte de 107 kilomètres avant recharge (sur terrain légèrement vallonné, en piste cyclable et chemins de terre, avec un pilote de 90 kg et par 30 degrés Celsius de température moyenne, la batterie affichant encore une barre sur cinq à l'écran, mais le témoin sur la batterie étant au rouge).

Et, bonne nouvelle, le chargeur livré avec la batterie assure une charge rapide qui permettra de regonfler complètement la batterie en 4 à 5 heures. Pas mal pour une batterie de 720 Wh qui demande habituellement 7 à 8 heures de charge.

C'est un chargeur en 54,6 V / 4 A qui est proposé, là où les fabricants proposent habituellement du 54,6 V / 2 A pour cette catégorie de vélo. A voir cependant si la prise spécifique avec détrompeur résistera dans le temps.

A l'usage, le Vakole CO26 est super confortable à utiliser sur route, piste cyclable et chemin de terre et gravillonné qu'il peut franchir très facilement. Avec la fermeture des massifs pour risque d'incendie en cet été très chaud dans le Sud-Est, on n'a pas pu l'emmener sur des pistes plus techniques pour vérifier s'il méritait son statut de vélo de montagne.

On notera qu'il prend assez vite de la vitesse en descente et que les freins à disque hydrauliques sont alors plus que bienvenus pour freiner le vélo et son passager, même si cela veut sans doute dire qu'il faudra vérifier la qualité du freinage (usure des plaquettes et purge éventuelle du circuit) plus souvent que sur d'autres modèles au fil du temps.

Il est sans doute capable de quelques prouesses, mais il ne rivalisera pas avec les modèles dédiés offrant un accastillage haut de gamme plus robuste dans le temps et des moteurs au couple plus puissant et des suspensions spécifiques...mais aussi beaucoup plus chers.

On est ici plus dans une pratique plus générale, mais qui apporte une belle polyvalence. Le Vakole CO26 pourra aussi bien servir pour une balade prolongée en passant sur des chemins un peu escarpés ou en forêt que pour une simple promenade en bord de mer en profitant de son grand confort absorbant la grande majorité des chocs de la route, et avec une autonomie très correcte.

Vakole CO26, un changement de perspective

Assez lourd et encombrant, le vélo à assistance électrique Vakole CO26 est pourtant très agréable à piloter, que ce soit pour une balade rapide ou un parcours plus exigeant.

Ses gros pneus crantés de 26 pouces sont adaptés à un large choix de terrains et sa grosse batterie de plus de 700 Wh ainsi que son moteur puissant, avec un couple correct, contribueront à donner envie de sortir des sentiers battus.

Sa double suspension (fourche et cadre), les petits amortisseurs de la confortable selle et les pneus eux-mêmes atténuent fortement les cahots de la route et offrent un vrai confort. Il n'y a guère que sur terrain très bosselé que l'amortisseur de fourche affiche ses limites.

Le Vakole CO26 peut être aussi gourmand en pilotage électrique pur que relativement sobre en usage de VAE. L'assistance électrique est plutôt vive et il ne faudra pas se laisser surprendre par son accélération nette dès le premier niveau.

Les autres niveaux vous emmènent rapidement vers la vitesse maximale en électrique, pour flâner en promenade ou de l'assistance proprement dite sur des portions difficiles.

La présence d'une poignée d'accélération peut être un plus pour des reprises vives et la traversée d'obstacles ou d'intersections. Elle ajoute au confort de l'ensemble.

On appréciera également les freins à disque hydrauliques, bien utiles pour stopper ce vélo massif capable de supporter jusqu'à 150 kg de charge utile (pilote + charge) et le grand phare avant bien éclairant.

Le Vakole CO26 n'a que 7 vitesses, mais toutes sont pleinement exploitables grâce à ses grandes roues. La marque fait des concessions sur l'accastillage d'entrée de gamme, mais l'expérience montre qu'il est fonctionnel dans le temps, sous réserve de l'entretenir régulièrement.

L'écran de contrôle comporte toutes les informations utiles, mais aurait gagné à être plus lisible en plein soleil. Quelques petits détails comme les garde-boue vraiment basiques, la protection en caoutchouc mou et mobile du connecteur de la batterie, le phare avant tenu par un unique point d'attache ou le feu arrière peu visible dès qu'un objet est posé sur le porte-bagages auraient mérité un peu plus d'attention pour la finition générale.

Pour le reste, le Vakole CO26 est un vrai plaisir à piloter (avec modération ou de façon déchaînée sur voies privées) et ne passe pas inaperçu. Bien des observateurs pensent y voir un vélo électrique à plus de 3000 € alors qu'il n'en vaut que la moitié...et encore moins avec les promotions !

Affiché au tarif officiel de 1499 €, vous pourrez trouver actuellement le vélo électrique Vakole CO26 à seulement 1273 € avec le code de réduction BBGGNT chez Buybestgear.