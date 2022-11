Page 1 – Test du vélo électrique Fiido X - Caractéristiques

Il y a tout juste 2 ans, nous avions testé le Fiido D11, une vraie réussite pour l’époque, légèreté, robustesse, autonomie et élégance, c’était un modèle presque parfait. Ce nouveau vélo Fiido X a donc la lourde tâche de devoir au minimum l’égaler, voire même de le surpasser. Leurs caractéristiques sont très similaires, si ce n’est un poids légèrement revu à la hausse d’environ 1,3 kg, nous verrons plus loin à quoi cela est dû.

Vous pourrez trouver sur le site officiel de la marque le vélo électrique FIIDO X au prix réduit de 1588 € avec le code FX20 au lieu de 1785 € (modèle 350 W que nous avons ici testé, mais un modèle 250 W moins cher est également disponible).

Caractéristiques du vélo Fiido X :

Marque : Fiido

Modèle : X

Versions disponibles : 250W et 350W (modèle testé)

Type : vélo à assistance électrique

Capacité de la batterie : 417,6 Wh

Marque de la batterie : DMEGC 18650

Cycles de recharge : 800 fois

Temps de charge : 7 heures

Température limite d'utilisation : -10° à +50°C

Display : LED avec chargeur port USB intégré

Capteur : capteur de couple moteur

Vitesse maximale : 250 W : 25 km/h - 350 W : 32 km/h

Dérailleur : Shimano 7 vitesses

Moteur : 250 W ou 350 W moteur électrique sans balais (Brushless motor)

Autonomie en assistance électrique : 130 km (250 W) ou 110 km (350 W)

Système de freinage : freins hydrauliques

Composition du cadre : alliage de magnésium

Poids : 19,8kg

Charge maximale : 120 kg

Tension de fonctionnement du chargeur : 100 - 240 V

Plateau : 52 dents

Dimensions des pneus : 20 x 1,95 pouce

Dimensions du vélo électrique plié (L x l x h) : 794 x 350 x 803 mm

Dimensions du vélo électrique déplié (L x l x h) : 1490 x 587 x 1070 mm

Page 2 – Test du vélo électrique Fiido X - Déballage et assemblage

Déballage

Comme toujours, aucune surprise, tout est bien emballé dans un épais carton, et surtout bien protégé, avec chaque élément dans des compartiments spécifiques pour éviter tout éparpillement lors des secousses induites par le transport.



Une fois toutes les mousses de protection retirées, et toutes les attaches de fixation coupées (il y en a beaucoup), permettant d’éviter tout contact ou frottement avec d’autres éléments du vélo, j’ai pu extraire ce dernier de sa boite sans difficulté et sans avoir besoin que l’on m’aide.

On retrouve le vélo à assistance électrique Fiido X, le chargeur de batterie avec prise électrique française et aussi un adaptateur pour prise de courant anglaise, les pédales à visser, une clé plate, un jeu de clés Allen, et enfin la selle intégrant dans sa tige la batterie.

Un guide de l’utilisateur est disponible, mais uniquement en anglais, heureusement très bien illustré ce qui permet aux non anglophones une bonne compréhension malgré tout. Encore un petit effort à faire Fiido, la version précédente du vélo n’avait pas de guide de l’utilisateur, celui-ci en a un, mais en anglais, alors probablement que la prochaine itération aura une version française, croisons les doigts.

Un jeu de garde-boues est également fourni avec toute sa visserie, le tout dans une boite distincte du reste. Les utilisateurs ont été écoutés, BRAVO Fiido ! nombreux étaient déçus de ne pas avoir de garde-boues sur le Fiido D11.

Et enfin, dans les petits regrets, je constate qu’il manque toujours la pompe à air, rien de bloquant cela dit, les pneus étaient bien gonflés et prêt à l’usage.





Assemblage

Maintenant que toutes les pièces du vélo sont sorties, il suffit simplement de déplier le guidon et le cadre, de visser les deux pédales à l’aide de la clé plate fournie, un détrompeur est présent sur chaque pédale (L / R), veillez donc à bien respecter la gauche de la droite, puis d’insérer la selle dans son logement et la régler à la hauteur souhaitée avant de rabattre la grosse bague de serrage pour la fixer.

Petite remarque concernant la fixation de la selle, il faut vraiment user de sa force pour rabattre la bague de serrage et c’est un comportement voulu. En effet, il y a un contact électrique qui se fait lors du serrage, en d’autres termes, si ce n’est pas serré fermement, le vélo refusera tout bonnement de se mettre sous tension.

L’assemblage des garde-boues n’est pas obligatoire, à vous de voir quelle allure vous souhaitez donner à votre vélo, mode sport ou mode ville ?

Voilà, le Fiido X est prêt à l’emploi ! Par contre si vous souhaitez l’utiliser en mode assistance électrique il y a une étape supplémentaire, et c’est une nouveauté sur ce modèle, il vous faudra entrer un code à 6 chiffres pour pouvoir alimenter le vélo électriquement, nous verrons ci-dessous comment cela fonctionne.

À titre d’information, le temps de montage requis avant de pouvoir utiliser le vélo la toute première fois est inférieur à 5 minutes. Cela ravira les plus impatients et les moins bricoleurs, la simplicité absolue est de mise.

Page 3 – Test du vélo électrique Fiido X - Fonctionnalités

Pliage : transport et rangement

Le VAE Fiido X se plie en deux en son centre à 180 degrés, le guidon se rabat complètement, et les pédales peuvent être repliées à la verticale (ce qui n’était pas possible sur le Fiido D11), tout ceci permet de rendre le tout très compact afin de faciliter son transport ou son rangement.

Pour un gain de place supplémentaire, la selle peut aisément être retirée aussi. Une fois complètement replié, l’encombrement n’est plus que de 794 × 35 × 803 mm (L x l x h).

Il y a encore une nouveauté à signaler sur ce modèle comparé à son prédécesseur, au centre des roues se trouve un aimant à très forte attraction, qui permet de coller fortement la roue avant face à la roue arrière.

Cela permet un maintien sans commune mesure. Sur les anciens modèles, il fallait trouver une petite astuce pour bien bloquer les roues, avec cet aimant tout se fait naturellement. Encore une fois, les utilisateurs ont été entendus ! L’ajout de cet aimant est un petit détail, mais il fallait y penser, en tout cas je trouve cela très pratique à l’usage.

La procédure de pliage / dépliage du cadre du vélo est d’une simplicité déconcertante et ne requiert pas plus de 10 secondes.

La mécanique est bien rodée, et est à la portée de tout le monde.

Poids

Je vous disais en début d’article que le Fiido X est légèrement plus lourd que son prédécesseur, cela est dû à plusieurs facteurs. Le cadre du vélo a été renforcé de 20%, ce qui implique du matériau supplémentaire (alliage de magnésium) pour le rendre encore plus dense et robuste. Un boitier électronique pour verrouiller la selle a fait son apparition. Et enfin, les pneus sont un peu plus larges que sur la précédente génération, passant de 1,75 pouce contre 1,95 pouce.

Conclusion, ce sont ces 3 aspects qui engendrent un surplus de poids d’environ 1,3 kg.





Boitier de déverrouillage électronique

Une nouveauté inattendue est apparue sur ce modèle, il faut désormais entrer un code pour alimenter le vélo ou pour pouvoir retirer complètement la selle, c’est une première, et même une nécessité sur ce type de vélo. La conception ingénieuse de l’intégration de la batterie dans la selle n’avait pas que des avantages, en effet n’importe qui pouvait venir desserrer la bague de serrage de la selle et partir avec. Sachant que la batterie est le second élément le plus coûteux sur ce vélo, il fallait mieux ne pas se la faire voler. Il faudra donc maintenant impérativement entrer un code à 6 chiffres pour déverrouiller mécaniquement la selle afin de pouvoir la déloger.

Le fonctionnement est simple, un appui long sur le bouton ON/OFF du clavier puis suivi du code à 6 chiffres et enfin un appui sur le bouton verrou, on entend le mécanisme s’enclencher, libérant ainsi la selle. Vous avez environ 10 secondes pour retirer la selle de son logement, sinon le verrou se réactive et bloque de nouveau son retrait.

Le boitier numérique sert aussi à alimenter le VAE. En effet, par défaut le comportement du vélo est le même que celui d’un vélo classique, c’est-à-dire aucun apport d’assistance électrique n’est proposé. Une fois le code saisi, l’affichage numérique se trouvant sur le guidon s’illumine, et le Fiido X peut enfin être utilisé en mode avec assistance électrique. La saisie du code diffère légèrement par rapport au retrait de la selle, il faut un appui long sur le bouton ON/OFF, entrer votre code à 6 chiffres, puis de nouveau appuyer sur le bouton ON/OFF.

Pour info, le code à 6 chiffres fourni par défaut est : 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inutile de préciser qu’il faut immédiatement le changer par un code personnel. La procédure de changement est toute aussi simple que le reste.





Puissance du moteur et vitesse de pointe

Le Fiido X est équipé d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses qu’on ne présente plus, avec une utilisation simple et efficace.

Au niveau de la motorisation, Il existe 2 versions, une avec une puissance de 250 Watts et l’autre de 350 Watts (celle de notre test).

Le moteur utilise la technologie dite « brushless », c’est-à-dire qu’il est dépourvu de balais, augmentant ainsi considérablement la durée de vie du moteur puisqu’aucun frottement mécanique n’est produit lors de la rotation.

Ce type de moteur possède aussi l’avantage d’être silencieux et extrêmement fiable. En condition idéale (sur du plat, sans vent) on peut rapidement atteindre la vitesse de pointe de 25 km/h (250 W) ou 32 km/h (350 W).





Modes d’utilisation

Ce VAE peut être utilisé de 2 façons différentes, soit en mode vélo ordinaire, soit en mode avec assistance électrique. Ce dernier dispose de 3 niveaux ajustables de 1 à 3 ; 1 étant l’assistance la plus légère et 3 la plus prononcée.

Ces 3 niveaux sont actionnables à partir du mini tableau de bord électronique situé à gauche du guidon, une simple pression sur "Haut" ou "Bas" permet de passer de l’un à l’autre. Lorsqu’aucun niveau n’est sélectionné, cela signifie que l’assistance est totalement désactivée. Il va de soi que selon le niveau d’assistance choisi, le fait de pédaler aura pour incidence d’augmenter l’autonomie, et a fortiori la distance pouvant être parcourue puisque la batterie sera moins sollicitée.

Grande nouveauté sur le Fiido X, il ne dispose plus de molette d’accélération comme on peut retrouver sur bon nombre de VAE, y compris son grand frère le Fiido D11. Cette absence lui octroie un bien meilleur accueil auprès des pays réticents à ce type d’engins motorisés, s’apparentant de plus en plus à de vrais scooters déguisés en vélo. C’est donc un revirement stratégique assumé de la part de Fiido.

En ce qui me concerne, je trouve que cela est une bonne chose, puisque nous pouvons réellement parler de vélo avec assistance électrique et sans hypocrisie, d’où le titre de cet article. On ne va pas se mentir, lorsqu’on utilise le vélo sans fournir d’effort physique et sans donner le moindre coup de pédale, que reste-t-il de la notion d’assistance ? Du point de vue de la réglementation, cela passe bien mieux.

Capteur de couple

Le Fiido X est doté d’un capteur de couple directement intégré dans le pédalier, cette technologie présente l’intérêt de déterminer en temps réel l’effort physique fourni par un individu, ceci afin de compenser le manque de couple par l’assistance électrique. Le seuil de sensibilité de ce paramètre est réglable avec les 3 niveaux d’assistance électrique comme vu précédemment.

Cette technique offre une expérience de conduite plus souple, et plus réactive. À l’usage, tout se passe de manière très fluide, on ne ressent aucun à-coup, quand on pédale fort et vite, l’assistance électrique s’adapte à la volée et se réduit automatiquement, et inversement. Cela procure une conduite vraiment très agréable.

J’ai pu tester avec différents degrés de dénivelé, je dois admettre qu’on a vite fait de passer au niveau 3 (le plus élevé) d’assistance dans les montées, c’est bien moins éprouvant qu’en mode classique. L’avantage avec ce vélo c’est qu’il y en a pour tous les goûts, ceux qui souhaitent faire de l’exercice, c’est parfaitement possible, et ceux qui veulent juste faire une balade sans trop suer, c’est tout à fait possible aussi.

Compteur électronique

Le compteur électronique est en fait un mini tableau de bord qui donne une vue d’ensemble sur l’ensemble des informations utiles. Il informe en temps réel la vitesse en cours, le nombre de kilomètres parcourus, le niveau de batterie restant, le mode d’assistance en cours d’utilisation. Il permet d’activer le mode et le niveau d’assistance souhaités, mais aussi d’allumer les phares avant et arrière. Concernant la vitesse en cours, bien qu’il soit possible de dépasser les 25 km/h en pédalant très vite, l’affichage plafonne à 25 km/h, c’est probablement voulu ainsi, sans doute pour rester dans les clous niveau légalité qui, pour rappel, interdit une vitesse supérieure à 25 km/h sur ce type d’engin.

Autre petit plus offert par ce mini boitier, un port USB est présent en dessous de l’affichage, permettant de charger son téléphone par exemple lorsqu’on se retrouve loin des milieux urbains et sans électricité.

Sécurité

La sécurité est prise au sérieux chez Fiido, le freinage est assuré par des freins à disque offrant une décélération rapide et fiable, les pneumatiques sont plus larges que sur le Fiido D11 offrant ainsi une meilleure adhérence et une plus grande surface de contact, ce qui accentue un peu plus la qualité du freinage. Vous ne serez pas pris au dépourvu si un obstacle se dresse devant vous inopinément.

Ce VAE est muni d’un vrai feu de stop à l’arrière, ce dernier est illuminé en permanence dès lors que le phare avant est actif. Cependant rien n’a été prévu pour signaler visuellement vos freinages, l’intensité lumineuse n’augmente pas, et ne clignote pas non plus, c’est qui est un peu dommage. Quoiqu’il en soit, le fait d’avoir un feu arrière est déjà une bonne chose pour indiquer votre présence, et procure tout de même une sécurité supplémentaire.

Petit plus apprécié par rapport au Fiido D11, le mini cordon d’alimentation externe, qui était nécessaire pour alimenter le phare avant, a complètement disparu, ce qui rend le vélo encore plus esthétique.

Le phare avant a une portée correcte, environ 8 m avec un champ de vision d’environ 60°. Petit bémol, le phare est directement fixé au cadre du vélo et non à la fourche, ce qui a pour effet de réduire le flux lumineux lorsque vous tournez, puisqu’il ne suit pas la trajectoire de la roue avant. Certes, le phare intégré au cadre rend le vélo beaucoup plus esthétique, mais ce sera au détriment d’une meilleure luminosité dans les virages.

L’avertisseur sonore est trop basique, le son généré est selon moi beaucoup trop faible en milieu urbain, voire inexistant, il s’agit là clairement d’une régression, on dirait une petite sonnette de vélo d’enfant, dommage.

Un catadioptre est présent sur les pédales, mais également sur les roues, ce qui n’était pas le cas sur le Fiido D11, un bon point de plus pour Fiido sur cet aspect sécurité.

Page 4 – Test du vélo électrique Fiido X - Autonomie et temps de recharge

Autonomie

L’autonomie avancée par le constructeur se situe entre 110 et 130 km selon la puissance du moteur. Pour information, le moteur de 350W a une autonomie plus réduite (110 km), ce qui est logique puisque plus de puissance est consommée lors chaque démarrage et accélération, procurant ainsi une meilleure réactivité du vélo.

Bien évidemment cette autonomie est toute relative et dépend comme toujours de nombreux facteurs, le poids de l’individu tracté, le terrain pratiqué (surface, nivellement), les conditions météorologiques (vent de face, sol humide, température ambiante), etc.

Selon mon expérience, la règle la plus juste et qui se rapproche le plus d’une utilisation en condition réelle, est de diviser par 2 ce qui est annoncé par le constructeur, cela donne donc une moyenne qui se situe entre 55 et 65 km d’autonomie selon la puissance du moteur. Cela est tout à fait honorable, une simple charge peut par conséquent tenir plusieurs jours selon vos usages.

Recharge batterie

Une petite nuit suffit pour charger pleinement la batterie, environ 7 heures. Aucune surchauffe n’a été constatée, ni sur la batterie ni sur le chargeur, ceci indique que les composants électroniques ont bien été dimensionnés, et par conséquent une panne due à une chaleur excessive est improbable.

Rappelons que la batterie est amovible, ce qui donne la possibilité de la charger sans avoir à s’encombrer du vélo. Cet aspect peut être déterminant pour les personnes qui habitent en appartement, par exemple au 5ème étage sans ascenseur, ils pourront attacher solidement le vélo dans le hall de l’immeuble et charger la batterie tranquillement à la maison.

Voici quelques petits conseils qui pourront vous aider à améliorer la longévité de la batterie :

il est déconseillé de la laisser en charge plus de 12 heures sous peine de réduire drastiquement ses caractéristiques, voire même sa détérioration prématurée.

il ne faut pas la stocker dans un endroit très froid (garage l’hiver), ou très chaud, plus de 40°C en permanence.

Lorsque la batterie est bien entretenue, elle pourra être rechargée jusqu’à 800 fois selon le constructeur. En prenant le cas extrême d’une charge quotidienne pendant une année entière, elle aura une durée de vie de plus de 2 ans, ce qui vous laisse de la marge, beaucoup de marge même avant de devoir la remplacer.

Page 5 – Test du vélo électrique Fiido X – Conclusion

Il y a 2 ans, lors du test du Fiido D11, je disais qu’il était proche de la perfection, je constate que de nombreuses choses ont été revues et améliorées avec le Fiido X et je suis toujours tenté de dire qu’on se rapproche sérieusement de la perfection !

Il reste encore un point à revoir pour contenter vraiment tout le monde, c’est le fait que l’on ne puisse toujours pas ajuster la hauteur du guidon, il est fixe et ne conviendra pas aux personnes mesurant plus de 1m95. Ce qui est d’autant plus étrange, c’est qu’une amélioration a tout de même été portée sur le guidon, il s’agit de l’angle d’inclinaison qui a été augmenté de 15 degrés offrant ainsi plus de confort. Il semble donc qu’il y ait toujours une réflexion en cours sur la disposition idéale du guidon. Quoiqu’il en soit, le vélo Fiido X reste malgré tout utilisable par une très large population.

Ce vélo a surtout été pensé pour les citadins, ceux qui prennent les transports en commun quotidiennement seront ravis par sa légèreté et sa compacité une fois plié. Ces atouts le rendent très facile à transporter et à placer dans un coin du wagon ou du bus. Les promenades paisibles dans les bois ou en forêt sont également possibles.

En définitive, que de chemin parcouru par la marque chinoise Fiido. En 6 ans d’existence elle a su se renouveler et écouter sa clientèle, à chaque nouveau modèle les erreurs et oublis du passé sont gommés. La preuve en est avec le Fiido X que nous venons de passer en revue, il est tout simplement sublime et est une belle réussite. Il coche beaucoup de cases des critères les plus recherchés par les utilisateurs exigeants, à savoir avoir un beau vélo, léger, maniable, robuste, moderne, endurant, sécurisé, durable, avec un encombrement réduit, bref tout y est, y compris le prix qui reste très correct pour ce type de vélo qui se veut haut de gamme.

