Présentation du Engwe Engine Pro 2.0

Le vélo électrique Engwe Engine Pro 2.0 est construit autour d'un moteur puissant de 1200 W capable d'offrir une accélération rapide et une excellente capacité de montée. La batterie de 52 V 16 Ah garantit une autonomie suffisante pour des trajets longs, allant jusqu'à 110 km en mode économique. Le cadre en aluminium pliant rend le vélo facile à ranger et à transporter, malgré son poids considérable de 35,1 kg. Les pneus de 20" larges de 4 pouces assurent une bonne stabilité et un confort optimal sur différents types de surface.

Vous l'aurez compris après cette brève présentation, le Engwe Engine Pro 2.0 2024 est un vélo électrique qui devrait vous intéresser ! Voyons ceci plus en détail.

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1200 W

Batterie : 52 V 16 Ah lithium-ion (verrouillage par clé)

Autonomie : jusqu'à 110 km

Vitesse maximale : 25 km/h (ou 45 km/h en mode débridé)

Suspension : suspension avant et arrière hydraulique à ressort

Système de freinage : frein à disque hydraulique avant et arrière de 160 mm

Pneus : 20 x 4 pouces

Poids : 31,6 kg

Dérailleur : Shimano Altus 8 vitesses

Écran : affichage couleur

Cadre : aluminium

Dimensions : 167 x 53 x 118 cm

Dimensions vélo plié : 104 x 55 x 84 cm

Hauteur de selle : 86 à 102 cm

Hauteur de guidon : 120 à 130 cm

Charge maximale : 150 kg

Étanchéité : IP2



Certification : CE

Accessoires inclus : garde-boue, porte-bagages arrière (charge maximale 25 kg), éclairage

Vous trouverez sur le site officiel de la marque le vélo électrique Engwe Engine Pro 2.0 2024 au prix réduit de 1449 € au lieu de 1599 €.

Le Engwe Engine Pro 2.0 en conditions réelles

Déballage et montage

Le vélo est arrivé directement par transporteur et, comme d'habitude avec Engwe, il était très bien emballé avec des mousses rigides et souples. Le vélo est déjà en partie monté, mais il restera à ajouter la roue avant, la selle et le guidon, et à installer la béquille et les garde-boue.

Le manuel est en anglais, mais le montage est bien détaillé avec de nombreux schémas. Vous trouverez également de nombreux outils permettant de monter le vélo sans souci.

Le montage de la roue avant n’est pas compliqué, mais il faudra faire attention au moment de mettre le guidon de ne pas oublier de retirer l'entretoise, d'insérer le guidon puis ensuite de la remettre en place.

Après 40 minutes, tout est monté, et il suffit de vérifier que rien ne frotte au niveau des roues et que les vitesses du dérailleur passent de façon fluide. Tout est ok sur notre modèle, nous avons juste gonflé légèrement les pneus.

Sur le côté gauche du guidon, vous trouverez le frein de la roue avant, l'accélérateur et 5 boutons permettant d'allumer le vélo électrique, de sélectionner les niveaux d'assistance au pédalage (PAS), d'allumer / éteindre le phare, et de sélectionner les différents modes sur l'écran.

Sur le côté droit du guidon se trouvent les sélecteurs de vitesses du dérailleur Shimano (de 1 à 8) et le levier de frein de la roue arrière.

Les poignées du guidon sont en caoutchouc ergonomique et assez confortables, et en tout cas jamais glissantes pendant mes balades. Elles se glissent et sont maintenues en place par des vis pour éviter qu'elles ne tournent.

Confort et ergonomie

L'un des aspects les plus notables du Engwe Engine Pro 2.0 est son confort de conduite. Grâce à sa suspension avant et arrière complète (hydraulique à ressort), le vélo absorbe efficacement les chocs et vibrations, offrant une expérience de conduite douce même sur des terrains accidentés. La fourche avant peut même être verrouillée si vous souhaitez ressentir les vibrations pendant votre trajet, mais elle n'est pas réglable comme sur certains modèles plus coûteux. Enfin, une suspension sous la selle améliore encore le confort de conduite.

Les pneus de 20 pouces anti-crevaison larges de 4 pouces ajoutent également à cette sensation de confort, en assurant une meilleure adhérence et une plus grande stabilité. Le guidon et la selle (très confortable, c'est à signaler) sont ajustables, permettant aux cyclistes de trouver la position de conduite la plus confortable pour eux.

Le cadre pliant est pratique pour ceux qui ont besoin de transporter le vélo dans un véhicule ou de le ranger dans un espace limité, avec des dimensions de 167 x 53 x 118 cm et une fois plié de seulement 104 x 55 x 84 cm.

Il se plie et se déplie d'ailleurs très facilement, en moins de 10 secondes.

Attention, le poids du vélo peut présenter un défi pour certains utilisateurs lorsqu'il s'agit de le soulever ou de le déplacer (31,6 kg !).

Performance

Le poids du vélo se fera toutefois très vite oublier au démarrage grâce à la présence d'un capteur de couple qui offre un confort incomparable et une plus grande fluidité.

En termes de performance, le Engwe Engine Pro 2.0 ne déçoit pas. Le moteur de 1200 W fournit une puissance suffisante pour des accélérations rapides et une capacité de montée impressionnante, même sur des pentes raides. La vitesse maximale est de base limitée à 25 km/h pour des questions de respect de la législation française, mais vous pouvez le débrider en quelques secondes et atteindre alors une vitesse maximale de 45 km/h.

L'autonomie de la batterie est annoncée à jusqu'à 110 km, mais cela dépend bien entendu de votre utilisation plus ou moins importante de l'assistance électrique avec 5 niveaux disponibles, permettant de choisir entre une assistance électrique maximale ou une gestion plus économe de la batterie pour prolonger la durée de chaque sortie.

Ainsi, avec une utilisation classique (vélo de base en assistance électrique niveau 1 sur une grande partie des trajets, de 3 dans les montées légères et de 5 dans les grandes montées), nous avons obtenu près de 70 km d'autonomie. Ceci permet de longues sorties sans avoir à se soucier de la recharge (qui prend entre 5 et 6 heures). A noter que la batterie est également amovible, facilitant la recharge en dehors du vélo, une clé étant présente pour le verrouillage (il faut d'ailleurs bien penser à la déverrouiller pour pouvoir allumer le vélo).

Le dérailleur Shimano Altus à 8 vitesses permet un changement de vitesse fluide et précis, s'adaptant facilement aux variations de terrain. Ce composant de qualité assure une transition sans heurts entre les vitesses, ce qui est particulièrement utile lors des montées ou des descentes abruptes.

Sécurité et fiabilité

La sécurité est un aspect crucial pour tout vélo, et le Engwe Engine Pro 2.0 intègre plusieurs fonctionnalités pour assurer la protection de son utilisateur. Le système de freinage à disque hydraulique, présent à l'avant et à l'arrière, offre une puissance de freinage exceptionnelle, même dans des conditions humides ou boueuses. Cette réactivité des freins assure que le cycliste peut s'arrêter rapidement et en toute sécurité en cas d'urgence.

Les feux avant et arrière du vélo permettent d'améliorer la visibilité du cycliste, même si on aurait pu en avoir de plus lumineux.

Les réflecteurs sur les roues et le cadre contribuent également à accroître la visibilité, notamment dans des conditions de faible luminosité.

Composants et accessoires

En plus de ses composants principaux, le Engwe Engine Pro 2.0 est équipé de plusieurs accessoires qui améliorent son utilité et son confort. Le porte-bagages arrière est particulièrement pratique pour transporter des objets lourds ou encombrants, il peut supporter une charge de jusqu'à 25 kg. Les garde-boue inclus protègent le cycliste contre les éclaboussures d'eau et de boue, ce qui est un avantage certain lors des trajets par mauvais temps.

Le grand écran avec affichage couleur intégré au guidon est non seulement esthétique, mais aussi très fonctionnel. Il fournit des informations en temps réel sur la vitesse actuelle, le mode de conduite, l'autonomie de la batterie et la distance parcourue. Ce tableau de bord numérique permet au cycliste de rester informé sans avoir à quitter la route des yeux, augmentant ainsi la sécurité et le confort de conduite.

L'amortisseur arrière, bien qu'efficace pour absorber les chocs, n'est pas débrayable, contrairement à la suspension avant. Les poignées ergonomiques et la selle rembourrée de bonne qualité ajoutent au confort général, permettant de longues balades sans inconfort significatif.

Facilité d'entretien

Comme tout vélo, le Engwe Engine Pro 2.0 nécessite un entretien régulier. La lubrification de la chaîne, le contrôle de la pression des pneus et la vérification des freins sont des tâches essentielles pour garantir une performance optimale. La batterie doit être rechargée régulièrement et stockée dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.

Bilan

Le Engwe Engine Pro 2.0 est sans aucun doute un vélo électrique performant et polyvalent. Ses principaux atouts sont sa puissance, son confort de conduite, et sa capacité à s'adapter à une variété de terrains. La suspension complète avant / arrière / selle et les pneus larges assurent une expérience de conduite agréable et stable, que ce soit en ville ou sur des chemins accidentés.

Nous l'avons testé sur de nombreux terrains différents et le confort de conduite a toujours été au rendez-vous (merci aux deux suspensions et à la selle de qualité !), vous ne serez donc pas déçu à ce niveau.

Notons toutefois son poids élevé (31,6 kg !), pour ceux qui devront le soulever pour le ranger ou bien le mettre dans un coffre, et la présence de quelques points de rouille, mais rien de rédhibitoire.

Le Engwe Engine Pro 2.0 est donc un excellent choix pour ceux qui recherchent un e-bike puissant et confortable, capable de répondre à divers besoins et exigences.

En résumé, si vous êtes à la recherche d'un vélo électrique offrant un bon équilibre entre puissance, confort, et polyvalence, le Engwe Engine Pro 2.0 mérite certainement votre attention. Sa performance impressionnante (et encore plus en mode débridé) et ses caractéristiques bien pensées en font un compagnon de route fiable pour toutes vos aventures, qu'elles soient urbaines ou off-road pour lequel il se montre particulièrement bien adapté.

