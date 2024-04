WiMiUS K9, une belle entrée en matière

La marque WiMiUS s'est fixé pour objectif de proposer des projecteurs plutôt bien équipés, simples d'utilisation et à des tarifs attractifs, permettant une bonne entrée en la matière, avec une vraie polyvalence d'usage.

Le modèle WiMiUS K9 se propose de jouer sur un équilibre entre format compact et caractéristiques suffisamment intéressantes pour en faire un véritable produit utilisable au quotidien sans souffrir de trop grandes concessions.

Avec ses réglages automatiques et son bloc optique scellé, son interface simplifiée et une connectique plutôt complète, il permet de goûter au plaisir des systèmes de projection avec une expérience utilisateur décente et sans se ruiner.

L'autre point fort de WiMiUS est de pouvoir proposer un accès direct au service de streaming vidéo Netflix, ce dont ne sont pas capables tous les projecteurs, sans devoir passer par un appareil intermédiaire.

La boîte contient le projecteur, une télécommande, son câble d'alimentation et un câble HDMI, une chiffonnette et un dongle WiFi spécifique pour afficher l'écran d'appareils iOS (cela fonctionne directement sans accessoire pour Android).

L'installation se fait très simplement puisqu'il suffira de positionner l'appareil (sur table, mais aussi fixable à un plafond), de le démarrer et de rentrer les identifiants du réseau WiFi domestique (un port ethernet est également présent) ou bien d'y brancher un lecteur DVD / Blu Ray via les connecteurs à l'arrière.

Et c'est tout !

On notera la bonne idée de la notice en français (avec quelques traductions fantaisistes, mais rien de méchant) assez complète couvrant les principaux aspects du matériel, mais aussi du logiciel, même si l'appareil est très facile à prendre en main.

Caractéristiques du projecteur WiMiUS K9

Projection source TFT LCD 60 Hz

Source lumineuse LED

Luminosité 750 ANSI Lumen

Résolution 1920 x 1080 pixels

Support résolution jusqu'en 4K

Autofocus automatique

Réglage Keystone automatique

Poids 2,3 kg

Système audio avec support Dolby Audio

Connexion sans fil WiFi 6 / Bluetooth 5.2

Connectiques : port Ethernet, 2 ports USB-A, 2 ports HDMI, prise casque

Tarif officiel : 389,99 €, mais sur Amazon le code de réduction WT97J6RX permet de l'obtenir actuellement à seulement 299,99 €.

WiMiUS K9, un système de projection efficace

Le projecteur WiMiUS K9 constitue dès le début une belle surprise par son format compact. Avec son petit boîtier carré aux angles arrondis, il occupe peu d'espace et pourra être installé facilement et discrètement dans une pièce.

Sur la face supérieure, on trouvera un unique bouton central (et lumineux) servant pour l'alimentation, les couleurs indiquant les états activé, en veille ou bien en phase d'auto-diagnostic entre les deux.

Aucune autre touche de fonction n'est présente sur l'appareil et il faudra donc forcément passer par la télécommande fournie. A l'avant, la lentille du bloc optique émerge du carré et est protégée par un cache.

Le bloc optique lui-même est scellé, ce qui devrait éviter l'accumulation de poussière et éviter de trop répétitives opérations de maintenance et de nettoyage. A côté du bloc optique, un capteur de mise au point permet de régler la netteté automatiquement.

La face avant est recouverte d'un tissu encadrant la lentille et les capteurs et apporte une petite touche de douceur dans une coque dominée par le plastique.

De chaque côté de l'appareil se positionnent des grilles d'entrée et de sortie d'air. La grille d'entrée d'air est amovible et cache un filtre à poussière qu'il pourra être utile de nettoyer à l'occasion pour éviter un suréchauffement général de l'appareil.

A l'arrière, une barre loge les différentes connectiques disponibles : Ethernet, deux ports HDMI, deux ports USB, une prise casque et un port infrarouge pour la télécommande.

Le WiMiUS K9 dispose également de connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.2 avec d'une part du haut débit et d'autre part une connexion sans fil stable et avec peu de latence pour des casques audio sans fil, deux bons points.

Sous l'appareil, un petit pied vissable permet d'ajuster la hauteur du projecteur. Ce dernièr possède quatre pieds en caoutchouc et un pas de vis pour un montage au plafond, sachant que l'image produite peut être retournée et inversée d'une touche de la télécommande.

L'ensemble est bien fini, les jonctions entre les éléments plastiques ne bougent pas et ne craquent pas, tandis qu'un cache viendra protéger la lentille. Le format général reste suffisamment compact pour pouvoir l'emmener partout avec soi (il n'y a toutefois pas de sacoche de rangement fournie), mais il reste tout de même assez volumineux pour embarquer tout le nécessaire et offrir une expérience de qualité.

En fonctionnement, le vidéoprojecteur évacue un air tiède par l'une des grilles, pas gênant, mais perceptible si l'on est à proximité. Une légère odeur de plastique chaud se dégage lors des premières utilisations (mieux vaut bien ventiler la pièce), mais bien moins que d'autres produits similaires.

Le vidéoprojecteur WiMiUS K9 peut fonctionner avec ses applications pré-installées ou téléchargées depuis un portail d'applications s'il est relié d'une façon ou d'une autre (WiFi ou Ethernet) à Internet, ou bien si on le relie à un lecteur multimédia en HDMI.

Il est aussi capable de réaliser du streaming d'écran de smartphone depuis un appareil Android ou iOS. Pour Android, c'est assez facile puisqu'il suffit de se rendre sur une application du projecteur et de lancer le mirrorcast.

Le dongle pour du mirroring avec iOS occupera deux emplacements en connectique

Pour iOS, il faut d'abord ajouter un dongle (fourni) occupant un port HDMI et un port USB (pour son alimentation). Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra utiliser le protocole AirPlay pour répliquer l'écran.

Ce n'est pas le plus pratique, mais ça fonctionne hormis pour la diffusion de Netflix qui ne fonctionnera pas en streaming via un appareil iOS.

Une interface facile à prendre en main

Comme les autres produits WiMiUS, la prise en main et les manipulations du projecteur K9 sont très simples et accessibles. Pas besoin de se lancer dans des réglages complexes ou dans une course aux sous-menus, les différentes possibilités sont présentées simplement et sont faciles à comprendre.

Une fois relié à internet en WiFi ou en Ethernet, à moins de passer par un smartphone, le projecteur WiMiUS K9 offre une interface simplifiée avec des indications claires pour chaque élément : projection, connexions sans fil, réglages, sorties HDMI ou USB...

L'interface générale est facile à appréhender et s'appuie sur un portail d'applications qui, outre les services pré-installés, permet d'élargir l'offre. Il ne s'agit pas du Google Play, mais du portail Netrange, moins riche, mais qui revendique tout de même l'accès à 7000 applications.

La réactivité du vidéoprojecteur est appréciable. Les changements d'écran se font de façon fluide et le chargement des applications ne demande en général que quelques secondes. Elles pourront être mises à jour si nécessaire.

La force du WiMiUS K9 vient cependant de sa certification lui permettant de proposer Netflix directement, ce qui n'est pas le cas de tous les vidéoprojecteurs, certains ne permettant pas sa diffusion.

Ici, pas de souci, le service Netflix fonctionne (il n'est pas le seul puisqu'on retrouve aussi Prime Video, Plex, YouTube...) soit depuis le projecteur soit en streaming depuis un smartphone Android...mais pas depuis un iPhone.

La qualité sera de toute façon meilleure en passant directement par le projecteur, sous réserve de disposer d'un réseau WiFi ou Ethernet à proximité. L'interface comprend également un navigateur Web (Open Browser) et le portail d'applications pour aller ajouter par exemple les services de replay des grandes chaînes, d'autres services de contenus vidéo comme audio ou des jeux Web.

A défaut de boutons présents sur le vidéoprojecteur lui-même, tout se pilote en infrarouge depuis la télécommande fournie, l'unique bouton placé au sommet de l'appareil ne servant qu'allumer ou à le mettre en veille.

Un bouton bleu central permet de modifier l'orientation de l'image tandis que deux touches F+ et F- gèrent manuellement la mise au point si besoin. On aurait préféré un bouton unique réglant automatiquement netteté et réglage trapézoïdal plutôt que cette fonction qui ne servira finalement que rarement, à moins d'utiliser le vidéoprojecteur dans des installations très diverses.

Qu'en est-il de la qualité de vidéoprojection ? Avec 750 ANSI Lumen annoncés, la source lumineuse est modérément puissante, mais suffisante pour offrir une belle expérience dans une pièce sombre et une qualité correcte avec un peu de luminosité.

Disposer d'un support de projection adapté sera évidemment un gros plus pour véritablement profiter du vidéoprojecteur WiMiUS K9 qui peut alors exprimer pleinement ses capacités.

L'image est plutôt précise et fine en 1080p (sauf en cas de grands travellings, plus saccadés, 60 Hz oblige) et reste agréable à l'oeil la plupart du temps. Elle peut parfois manquer un peu de punch, rendant parfois le rendu un peu terne, lorsque les scènes ne sont pas très lumineuses (scènes de pluie, de faible clarté...)

En réalité, il faut avoir l'expérience des systèmes de projection plus lumineux pour s'en rendre compte. Si l'on est un primo-utilisateur et que l'on découvre l'univers des projecteurs, le WiMiUS K9 offre déjà un très bon rendu que l'on peut légèrement moduler selon ses envies (teintes plus ou moins chaudes, contrastes plus marqués...), donnant l'impression d'avoir un petit écran de cinéma (ou un très grand écran de télé) rien que pour soi.

La distance de projection idéale est fixée à 2 à 3 mètres pour un affichage offrant une diagonale d'environ 100 pouces en format 16:9. Plus près, l'image sera rétrécie, mais encore plus lumineuse, plus loin on peut gagner en diagonale, mais on perdra de plus en plus de luminosité et de finesse.

Si le projecteur est bien centré, l'image reste nette à peu près sur toute la surface, même dans les angles, qui sont souvent un point faible des systèmes de projection.

On regrettera juste que l'augmentation de luminosité ne se traduise que par un blanchissement de l'image et un écrasement des contrastes au lieu de renforcer réellement la luminosité et le piqué.

Du côté de la partie audio, le haut-parleur n'est pas très puissant. Il restitue bien, et sans distorsions à volume maximal les aigus, mais pèche logiquement sur les basses, plutôt faibles fautes de système sonore dédié.

Les films d'ambiance seront pénalisés par un son manquant d'ampleur. En revanche, tout ce qui est restitution de conversations, de commentaires de documentaires ou de talk show fonctionne très bien avec le système audio intégré.

Il est toujours possible d'ajouter une barre de son ou bien d'utiliser un casque audio sans fil et, bonne surprise, la latence est suffisamment faible pour qu'image et son restent bien synchronisés.

Utiliser un casque sans fil aura aussi l'avantage de masquer le son du ventilateur du vidéoprojecteur qui est plutôt dans la moyenne basse des produits de ce type, mais tout de même perceptible dès que la bande sonore se fait plus discrète.

Conclusion

Le vidéoprojecteur WiMiUS K9 constitue une excellente entrée en matière pour découvrir cet univers et s'ouvrir à une expérience visuelle sur très grand écran. Compact, facile à prendre en main, pilotable simplement depuis sa télécommande, il offre une belle qualité d'affichage pour son tarif.

Son système de projection assure une image précise en 1080p qui peut manquer un peu de peps dans les scènes peu illuminées, mais qui offre globalement une sensation visuelle plaisante et accrocheuse.

L'obscurité totale sera largement préférable, mais le vidéoprojecteur reste lisible dans des environnements plus lumineux, même si sa source lumineuse n'est pas des plus puissantes.

On apprécie la simplicité de son interface permettant une prise en main immédiate et ses réglages automatiques de mise au point et de trapèze, ce qui permet de le positionner et repositionner à volonté.

Le bloc optique scellé protégera l'écran LCD interne de la traditionnelle infiltration de poussière, limitant l'entretien et les manipulations au nettoyage régulier du filtre situé devant l'entrée d'air.

La connectique est correcte avec 2 ports HDMI et 2 ports USB, avec en plus un connecteur Ethernet, tandis que le WiFi 6 permettra d'assurer du haut débit et le Bluetooth 5.2 une connexion avec très peu de latence.

Pour tenir son prix attractif, le WiMiUS K9 fait quelques concessions sur la puissance de la source lumineuse, des réglages d'image basiques, une partie audio manquant de basses et un bruit de ventilateur un peu plus marqué que des systèmes plus onéreux, mais le rapport qualité / prix est bien là, tout comme le plaisir de profiter d'un grand écran utilisable presque partout.

Le vidéoprojecteur WiMiUS K9 est proposé au prix officiel de 389,99 €, mais vous pouvez le trouver actuellement au tarif réduit de 370 € chez Amazon avec le code de réduction WT97J6RX (noté 4,8 sur 5 sur 206 évaluations).