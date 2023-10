WiMiUS Q2, une petite bouille sympathique

L'univers des projecteurs a bien évolué ces dernières années et il n'est plus forcément besoin d'avoir une pièce dédiée avec un emplacement fixe pour un système de projection que l'on ne touchera plus une fois les réglages réalisés.

S'il reste de la place pour des systèmes haut de gamme avec système d'illumination puissant, haute définition, voire focale ultra-courte, le marché s'est aussi orienté vers des dispositifs de plus en plus portables.

Ils ont l'avantage de pouvoir être déplacés dans n'importe quelle pièce de la maison et de pouvoir être rapidement configurés pour un usage immédiat. Ils sont généralement moins performants du fait des contraintes de portabilité, mais peuvent facilement constituer un écran d'appoint chez soi.

Avec le développement des connectivités filaires et sans fil, les projecteurs se sont aussi dirigés vers une miniaturisation permettant de disposer d'un système de projection tenant dans le creux de la main, à défaut d'avoir été directement intégré dans le smartphone (une promesse des années 2010 qui ne s'est pas vraiment concrétisée).

Ces mini-projecteurs ont une source lumineuse de puissance réduite, mais peuvent très bien être emmenés partout avec soi pour du divertissement ou pour disposer d'un affichage dans une salle de réunion improvisée.

Et quand ils se doublent d'une interface et d'une batterie permettant de les rendre autonomes, cela devient encore plus intéressant. C'est ce que propose le mini-projecteur WiMiUS Q2, un petit cube tenant dans le creux de la main, mais plutôt bien pensé, au moins sur le papier.

Il nous est arrivé dans une petite boîte comprenant le mini-projecteur, un chargeur, une télécommande, un câble HDMI et un câble USB permettant d'utiliser une batterie externe pour plus d'autonomie.

Après une charge de sa batterie, le temps de lire le petit manuel, de visser son socle réglable et d'appréhender ses boutons et zones tactiles et c'est partis pour le visionnage, en n'oubliant pas d'enlever le cache de la lentille !

Caractéristique du projecteur WiMiUS Q2

Dimensions 6,3 x 6,3 x 6,3 cm pour 210 g

Projecteur type DLP (Digital Light Processing)

Source LED (durée de vie annoncée de 50 000 heures)

Luminosité 200 ANSI

Définition 720p (support 1080p)

Correction trapézoïdale automatique

Mise au point manuelle (molette)

Taille d'affichage 10 à 300 pouces (25 cm à 762 cm)

Distance de projection 0,3 à 3 mètres

Batterie intégrée 3400 mAh pour autonomie annoncée de 2,5 heures

Possibilité de prolonger l'autonomie avec une batterie externe (câble fourni)

Compatible WiFi 5 dual band, Bluetooth

Connectique : 1 mini-HDMI, 1 USB, 1 prise casque

Connexion sans fil à un smartphone Android ou iOS

Contrôle par surface tactile sur le sommet et télécommande IR

Cache lentille

Pied réglable (inclinaison, hauteur)

Haut-parleur intégré 360 degrés

Android TV à bord avec applications



Vous pourrez trouver le mini-projecteur WiMiUS Q2 chez Amazon au prix ultra réduit de 157 € au lieu de 299,88 € prix officiel, avec le cumul du coupon VLHS83M2 de -15% (valable jusqu'au 11 novembre 2023) et d'un coupon de réduction de -80 € à activer sur le site.

WiMiUS Q2, un concentré de mini-projecteur

Les mini-projecteurs sont un monde un peu à part. Ils doivent composer avec un faible encombrement, mais pouvoir malgré tout embarquer un système d'illumination, un module optique pour la projection, un système audio, éventuellement une batterie et des emplacements pour de la connectique et le pilotage de l'appareil.

Le WiMiUS Q2 semble avoir été particulièrement bien pensé pour offrir tout ça. Sa coque en métal inspire confiance dès la prise en main, ou plutôt au creux de la main puisque c'est un petit cube de 6,3 cm de côté pour 210 grammes.

Dès le premier contact, il fait bonne impression malgré sa petite taille et n'a pas du tout le côté toc des gadgets en plastique. C'est peut-être aussi un bon signe pour sa durabilité, la finition semblant très correcte : rien ne bouge ou ne semble sur le point de se décrocher et on adore déjà sa petite bouille de Minion avec son oeil en face avant.

La lentille est le seul ornement à l'avant, avec le discret logo WiMiUS, et elle est protégée par un cache coulissant, ce qui lui évitera de prendre trop vite la poussière. A noter qu'il s'agit d'un bloc optique scellé, ce qui devrait éviter de voir la poussière s'infiltrer.

Sur les côtés, les faces sont poinçonnées de petits trous formant des grilles à la fois pour évacuer l'air chaud du système de projection et pour sortir du son, le petit gadget disposant de son propre système audio intégré.

D'un côté, on ne trouvera qu'une molette servant à faire manuellement la netteté. De l'autre, on trouvera un port mini-HDMI entouré d'une LED pour la charge de la batterie (rouge en charge, bleu chargée) et d'un petit bouton d'alimentation.

A l'arrière, un port USB permettra d'ajouter un dispositif de stockage pour visionner des contenus en local, la connectique de charge et une prise jack 3,5 mm pour un casque filaire. En haut de la face arrière, quatre trous sont destinés à la communication infrarouge avec la télécommande.

Au sommet du mini-projecteur WiMiUS Q2 se situe ce qui fait une bonne partie de son charme : une surface tactile qui va permettre de piloter très facilement l'interface même sans la télécommande, agrémentée de quelques boutons indispensables : volume, retour à l'écran d'accueil, retour...

Pour l'utiliser, il suffit de glisser son doigt ou tapoter la surface pour contrôler l'interface, avec quelques astuces, comme faire glisser deux doigts pour faire défiler une liste. C'est très pratique, notamment lors de la saisie de textes ou d'identifiants.

En dessous de l'appareil, un pas de vis permet de fixer le socle métallique fourni et doté de plusieurs arceaux pour modifier la hauteur et l'inclinaison du projecteur. Parfait pour monter son installation en quelques secondes à peu près n'importe où.

Avant même d'avoir été mis en marche, le mini-projecteur WiMiUS Q2 séduit par son design soigné et ces petits détails qui annoncent déjà une ergonomie bien pensée. Mais qu'est-ce que ça donne en vrai ?

WiMiUS Q2, un véritable écran de poche

Le mini-projecteur WiMiUS Q2 est très facile à utiliser. Chargez (branchez-le sur secteur ou batterie externe), poussez le cache et démarrez l'appareil. Il lance alors son interface en quelques dizaines de secondes.

L'un des points intéressants est qu'il règle la correction trapézoïdale automatiquement (de -40° à +40°), au démarrage et si le projecteur est déplacé. L'image projetée est donc en principe toujours adaptée selon l'angle de projection.

Pour la netteté, en revanche, le réglage se fait manuellement grâce à une petite molette sur le côté. Il y a une distance minimale de 30 cm à respecter, mais aussi au-delà, il est facile de réaliser la mise au point.

Avec 200 ANSI Lumens, la source lumineuse est relativement puissante pour un si petit objet, mais pas assez pour un projecteur standard. La luminosité s'en ressent : la projection est lumineuse et colorée à courte portée et produit des couleurs plus délavées sur de plus grandes distances.

Le respect de la colorimétrie n'est pas parfait et les contrastes peuvent être trop tranchés, mais l'image produite reste lisible même sur des diagonales de plus de 100 pouces.

De la même manière, la définition limitée à 720p ne se verra pas trop sur les petites diagonales d'écran, mais produira un effet de grille perceptible dans les grandes tailles d'écran avec une perte de détails forcément plus visible.

Afficher un dessin animé ne posera aucun problème, mais sur des scènes plus complexes, on n'obtiendra évidemment pas la qualité d'un projecteur classique. Toutefois, sur des diagonales de 30 à 40 pouces, le résultat est plutôt intéressant et pourra très bien faire office d'écran d'appoint si l'on dispose d'une surface de projection lisse et neutre.

Ce type de mini-projecteur peut aussi bien afficher un film que servir pour une présentation de documents en réunion ou afficher le contenu d'un téléphone portable sans avoir rien à brancher.

La source lumineuse étant peu puissante, l'affichage du mini-projecteur sera beaucoup plus efficace dans une pièce sombre pour un affichage avec une grande diagonale. En revanche, sur une projection à courte distance, elle affiche une image bien lumineuse et colorée utilisable même dans un environnement modérément lumineux.

Au démarrage, et tout au long de son état activé ensuite, un léger bruit de soufflerie se fait entendre. Il reste relativement discret, à moins d'avoir le projecteur vraiment tout près de soi.

S'il faudra trouver une surface suffisamment solide et stable pour le faire tenir, le petit socle réglable se révèle très pratique pour improviser un espace de projection en quelques secondes sans trop se soucier des réglages.

De même, la navigation dans les menus peut se faire par télécommande ou très simplement depuis la zone tactile de la face supérieure du WiMiUS Q2. On peut donc très bien emmener le mini-projecteur seul et le piloter intégralement depuis sa surface tactile.

La surface tactile n'est pas rétroéclairée, ce qui peut rendre un peu difficile l'accès aux boutons, mais on arrive tout de même à s'y faire après quelques tâtonnements. Des repères au toucher sur les boutons tactiles ou aux limites de la surface auraient été un plus pour se guider.

En plaçant les connectiques HDMI et USB sur deux faces différentes, il n'y a pas de grosses contraintes d'installation des câbles et accessoires éventuels. Peut-être que la prise de charge de la batterie embarquée aurait pu être placée sur le côté plutôt qu'à l'arrière pour éviter des torsions de câble qui tendent à faire pivoter le projecteur, mais c'est l'un des seuls petits regrets que l'on pourrait avoir concernant le design.

Concernant l'autonomie, le fabricant annonce jusqu'à 2h30 de fonctionnement. Avec la luminosité et le son poussés au maximum, on a eu du mal à dépasser...60 minutes.

En passant par des écouteurs Bluetooth, cela va mieux, mais on restera à distance de l'autonomie annoncée. Un branchement direct sur prise murale ou sur une batterie externe sera nécessaire pour voir tout un film. Bonne nouvelle, WiMiUS propose un câble spécifique pour relier une batterie externe directement sur la connectique de charge, sans sacrifier le port USB-C.

WiMiUS Q2, une interface qui le rend autonome

Disposer d'un projecteur miniaturisé pour emporter un affichage petit ou grand partout avec soi peut déjà être intéressant, mais pouvoir l'utiliser de façon autonome sans équipements externes autres qu'une connexion internet, c'est encore mieux.

Le mini-projecteur WiMiUS Q2 offre cette possibilité en embarquant Android TV et une interface s'appuyant sur Android AOSP rassemblant tout ce qu'il faut pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'appareil et donnant accès au Google Play (dans la limite de ce qui peut être installé sur le projecteur).

Cette dernière comprend un écran d'accueil avec un jeu d'icônes compartimentant chaque fonction. S'il est possible d'accéder aux contenus d'un smartphone ou d'un système de stockage en local, sa force est aussi de pouvoir proposer un accès aux grandes plateformes de streaming ou de contenus vidéo en ligne en quelques clics.

Youtube, Netflix, Amazon Prime Video et un certain nombre de services sont ainsi disponibles sous forme d'applications à télécharger. Entrez vos identifiants et vous aurez accès aux catalogues correspondants.

Par l'intermédiaire de la boutique d'Android TV, il sera possible d'ajouter des applications et services compatibles. La puce embarquée dans le WiMiUS Q2 se charge du reste et le fait assez bien, même si on a croisé quelques ralentissements et freezes quand l'image est très chargée (des plans d'une mer démontée par exemple).

Le processeur embarqué n'est pas précisé, mais le projecteur dispose de 1 Go de RAM et de 16 Go de mémoire eMMC, ce qui permettra d'installer un certain nombre d'applications sans se retrouver à l'étroit.

L'allumage du projecteur nécessite une quarantaine de secondes de temps de chargement et débute par un inquiétant message qui n'est en fait que l'écran indiquant que la connexion WiFi n'est pas encore activée. Quelques secondes encore et l'écran d'accueil s'affiche.

L'interface affichait également parfois pendant quelques secondes que le signal WiFi est perdu lors des premières utilisations, alors que rien n'a bougé dans la configuration ou le positionnement des équipements. Cela n'est toutefois pas allé jusqu'à perdre complètement le flux et l'indication n'a plus fait d'apparition par la suite.

Tenter de passer sur le WiFi 5 GHz est un peu hasardeux, à moins d'être collé à la box ou au routeur WiFi. La petite taille du projecteur et sa coque métallique compliquent sans doute un schéma d'antenne efficace.

Pour l'accès aux contenus d'un smartphone Android ou iOS, il suffit de passer par de la diffusion WiFi directe ou bien via l'application Eshare, à récupérer sur les portails de téléchargement, qui fera office de passerelle. Pour les iPhone, il est aussi possible de passer par une connexion filaire via le port USB.

On pourra également brancher un équipement sur le port mini-HDMI du projecteur. Le flux est alors accessible en passant par l'icône la plus à gauche dans l'écran d'accueil.

L'interface permet enfin d'accéder à un certain nombre de paramètres, du passage à la langue française aux réglages des connexions sans fil WiFi et Bluetooth en passant par des options spécifiques à la projection.

WiMiUS Q2, conclusion

Le mini-projecteur WiMiUS Q2 est très séduisant par son design et par sa capacité à fournir un écran de projection très facilement transportable, pour du divertissement chez soi ou en déplacement comme pour être utilisé pour une réunion improvisée ou un écran d'appoint.

On apprécie particulièrement la finition métal et la surface tactile au sommet qui facilite grandement les manipulations, en complément ou en remplacement de la télécommande fournie.

La source lumineuse n'est pas très puissante au regard des systèmes de projection classiques et cela se sentira sur les grandes diagonales, mais elle se défend assez bien sur des diagonales de projection plus restreintes. L'auto-keystone est bienvenu et le réglage de netteté par molette est efficace.

La définition limitée au 720p permettra difficilement d'en faire un mini home cinéma même si regarder un film ou un animé reste tout à fait possible malgré un effet de grille discernable sur les grandes tailles de projection et une quantité de détails limitée.

Malgré sa petite taille, le WiMiUS Q2 se défend plutôt bien pour la partie audio sans distorsion notable. Le volume sonore maximal est limité, mais suffisant pour une diffusion dans une petite pièce ou en déplacement.

Le bruit de soufflerie pour refroidir la source de projection lumineuse reste assez discret, maintenant l'appareil légèrement tiède, et le mini-projecteur a la bonne idée d'intégrer une batterie rechargeable pour un fonctionnement autonome...qui méritera toutefois d'être complété par une alimentation murale ou par batterie externe pour être sûr de voir la fin du film.

La force du WiMiUS Q2 repose aussi sur la présence d'une interface et du support d'Android TV, ce qui donne accès aux principaux services de streaming vidéo, à des applications installables ou à des jeux. Le seul compromis porte sur des temps de démarrage ou d'attente un peu longs.

Le mini-projecteur WiMiUS Q2 est un dispositif complet de projection et d'accès à du contenu qui tient dans le creux de la main. Ce petit carré métallique, avec son petit oeil lumineux et son pied inclinable, pourra rendre bien des services.

