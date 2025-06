Le vidéoprojecteur à tout petit prix

Le marché des vidéoprojecteurs compte de très nombreuses références à tous les prix et il peut être risqué de s'aventurer sur le segment d'entrée de gamme. Les fiches techniques peuvent laisser à désirer (faible puissance de la source lumineuse, définition légère, options limitées) tout comme les interfaces risquent d'être des sources de déception avec des compatibilités étroites et des fonctionnalités réduites au strict minimum.

Le vidéoprojecteur XGODY Gimbal A2 veut contourner ces écueils en proposant des caractéristiques honnêtes à un prix très attractif, moins de 90 €, et avec un atout de poids : le support d'Android TV pour accéder directement aux services de streaming et aux applications.

Pas besoin ici d'un dongle HDMI complémentaire occupant un port, le vidéoprojecteur supporte directement la plate-forme. Ajoutons à cela des haut-parleurs intégrés et un format très compact à la bouille sympathique, et l'on obtient un petit vidéoprojecteur surprenant.

Bien emballé dans son carton pourvu de mousses, le XGODY Gimbal A2 comprend un manuel, un câble HDMI, une télécommande et un câble d'alimentation. Tout pour bien démarrer immédiatement le visionnage !

Caractéristiques du XGODY Gimbal A2

Projection source TFT LCD

Source lumineuse LED (durée de vie annoncée 50 000 heures)

Luminosité 300 ANSI Lumen

Résolution native 720p

Support décodage jusqu'à 4K / 30 fps

8 Go stockage

Mise au point électrique via télécommande

Réglage trapézoïdal automatique

Système audio 2 x 3 W

Compatible WiFi 6 / Bluetooth 5.2

Connectique : 1 HDMI, 1 prise casque, 1 USB-A

Support Android TV 11 (streaming, applications, jeux)

Prix de référence : 89,99 €

A noter que du 24 juin minuit au 10 juillet 2025 à 23:59, le prix du XGODY Gimbal A2 chute de 30% et tombe à seulement 62,99 € au lieu de 89,99 € en utilisant le code 4T2FXL9D sur Amazon.

Dans le cadre de cette campagne promotionnelle, les acheteurs du Gimbal A2 peuvent aussi gagner un écran de projection pour une expérience de visionnage optimale. Il suffira de partager son expérience sur les réseaux sociaux entre le 1er juillet et le 1er août 2025 pour avoir une chance de le gagner, dans la limite de 300 exemplaires.

Pour s'inscrire et se signaler, il suffit de se rendre sur la page officielle de XGODY, de contacter directement le service client ou bien d'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Enfin, une toile anti-lumière (valeur 20 €), disponible exclusivement sur le site officiel, est offerte du 1er au 31 juillet là aussi après avoir partagé votre expérience (photo, vidéo, texte) sur les réseaux sociaux de la marque.

Le vidéoprojecteur à la bouille ronde

Il existe de nombreux formats de vidéoprojecteurs répondant à une multitude de besoins. Rectangulaire posé sur ses pieds ou cylindrique assis sur sa base, monté sur un petit trépied ou à plat pour assurer un maximum de stabilité, les variations ne manquent pas.

Le XGODY Gimbal A2 fait le choix d'une simili-boule montée sur un arceau (d'où la dénomination gimbal), le tout posé sur un pied circulaire. Il a l'avantage d'un format compact, facile à transporter d'une pièce à une autre, et réglable très simplement en inclinant le corps du boîtier.

Evidemment, il vaudra toujours mieux aligner la source lumineuse directement sur la surface à projeter avec le moins d'angle possible pour éviter les déformations (ou les corrections de ces déformations) mais son format et son arceau faciliteront grandement son positionnement.

Pas besoin de grande surface plane ni de grand espace autour, le Gimbal A2 peut se glisser à peu près n'importe où, d'autant plus qu'il ne pèse pas bien lourd. Vidéoprojecteur positionné en ouverture, il fait la part belle au plastique et ne comprend pas de matériaux noble. Toutefois, contrairement aux coques en plastique standard, l’A2 utilise une finition mate anti-traces, un choix délibéré pour allier légèreté, dissipation thermique et esthétique pratique.

Cependant, tout est bien ajusté et ne craque pas ou ne couine pas lors des manipulations. Attention cependant aux chutes qui pourront lui être fatales. A l'avant, la boule est aplatie par une surface plane grise dans laquelle sont logés le bloc optique et un capteur infrarouge pour la télécommande.

A l'arrière, les connectiques se déploient : 1 port HDMI, 1 prise casque, le bouton d'alimentation, 1 port USB et un second module infrarouge. En dessous, on trouve le branchement d'alimentation.

A l'arrière encore, deux évents laissent passer le son des haut-parleurs, tandis qu'une grille en partie basse de la coque assure la ventilation du bloc optique. A noter que sous le pied circulaire, un pas de vis est présent pour un montage sur trépied ou une fixation au plafond, l'affichage du vidéoprojecteur pouvant être inversé dans les paramètres.

Le Gimbal A2 de XGODY est compact, bien fini malgré le choix du tout plastique et peut être facilement emporté avec soi, même si la marque ne propose pas d'étui ou de sac de voyage.

L'aération pour le refroidissement du vidéoprojecteur

Il ne dispose pas de batterie intégrée et nécessitera donc une source d'énergie externe, prise murale ou station d'énergie pour une vidéodiffusion nomade. Hormis un bouton d'alimentation, le vidéoprojecteur ne comporte pas de touche de contrôle direct.

Il faudra donc forcément passer par la télécommande pour naviguer dans les menus et activer les fonctionnalités. Des touches dédiées sont d'ailleurs présentes pour gérer le visionnage, régler la netteté à la volée ou activer un mode souris contrôlé par les flèches de direction. Il vaudra mieux ne pas la perdre.

Fonctionnel avant tout

Le vidéoprojecteur XGODY Gimbal A2 ne prétend pas révolutionner l'expérience de vidéoprojection, mais plutôt constituer un point de départ solide pour découvrir cet univers ou se passer d'un téléviseur supplémentaire.

Sa source lumineuse est de type LED avec matrice LCD, un choix de raison afin de maîtriser le coût et qui offre l'avantage d'une durée de vie étendue, que le fabricant annonce de 50 000 heures.

La source lumineuse offre une puissance mesurée réelle de 300 ANSI Lumen, et un contraste de 15000:1, ce qui permettra un visionnage confortable dans une pièce sombre, mais qui montrera vite ses limites, même en semi-obscurité en délavant l'image et en perdant les contrastes. Certains modèles concurrents annoncent des valeurs de 500 à 700 ANSI souvent sur-évaluées (généralement inférieures à 300 ANSI en réalité) et qui ne sont pas vraiment techniquement réalisables aujourd’hui dans un format compact comme celui du A2, avec à la clé de possibles problèmes de surchauffe, détérioration rapide des lentilles, perte de qualité de l'image, panne... Le choix de XGODY de se limiter à 300 ANSI Lumen semble donc être le bon pour maintenir des performances stables sur le long terme en dissipant efficacement la chaleur par la base et en garantissant une durabilité supérieure, d'autant plus que cette valeur est réelle.

le A2 est un vidéoprojecteur dont la source est en 720p natif, ce qui est cohérent avec cette gamme de prix mais aura des conséquences sur la finesse et la précision du rendu comparé à des modèles plus onéreux en 1080p, mais la qualité est tout de même au rendez-vous.

Sa plage de fonctionnement lui permet de générer un affichage de 60 pouces à 120 pouces de diagonale selon l'éloignement de la source de projection, sachant que plus elle est loin et plus l'image perdra en couleurs et en précision. Et pour une puissance lumineuse limitée à 300 ANSI Lumen, cela se remarque rapidement.

Cependant, l'optique permet d'obtenir une belle diagonale d'affichage même à moyenne portée. A un peu plus de 2 mètres de distance, la diagonale dépasse 70 pouces. C'est entre 70 et 80 pouces que le rendu sera le plus efficace.

Le fabricant indique que l'optique n'est pas protégée contre les infiltrations d'eau et de poussière et il reste à voir comment elle supportera les infiltrations de poussière dans le temps, sachant qu'il ne sera pas possible d'y faire grand-chose. Cepandant, la ventilation par la base (éloignée de la lentille) et l’absence de bouton de focus manuel réduisent fortement l’entrée de poussière par rapport à des modèles cylindriques dont la molette adjacente à la lentille favorise l’encrassement, donc ce phénomène devrait être limité.

Le Gimbal A2 présente aussi la bonne idée d'offrir une correction trapézoïdale et une mise au point électrique via la télécommande. En principe, s'il est correctement positionné, l'expérience de visionnage est immédiate sans perdre de temps dans les réglages et en mise en place. Bien que le A2 ne soit qu'en résolution 720p natif, sa qualité dépasse certains modèles cylindriques en 1080p, ces derniers nécessitant souvent une mise au point manuelle peu pratique.

Le vidéoprojecteur est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2, ce qui permettra de l'utiliser avec le réseau sans fil de la maison ou bien directement relié en HDMI ou en USB pour visionner des contenus.

On n'a pas observé de couacs ou de problèmes particuliers avec les connexions sans fil, que ce soit pour lancer du streaming ou pour déporter l'affichage d'un smartphone en miracast.

Interface et Android TV

Sur les vidéoprojecteurs d'entrée de gamme, il faut souvent faire les réglages de netteté et de correction trapézoïdale soi-même, ce qui impose aussi de les modifier quand on déplace le vidéoprojecteur.

Avec le modèle Gimbal A2 de XGODY, ce n'est pas nécessaire, l'appareil réalisant un calibrage au lancement. Il pourra ainsi fournir une image nette et un réglage de la position de l'affichage.

Toutefois, si le vidéoprojecteur est décalé par rapport à l'axe de la projection, il pourra être nécessaire de compléter le réglage trapézoïdal manuellement. C'est très facile à l'aide de la télécommande et cela ne prend que quelques instants. Il suffira d'étirer plus ou moins les coins de l'affichage pour lui donner un format rectangulaire qui évitera les déformations de l'affichage.

Une fois ces préparatifs réalisés, l'interface du XGODY Gimbal A2 se dévoile. Elle est très simple. Elle se présente sous la forme de grands rectangles colorés donnant accès aux différentes fonctionnalités.

Les fonctions de connectivités sans fil et USB apparaissent dans l'angle en haut à droite, tandis qu'un rectangle est dédié aux paramètres. C'est là que l'on pourra changer la langue de l'interface, procéder à la mise à jour de l'appareil, régler les paramètres d'affichage (pour une installation au plafond, par exemple) ou régler heure et date.

C'est très basique, mais fonctionnel et l'intérêt du Gimbal A2 est ailleurs : il est compatible Android TV (version 11), ce qui signifie qu'il peut gérer directement les services de streaming ou installer des applications supplémentaires (services, jeux...) que l'on retrouve dans l'onglet Applications.

On pourra donc directement accéder à Netflix, Youtube, Prime Video et autres services gratuits ou payants disponibles via Android et faire son choix parmi les applications et jeux compatibles disponibles sur le Google Play Store.

C'est presque un luxe pour un appareil de vidéoprojection à moins de 100 €. Il reste évidemment toujours possible de profiter de contenus directs via la connectique HDMI ou le port USB ou bien via le WiFi. En revanche, l'appareil ne dispose pas de port Ethernet, mais il est possible d'utiliser des dongles TV externes comme le Fire Stick.

Miracast, AirPlay...différentes options pour la photo mobile du chat sur grand écran

Il est également possible de déporter l'écran d'un smartphone Android ou iOS pour l'afficher en grande taille via le vidéoprojecteur. XGODY propose plusieurs méthodes, de l'application tranScreen à récupérer sur les portails de téléchargement au Miracast ou à l'Airplay selon votre camp.

Cela fonctionne comme attendu et l'on pourra afficher ses dernières photos ou utiliser des applications en grand format. Les vidéos 720p, 1080p et 4K 30 fps générées depuis un smartphone sont lues de façon fluide, que ce soit en diffusion Miracast ou bien transférées sur une clé USB.

Quelle qualité d'affichage attendre ? Avec 300 Lumen ANSI et un système de projection classique en 720p, il faudra être dans l'obscurité pour profiter pleinement du vidéoprojecteur, la luminosité ambiante affadissant très vite le rendu.

Les films et séries offrent un rendu satisfaisant dans les limites techniques de l'appareil avec des teintes et des contrastes en phase avec ce que peut produire la configuration du vidéoprojecteur.

On trouve un peu de flou récurrent en bordure ainsi que dans les translations d'image, mais la netteté au centre est correcte et on n'a pas remarqué d'artefacts lumineux gênants aux frontières de l'image projetée. Un bon point.

Le Gimbal A2 de XGODY est en revanche plutôt silencieux à l'usage, en ne faisant entendre qu'un souffle modéré. Il faudra prendre soin de lui laisser un peu d'espace libre autour pour assurer une bonne circulation d'air afin de le rafraîchir, mais on apprécie sa discrétion.

Cette dernière permet de l'utiliser sans nécessiter de casque audio. Le vidéoprojecteur comprend un système sonore avec 2 hauts parleurs de 3 W (rare sur cette gamme de prix) qui assurera l'ambiance sonore. Avec cette puissance limitée et sans optimisations, le son manque cruellement de basses, tend à nasiller et sature vite, mais il reste utilisable à mi-chemin du volume sonore.

Il ne faudra donc pas avoir trop de bruit autour dans l'environnement à proximité et il reste la possibilité d'utiliser un casque filaire ou Bluetooth pour profiter pleinement du visionnage sans être dérangé.

Compte tenu de la gamme de prix, la qualité de visionnage est tout à fait correcte avec ce modèle, et le support d'Android TV reste bien pratique et permet un usage immédiat du vidéoprojecteur.

Conclusion

Le vidéoprojecteur XGODY Gimbal A2 veut proposer une première expérience de vidéoprojection à tout petit prix, que ce soit pour découvrir l'univers ou comme système d'appoint, dans la chambre des enfants par exemple, ou comme dispositif facilement transportable, même s'il ne dispose pas de batterie intégrée.

Sa forme ronde et compacte, son style gimbal qui permet une orientation facile à 360 degrés et sa simplicité dans ses connectivités (WiFi 6 / Bluetoooth 5.2, HDMI et USB, prise casque filaire) comme dans son interface garantissent une prise en main et un usage immédiat et très facile.

Le support direct d'Android TV est un sacré plus pour ce petit bonhomme et permettra d'accéder aux services de streaming vidéo et aux applications Android sans pour autant embouteiller un port par un dongle TV (on peut toujours en brancher un selon ses préférences).

Evidemment, au prix du vidéoprojecteur, les performances restent limitées. La source lumineuse de 300 ANSI Lumen imposera une obscurité quasi complète pour profiter des contenus et le système audio 2 x 3 W ne sera pas son point fort, même si on pourra utiliser un casque filaire ou Bluetooth pour améliorer l'expérience audio.

Facile à transporter, offrant une expérience visuelle correcte et avec les atouts d'Android TV, le vidéoprojecteur XGODY Gimbal A2 mérite le coup d'œil, d'autant plus qu'il profite d'une belle promotion actuellement.

Sur Amazon, du 24 juin minuit au 10 juillet 2025 à 23:59, le vidéoprojecteur XGODY Gimbal A2 sera affiché à -30% à seulement 62,99 € au lieu de 89,99 € en utilisant le code 4T2FXL9D.

Dans le cadre de cette campagne promotionnelle, vous pouvez également gagner un écran de projection en partageant votre expérience sur les réseaux sociaux entre le 1er juillet et le 1er août 2025, dans la limite de 300 exemplaires.

Pour s'inscrire et se signaler, rendez-vous sur la page officielle de XGODY, ou contactez directement le service client ou encore envoyez-leur un message privé sur les réseaux sociaux. Une toile anti-lumière de 100", d'une valeur de 20 €, disponible exclusivement sur le site officiel, est également offerte du 1 au 31 juillet aux clients ayant acheté le projecteur A2 après avoir partagé votre expérience d'utilisation sur les réseaux sociaux de la marque : Facebook, X, Instagram ou encore Pinterest, ou encore sur la plateforme de votre choix : YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook. Toutes les informations et le lien de participation sont disponibles sur la page d’accueil du site officiel.