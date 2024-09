Détecteurs connectés, sécurité renforcée

Disposer de détecteurs de fumée dans la maison est une obligation réglementaire et vérifier régulièrement qu’ils sont fonctionnels l’est aussi en principe. Dans une maison, cela peut être compliqué de mettre des détecteurs partout et surtout de les entendre lorsqu’ils se déclenchent.

Pour s’assurer d’être averti en cas d’alarme au grenier quand on est au rez-de-chaussée ou inversement, il peut être intéressant d’utiliser des groupes de détecteurs connectés entre eux.

C’est là qu’intervient la solution de détecteurs de fumée interconnectés de X-Sense qui va constituer un véritable maillage de sécurité dans toute la maison grâce à ses détecteurs de fumée avec connexion sans fil et sa station de base pour les piloter et signaler des événements.

Le kit de détecteur de fumée se compose d’une station de base SBS50 et de 6 détecteurs de fumée connectés XS01-M. Dans le paquet, la station de base est dotée de son adaptateur avec câble micro-USB et les six capteurs de fumée sont livrés avec leur pile, leur support et des vis pour les installer dans les différentes pièces de la maison.

Côté logiciel, il faudra installer sur son smartphone l’application X-Sense Home Security sur Android ou iOS pour activer la station de base et prendre le contrôle du réseau de détecteurs de fumée. A noter que ce système peut aussi servir à relier des XC01-M détecteurs de monoxyde de carbone, SC07-MR détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, STH51 capteurs de température et d'humidité, et SWS51 détecteurs de fuite d'eau.

Aux 6 détecteurs de fumée livrés dans la boîte, il est possible d’en connecter d’autres (jusqu’à 50) pour étendre le réseau de détection.

Le manuel est disponible en français mais dans un tout petit format papier. Mieux vaudra le récupérer en ligne sur le site du fabricant. Ceci dit, les manipulations d’activation du kit sont très simples à réaliser.

Caractéristiques du kit de détecteur de fumée X-Sense

Station de base SBS50

Alarme 100 dB

WiFi 4 (compatible uniquement 2,4 GHz)

Portée 500 mètres

Détecteur de fumée XS01-M

Capteur photoélectrique

Norme EN 14604:2005+AC:2008

Alarme 85 dB

Portée 50 mètres en espace ouvert



Prix du kit détecteur de fumée (station de base + 6 détecteurs) : 149,99 € chez Amazon mais actuellement en promotion à -31% à 103 €.

Une station, des détecteurs, une application

Pour mettre en service le kit de détecteurs de fumée X-Sense, la première étape consiste à activer la station de base en la connectant au réseau WiFi de la maison après avoir téléchargé l’application mobile X-Sense Home Security qui sert de passerelle à l’ensemble des produits de la marque.

L’application nécessite de créer un compte et de renseigner un minimum d’informations pour distinguer les sites où seront installés les capteurs et autres dispositifs. C’est de là que pourront être gérés tous les équipements.

La station de base elle-même doit être branchée à une prise de courant. Son état de fonctionnement est indiqué par un symbole X présent sur le sommet et dont la couleur (bleu, jaune, rouge) dépend de l’état de fonctionnement et sa bonne liaison au réseau.

Un unique bouton à l’arrière sert à l’alimentation ou bien pour couper manuellement l’alarme si cette dernière s’est déclenchée, la grille de haut-parleur se situant sous l’appareil.

Les détecteurs de fumée sont de petits boîtiers ronds alimentés par une pile CR123A (ne pas oublier de retirer la languette de sécurité). Leur coque arrière se clipse et présente deux trous pour passer les vis afin de les fixer où bon vous semble.

Activés, ils émettent un clignotement rouge régulier. Le bouton Test sur le côté s'illumine en rouge lorsque l'alarme sonore est déclenchée pour le repérer plus facilement puisqu'il peut aussi servir à sa désactivation.

Il faudra respecter quelques règles d’installation et laisser suffisamment d’espace autour du capteur pour qu’il soit efficace et réceptif. Les détecteurs de fumée XS01-M utilisent une connexion sans fil (867 MHz) pour s'interconnecter entre eux, même sans passer par la station de base, grâce à la technologie Link+ Pro de X-Sense.

Cela permet d’étendre facilement le réseau de surveillance puisque, en cas de détection de fumée, tous les détecteurs se déclencheront simultanément. Un bouton sur les boîtiers permet d’éteindre l’alarme lorsqu’elle s’est déclenchée ou de tester régulièrement le bon fonctionnement de l’équipement comme n’importe quel détecteur de fumée standard.

Il vaudra mieux penser à laisser ce bouton facilement accessible mais il existe une autre méthode pour couper l’alarme, en passant par l’application mobile.

La passerelle pour tout piloter

L’application mobile X-Sense Home Security constitue l’espace de contrôle centralisé de l’ensemble des capteurs reliés à la station de base. C’est de là que l’on peut obtenir des informations sur le fonctionnement des détecteurs de fumée (et des autres produits de X-Sense : capteur de monoxyde de carbone, caméras intelligentes...).

Après avoir créé un compte (gratuitement), on accède à l'interface principale. C'est de là que l'on pourra appairer la station de base puis la relier au réseau WiFi de la maison.

Le X central de la station de base s'illuminera alors de bleu pour signaler qu'elle est parée à jouer son rôle. Il suffit ensuite d'activer les détecteurs de fumée. Un menu permet de sélectionner le type de capteur, ici de fumée, avec une procédure à suivre pas à pas.

Essentiellement, il suffit de retirer la languette plastique de la pile puis d'appuyer deux fois sur le bouton de test. La station de base indiquera vocalement (à moins de lui avoir coupé le sifflet) que le détecteur de fumée est reconnu et activé.

L'application l'affichera dans la liste des appareils connectés et il sera possible de lui ajouter des attributs de lieu pour l'identifier. Certains paramètres, comme le volume sonore, peuvent être réglés capteur par capteur pour une configuration optimisée en fonction du lieu et de l'usage.

Un point particulièrement intéressant concerne l’affichage de l'état de fonctionnement des capteurs (qualité de connexion à la station de base et état de la pile), ce qui évitera d’avoir à s’en préoccuper.

L'application X-Sense Home Security permet de tester les capteurs un par un ou de les déclencher tous ensemble depuis la station de base. Pas besoin d'avoir à monter sur l'escabeau pour chaque capteur, tout se fait depuis l'interface de l'application qui donne aussi la possibilité de mettre à jour le firmware de la station de base.

Un journal des événements est disponible pour vérifier tout ce qui s'est passé, des connexions / déconnexions de la station de base au déclenchement, volontaire pour test ou suite à une détection de fumée.

L'application envoie également des notifications pour chaque événement sur le smartphone de l'utilisateur mais il est possible de sélectionner le type d'événement à signaler. On peut ainsi ne recevoir que les alertes réelles ou bien aussi les tests de détection.

Tout l'intérêt de la station de base est de pouvoir envoyer des notifications sur le smartphone même lorsque l'on est absent et hors du réseau WiFi domestique. Autrement dit, vous êtes prévenu lorsqu'un détecteur de fumée se déclenche et vous pouvez prendre les mesures appropriées de vérification ou, à défaut, d'appel des pompiers, ou bien simplement désactiver l'alarme à distance si la situation est sous contrôle.

Il est possible de partager l'accès à la station de base avec d'autres utilisateurs, de sorte que plusieurs personnes peuvent être prévenues immédiatement en cas de déclenchement d'un détecteur.

Si la station de base n'est plus active (en cas de coupure de courant, par exemple), les détecteurs de fumée restent bien évidemment fonctionnels mais redeviennent de simples détecteurs de fumée qu'il faudra désactiver manuellement et les alertes d'événement ne sont plus transmises.

L'application X-Sense Home Mobility est très simple d'utilisation et les différents élements sont agencés de façon suffisamment logique pour retrouver assez vite ce que l'on cherche.

Conclusion

Le kit détecteur de fumée de X-Sense, comprenant sa station de base et six détecteurs de fumée XS01-M, offre tout le nécessaire pour assurer la sécurité d'une grande maison ou à étages.

Sa force vient de l'interconnexion entre les détecteurs de fumée via une liaison sans fil, créant une chaîne pouvant s'étendre jusqu'à 50 appareils lorsqu'ils sont connectés à la station de base. Sans connexion réseau ou station de base, jusqu'à 24 appareils peuvent être interconnectés.

Si l'un se déclenche, tous s'activent pour alerter rapidement, même si l'on est à l'autre bout de la chaîne de détection. La station de base associée permet en outre d'envoyer des notifications dans le périmètre du réseau WiFi connecté pour apporter des précisions sur le capteur qui a déclenché l'alerte.

L'application X-Sense Home Security est le pivot de cette solution en apportant une interface claire et simple d'utilisation et surtout la capacité de piloter, tester et vérifier le bon fonctionnement des détecteurs de fumée sans avoir à les inspecter sur place.

Avec le kit détecteur de fumée X-Sense, il n'y a plus de risque d'oublier de vérifier le bon fonctionnement du dispositif ou de changer les piles, un simple coup d'oeil suffit pour l'ensemble des capteurs installés.

Point fort de l'application, une fois votre compte créé et la station de base configurée et reliée à votre réseau WiFi, elle pourra envoyer des notifications sur votre smartphone même lorsque vous êtes absent. Pour autant, pas besoin d'un abonnement payant.

Vous pouvez être ainsi alerté rapidement d'un problème et prendre les mesures qui s'imposent...et peut-être sauver votre habitation, voire des vies humaines et animales.

Vous trouverez, par exemple chez Amazon, le kit détecteur de fumée de X-Sense (station de base + six détecteurs de fumée) au prix officiel de 149,99 € mais actuellement en promotion à -31% à seulement 103 €.