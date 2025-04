Yaber T2 / T2 Plus, le vidéoprojecteur à emmener partout

La marque Yaber propose différentes gammes de vidéoprojecteurs à petit prix qui ont l’avantage d’être faciles à prendre en main pour découvrir cet univers qui peut élargir votre horizon.

Loin des équipements demandant des réglages précis, elle mise sur la simplicité d’utilisation avec des réglages automatiques pour profiter immédiatement d’un cinéma à la maison ou en extérieur.

A côté des équipements plus ou moins avancés à utiliser essentiellement dans une même pièce de la maison, Yaber propose aussi des vidéoprojecteurs nomades à emporter partout avec soi pour des projections improvisées.

Le modèle Yaber T2 joue sur son format compact et sa poignée pour être facilement placé où bon vous semble tout en offrant une certaine autonomie grâce à sa batterie intégrée, mais sans compromettre l’expérience utilisateur.

Avec une source lumineuse correcte, les réglages automatiques, un système sonore 10W optimisé et la possibilité de profiter de Google TV dans sa version T2 Plus, il peut devenir le compagnon des séances improvisées sur grand écran, dans le jardin ou en extérieur.

Le modèle testé ici est le Yaber T2 Plus qui comprend un dongle TV HDMI à brancher pour disposer de Google TV et des services de streaming, mais le modèle de base Yaber T2 peut être intéressant à moindre coût si l’on dispose d’un bon smartphone à proximité.

Pour le reste, les Yaber T2 et T2 Plus possèdent les mêmes caractéristiques et sont livrés avec les mêmes accessoires : manuel, télécommande et chiffonnette pour nettoyer l’optique.





Avec le dongle du T2 Plus, on trouve une seconde télécommande qui ajoute des touches vers différents services de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Youtube…) et pourra remplacer la télécommande de base.

Le Yaber T2 arrive très bien emballé avec de solides protections en mousse le protégeant des chocs du transport. Il est accompagné d’un câble d’alimentation, mais aussi d’un câble HDMI fourni, en plus de ses connectivités sans fil WiFi / Bluetooth et NFC.

Caractéristiques du Yaber T2 / T2 Plus

Projection source TFT LCD

Source lumineuse LED avec optique scellée anti-poussière

Ratio de projection 1,25:1

Projection jusqu’à 120 pouces

Luminosité 450 ANSI Lumen

Résolution native 1080p

Support du décodage 4K

Autofocus automatique

Réglage Keystone automatique

Batterie intégrée (autonomie 2,5 heures, charge en 3,5 h appareil éteint)

Système sonore JBL avec Dolby Audio, 10W

Poids : 2,5 kg

Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0

Connexion sans fil NFC pour relier un smartphone

Yaber T2 Plus : dongle TV et télécommande dédiée en plus

Prix de référence : 329,99 € pour la version T2 et 379 € la version T2 Plus avec dongle sur le site officiel. Mais avec les promotions affichées sur le site cumulées avec le code exclusif de -20% GNTYABER le prix passera à seulement 233 € pour le T2 et 303 € pôur le T2 Plus. A noter que la version T2 est également chez Amazon à seulement 218 € avec le même code et un coupon à activer directement sur le site.

Belle finition et usage simplifié

Le vidéoprojecteur Yaber T2 est un élégant appareil qui intrigue dès le premier regard. Hormis pour les modèles premier prix, la marque tend à proposer des coques faites d’un plastique épais et d’un revêtement en tissu lui donnant belle allure.

Les jonctions entre les différents éléments sont bien réalisées, il n’y a pas de craquement ou d’enfoncement du plastique lors du maniement et le bloc optique est scellé pour éviter les infiltrations de poussière.

Yaber a choisi des tons crème avec une partie basse plastique et une partie haute en tissu. Le Yaber T2 est un rectangle aux angles arrondis qui présente à l’avant le cercle du bloc optique avec son cache, une grille d’aération et en bas les capteurs pour la mise au point et infrarouge pour le pilotage par la télécommande.

On notera également à l’avant la présence d’un logo JBL. Le spécialiste du son est de nouveau aux commandes pour optimiser le système sonore du vidéoprojecteur d'une puissance de 10 W, supérieure à ce que l'on trouve généralement sur cette catégorie d'appareil.

Le Yaber T2 étant un vidéoprojecteur portatif, il dispose d’une poignée pour le transporter et servir à l’incliner pour la projection. S’il peut fonctionner sur batterie, il dispose d’un câble d’alimentation pour la recharge et/ou pour un fonctionnement filaire (la recharge n'empêche pas la vidéoprojection).

A l’arrière, on trouve l’ensemble des connectiques avec un capteur IR (toujours pour la télécommande), un port USB-A, un port HDMI, une prise casque et un port Ethernet pour un branchement direct sans passer par le WiFi.

Sous l’appareil, quatre pieds le positionnent fermement sur sa base, mais on pourra orienter l’axe de projection grâce à la poignée. A noter la présence d’un pas de vis pour un montage sur trépied ou au plafond (l’affichage peut être inversé) si l’on souhaite utiliser le vidéoprojecteur à demeure, même si ce n’est pas son but premier.

La face supérieure du vidéoprojecteur ne comprend que la touche d’alimentation (repérable par un cerclage lumineux quand l’appareil est actif) et une zone NFC à approcher de son smartphone pour assurer une connexion instantanée avec ce dernier, une fois la liaison configurée.

Cela signifie qu’il faudra nécessairement la télécommande ou un appareil connecté (smartphone, tablette) avec l'application mobile Yaber (Android ou iOS) pour piloter le Yaber T2 / T2 Plus, aucune touche physique n’étant présente sur le vidéoprojecteur.

Le vidéoprojecteur lui-même pèse 2,3 kg, ce qui reste raisonnable pour un appareil transportable. La poignée reste bien pratique pour l’emmener partout avec soi et l’ensemble reste assez compact pour tenir dans un sac à dos.

Une interface au plus simple, pas de prise de tête

Le Yaber T2 est un vidéoprojecteur très facile d’utilisation. En cela, il répond à la logique d’accessibilité et de prise en main rapide commune aux produits de la marque, de l’entrée de gamme aux vidéoprojecteurs plus pointus.

L’idée de base est de pouvoir allumer l’appareil et de l’utiliser immédiatement, sans perdre du temps dans les paramètres. Il faut juste rentrer le mot de passe du réseau WiFi domestique et sélectionner la source pour lancer la vidéoprojection.

Cela vaut pour le Yaber T2, qui dispose de l’interface Yaber OS, mais pas de Google TV, comme pour le Yaber T2 Plus, ce dernier ajoutant l’accès aux services de streaming et aux applications compatibles.

Dans ce cas, il faudra brancher sur le port HDMI un dongle TV spécial fourni qui donne l'accès à ces services et aux contenus du Web, sous réserve de disposer d’un accès internet et de renseigner les identifiants d’un compte Gmail.

Yaber OS est une interface déjà croisée à plusieurs reprises lors de nos tests de vidéoprojecteur. Hormis une traduction en français parfois un peu approximative, elle permet d’aller droit au but avec des menus clairs et une quantité de réglages raisonnable par rapport à ce type de matériel qui se veut très accessible.

Avec l’autofocus automatique et le réglage keystone lancés au démarrage de l’appareil, tout est fait pour profiter de la vidéoprojection dès l’allumage. Dans le coin supérieur droit, une icône permet d’accéder aux paramètres où l’on pourra régler différents aspects comme la luminosité, la température de couleur et certains réglages manuels plutôt destinés à une installation fixe.

Sur l’écran d’accueil, des icônes laissent accéder au contenu local sur une clé USB ou depuis un appareil relié en HDMI. La version Yaber T2 Plus donne en plus accès à Google TV via le dongle HDMI fourni.

Au démarrage, le vidéoprojecteur détecte la présence du dongle et propose de basculer directement sur l’écran d’accueil de Google TV, évitant de multiples manipulations. Une deuxième télécommande est fournie, mais elle peut gérer l’ensemble des fonctionnalités du projecteur. Fini le problème des doubles télécommandes de certains modèles.

Le Yaber T2 / T2 Plus dispose d’une connectivité sans fil NFC pour relier un smartphone. A partir de là, il est possible de dupliquer l’écran de l’appareil mobile ou d’utiliser ce dernier comme télécommande du vidéoprojecteur.

Avec 450 ANSI Lumen de puissance, le vidéoprojecteur Yaber T2 / T2 Plus offre une bonne luminosité si l’environnement est vraiment sombre. L’affichage sera beaucoup plus fade dans une pièce illuminée ou même en demi-clarté avec une image délavée et des couleurs passées.

En pièce obscure ou environnement sombre, le rendu du vidéoprojecteur est bien meilleur et permettra de visionner tous types de contenus, du dessin animé au film. A 2,50 mètres de distance, il fournit une image d’environ 100 pouces, offrant une surface confortable avec son ratio 1,25:1.

Entre 80 et 100 pouces, c'est à peu près la diagonale idéale pour tirer le meilleur parti du vidéoprojecteur, compte tenu de sa source lumineuse et de son bloc optique, même s'il est possible d'aller au-delà, avec une image de moins bonne qualité faute de luminosité suffisante.

L’image délivrée nativement en 1080p est nette et propre, mais le rendu des couleurs et les contrastes peuvent un peu manquer de pêche du fait de la puissance limitée de la source d’émission.

On pourra trouver un compromis en rapprochant le projecteur de l’écran, ce qui réduira la diagonale d’affichage, mais intensifiera les couleurs et le rendu général. Cela peut aussi être une solution si la pièce n’est pas assez sombre.

On apprécie le relatif silence du fonctionnement du Yaber T2 / T2 Plus. Bien pensé, son système de refroidissement n’émet qu’un léger souffle qui dérangera peu le visionnage. On pourra donc d’autant plus profiter de son système audio intégré d’une puissance de 10 W et optimisé par JBL, partenaire régulier de Yaber.

Le son délivré est équilibré et sans distorsion, même en montant le volume. Il offre une belle homogénéité sur l’ensemble des fréquences avec seulement une petite tendance à produire un son un peu étouffé, mais bien audible et immersif.

Puisqu’il s’agit d’un vidéoprojecteur portable avec batterie intégrée, tient-il ses promesses en matière d’autonomie ? Yaber annonce 2h30 de fonctionnement…et le résultat est presque atteint.

Dans sa configuration Yaber T2 Plus, avec le dongle HDMI qui tire un peu de courant et dans les conditions standard d’illumination de la source lumineuse, nos tests le créditent de 2h15 à 2h20 d’autonomie avant de rendre l’âme.

En mode Nuit, qui réduit le bruit du système de ventilation et limite la luminosité, nul doute qu’il tiendrait au moins 2h30 sur batterie. Il sera donc possible de visionner une grande majorité de films ou l’équivalent de trois épisodes de 45 minutes d’une série sur le Yaber T2 / T2 Plus, mais peut-être pas les grandes sagas dépassant largement les 2 heures.

Il reste bien sûr possible de brancher le vidéoprojecteur sur une station de stockage d'énergie en camping ou sur une prise murale chez soi, mais il saura se défendre en totale autonomie.

Conclusion

Le vidéoprojecteur Yaber T2 est un bon point de départ pour découvrir l'univers de la vidéoprojection avec l'atout d'un format compact, d'une batterie qui lui assure plus de 2 heures d'autonomie et de caractéristiques certes un peu limitées par le form factor mais qui restent très correctes pour un usage ponctuel comme régulier.

Avec son format vertical et sa poignée, il peut facilement être transporté pour improviser une séance de cinéma, le visionnage des dernières photos / vidéos de vacances ou bien projeter des documents dans une réunion.

La source lumineuse de 450 ANSI Lumen nécessitera d'avoir une bonne obscurité ambiante, mais le rendu en 1080p offre un bon rendu modulé par des couleurs et des contrastes un peu ternes. Il faudra jouer avec la distance d'affichage et les paramètres pour trouver la bonne combinaison.

Le système sonore intégré de 10 W avec optimisation JBL est plaisant à l'oreille, et ce d'autant plus que le Yaber T2 / T2 Plus est plutôt silencieux à l'usage, son système de refroidissement restant discret.

L'interface Yaber OS est toujours aussi simple d'utilisation et intuitive. Elle permet un usage immédiat de l'appareil grâce à la mise au point et au réglage keystone automatiques.

La promesse de l'autonomie est globalement respectée et la variante T2 Plus apporte le confort de Google TV, avec l'accès aux grands services de streaming et aux applications dédiées via un dongle fourni.

Il reste possible d'utiliser le vidéoprojecteur confortablement grâce à la connexion NFC avec un smartphone et l'application Yaber OS qui facilitera la duplication d'écran et le pilotage de l'appareil.

Assez léger, facilement transportable, avec optique scellée empêchant l'infiltration de poussière, le vidéoprojecteur Yaber T2 / T2 Plus est une excellente solution pour disposer d'un système portatif à utiliser partout en autonomie et sans se compliquer la vie avec les réglages. Parfait pour les séances impromptues !

Vous trouverez sur le site officiel de la marque le vidéoprojecteur Yaber au prix officle de 329,99 € pour la version T2 et 379 € la version T2 Plus avec dongle mais avec les promotions affichées sur le site + le code exclusif de -20% GNTYABER le prix passera à seulement 233 € pour le T2 et 303 € pôur le T2 Plus.

La version T2 est également chez Amazon à seulement 218 € avec le même code et un coupon à activer directement sur le site.