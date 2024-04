Un VAE taillé pour la balade et le loisir

Après un lancement complexe du fait du manque de références et de prix particulièrement élevés pour des performances pas toujours adéquates au niveau de l'autonomie, le vélo électrique a trouvé son rythme de croisière et les ventes ont littéralement explosé sous l'impulsion des aides gouvernementales, mais également grâce à l'apparition de modèles de plus en plus pertinents proposés à prix très agressifs.

C'est le cas des nouvelles gammes de VAE proposée par la marque chinoise Touroll avec les U1 en 26 et U1 en 29 pouces à 499 et 549 € avec les codes de réduction respectifs NNNFRTU126 et NNNFRTU129, et les J1 (techniquement plus à jour) déclinés en J1 et J1 ST à 699 et 749 € respectivement avec les codes de réduction NNNFRTJ1 et NNNFRTJ1ST. Des vélos électriques à moins de 800 euros qui promettent jusqu'à 100 km d'autonomie tout en étant homologués pour la France, une jolie promesse que nous allons mettre à l'épreuve dans cette présentation, du moins avec le J1 ST, version Step Through (cadre ouvert) du J1 qui nous a été confié.

Touroll a donc lancé sur le marché sa nouvelle gamme J1 qui se décline en version standard et version ST. La version que nous testons ici est la version ST (cadre mixte / ouvert) sans barre supérieure qui permet une installation plus facile.

Cette version se distingue de la version standard non seulement par le cadre, mais également par le guidon : il est droit à l'image des VTT sur la version standard et courbé à l'image des vélos hollandais pour la version ST. Chacun pourra donc choisir le J1 qu'il souhaite en fonction de la position qu'il préfère.

Dans les grandes lignes le J1 ST a tout de ce que l'on peut attendre d'un VAE de seconde génération. Comprenez que contrairement aux vélos de première génération plutôt construits sur la base d'un cadre standard électrifié par la suite avec une batterie apparente, le J1 ST dispose d'un cadre développé pour accueillir nativement sa batterie. Elle est donc invisible et l'ensemble se veut plus gracieux que les vélos à batterie visible, même si cela renforce également son côté trapu.

Le J1 ST s'oriente vers la balade, le loisir et pas vraiment pour le sport ni les sorties de piste. Il s'agit d'un vélo surtout taillé pour la route et les terrains plats. Cela se remarque par le choix des roues en 27,5 pouces x 2,1 pouces et son guidon très courbé : l'objectif est avant tout la détente et le confort plus que le sport ou la boue.

La fiche technique regroupe tout ce que l'on peut attendre d'un vélo homologué pour circuler sur route en France, voire un peu plus :

Moteur arrière de 250 W bridé à 25 km/h avec 45 N.M de couple

Roues de 27,5 * 2,1 pouces équipées de pneumatiques CST All Terrain

Batterie de 36 V 15,6A h

Dérailleur 7 vitesses Shimano Tourney

Freins à disque simple piston à câble de 160 mm

Fourche suspendue à l'avant

Garde boue avant et arrière

Porte-bagage intégré

Système d'éclairage avant et arrière sur batterie

Module de contrôle doté d'un écran LCD 1,8 pouce monochrome avec port USB

Manette d'accélérateur fournie avec les pièces détachées (non homologuée)

Montage / à l'usage

Comme pour une grande majorité de vélos électriques, le Touroll J1 ST est livré à monter dans un grand carton proposant des protections de mousses de différentes densités. Globalement tout est bien protégé et tout est parfaitement fixé.

Le montage ne nécessite pas de compétences particulières et est facilité par une notice suffisamment détaillée et bien illustrée. Il convient ainsi de retourner la potence (qui se veut d'ailleurs orientable en hauteur pour ajuster la position du guidon selon ses préférences), d'y connecter le guidon, puis le garde-boue avant ainsi que la roue et l'éclairage frontal, avant de finir par l'installation des pédales.

On note que les pédales livrées sont en nylon avec un motif de grip assez léger qui pourrait glisser rapidement avec des semelles mouillées. Les garde-boue sont en plastique, mais leur fixation en plusieurs points évite qu'ils ne tremblent ou ne bougent trop.

La potence n'est pas réglable en hauteur, mais elle est orientable et permet de remonter le guidon qui affiche une certaine courbure qui se veut déconcertante au début, mais finalement extrêmement agréable à l'usage puisqu'elle garantit une bonne prise en main et accès aux poignées de frein tout en assurant également une position le dos bien droit sur le vélo.

Coté packaging, Touroll fait dans l'efficace : un jeu de clé Allen qui propose également des embouts type clé plate en marge de 2 clés plates traditionnelles, une notice détaillée, les pédales, le chargeur et son cordon d'alimentation, ainsi qu'une poignée d'accélérateur que l'on pourra choisir de brancher ou non, et donc de conserver l'homologation pour la France ou pas.

On l'a dit plus haut, les roues sont en 27,5 x 2,1 pouces avec des pneumatiques CST All Terrains qui présentent des motifs mixtes entre le pneu cross et le pneu route. Cela permet d'assurer une bonne adhérence à la fois sur bitume comme sur les chemins secs. Néanmoins, pas la peine d'espérer aller dans les chemins de boue avec ce type de pneumatique sans risquer de perdre toute adhérence.

Les garde-boue sont bien coupés : ils reviennent jusqu'au niveau du pédalier pour bien protéger l'utilisateur, point intéressant dans le cadre du vélotaff afin de ne pas avoir à se changer une fois arrivé au bureau.

La transmission est laissée à une cassette 7 vitesses et un dérailleur Shimano Tourney qui fait dans l'efficace. Et c'est donc dans la roue arrière que l'on retrouve le moteur annoncé à 250 W en 36 V pour 45 N·M de couple.

Côté sécurité, on profite de freins à disque sans nom de 160 mm avec un système d'étriers à simple piston et à câble. Il faut comme toujours quelques kilomètres pour que les plaquettes se fassent, et malgré tout, le freinage laisse quelque peu à désirer. Un réglage de tension de câble a été nécessaire, et pour les puristes vous pourrez changer les plaquettes pour des modèles plus qualitatifs.

Autre point sécurité : l'éclairage qui lui se veut idéal avec un point rouge à l'arrière qui renforce son intensité au freinage et une lumière à l'avant qui rend l'utilisateur bien visible aux autres usagers, mais dont la capacité d'éclairage reste modeste avec une portée d'une dizaine de mètres, un peu juste pour les nuits d'hiver.

Le confort est quant à lui intégralement laissé à la fourche suspendue à l'avant qui se montre particulièrement souple et que l'on arrive à débattre intégralement sans grand effort (sa course est de 80 mm). Malheureusement il n'y a pas de possibilité de compression, seule l'option de blocage de fourche étant présente. Sur route plate, elle se veut confortable, mais sur chemins plus chaotiques, elle se montre bien plus en difficulté.

La selle quant à elle est réglable en hauteur via un serrage rapide, elle n'a rien de très remarquable : à peine plus grande et large qu'une selle traditionnelle, elle n'est que très peu rembourrée et n'est pas suspendue. Là aussi les puristes pourront la remplacer par un modèle rembourré ainsi que par un tube de selle suspendu.

Le guidon quant à lui est étonnamment confortable malgré sa courbure. La potence Neco permet de modifier l'angle sur 80° et donc de rehausser le guidon. L'ensemble des commandes est bien placé et très accessible : dérailleur à droite, boitier de commande à gauche. On pourra intercaler le module d'accélérateur entre le frein gauche et le boitier de commande, puisqu'il s'agit d'un accélérateur au pouce comme sur la majorité des trottinettes, et non d'une poignée de type moto.

Côté confort toujours, on apprécie la présence d'origine du porte-bagage ainsi que d'une pince sur ce dernier permettant d'y accrocher des bagages. Les tubes latéraux permettront d'éviter que des sacoches ne viennent frotter dans la roue. Enfin, une béquille est également livrée d'origine pour maintenir le vélo.

Le cadre tout en aluminium du J1 ST procure confiance, cette version Step Through présentant un renfort sur le dessus du pédalier venant compenser l'absence de barre supérieure.

On apprécie également le poids de l'ensemble : seulement 26,9 kg, c'est tout juste 10 kg de moins que le Lankeleisi MG600 Plus que nous avons testé en même temps. Et pourtant, le J1 ST convient à un cycliste allant de 155 à 195 cm pour un poids de charge maximal de 120 kg.

À l'usage

L'utilisation de ce Touroll J1 ST nous a offert quelques jolies surprises, d'autant que nous avons eu la chance de le tester en même temps qu'un autre VAE à l'orientation tout à fait différente (Lankeleisi MG600 +). Sur le papier, le J1 ST nous paraissait un peu fade comparé au Lankeleisi, mais il est rapidement parvenu à tirer son épingle du jeu.

Premier point que l'on remarque sur le J1 ST : c'est un vélo agile et très réactif. Nous avons pris l'habitude de toujours tester les VAE sans aucune assistance au départ pour juger de la capacité du vélo à être conduit s'il venait à tomber à court de batteries.

Et on doit avouer que l'on n'a pas vraiment ressenti de différence entre le J1 ST et un vélo traditionnel : il se comporte presque comme un vélo normal, il est donc pleinement exploitable sans aucune assistance électrique et on peut véritablement faire le choix de rouler sans assistance motorisée, et sans trop peiner. À comparer avec des fatbikes de 40 kg en pneus de 4 pouces de large : impossible de les décoller ou même de véritablement rouler sans assistance.

C'est donc un excellent point pour ce J1 ST : avec seulement 27 kg au compteur, il se veut agréable, même en tant que vélo traditionnel.

Mais évidemment, si l'on investit dans ce genre de vélo, c'est avant tout pour profiter de l'assistance... Et bien, elle ne déçoit pas non plus.

Nous sommes sur un vélo homologué, et donc avec un moteur d'une puissance de 250 W et un bridage à 25 km/h. Le contrôleur propose 5 niveaux d'assistance : 12, 15, 18, 21 et 25 km/h avec un démarrage doux qui évite les à-coups.

Le déclenchement est confié à un capteur de pédalage : un système Hall donne le signal au contrôleur après que l'on ait réalisé un demi-tour de pédalier. Puis, tant que les aimants sont détectés par la cellule, le moteur continue d'assister.

Les niveaux d'assistance sont bien étagés et permettent de faire varier confortablement l'assistance. D'ailleurs, le boitier est bien accessible au pouce et sa lecture garantit par le choix d'un écran monochrome et une interface simplifiée.

On sent le moteur peiner sur les cotes à partir de 25° et il conviendra de l'aider en adaptant le pignon et en pédalant. Mais dans l'ensemble, rien ne devrait présenter de problème en ville et sur route.

Le freinage est assuré par un système de freins à disque qui mérite sans doute un changement de plaquettes, celles d'origine n'offrant pas un mordant poussé.

Notons qu'il est possible de débrider le J1 ST au fil d'une manipulation à effectuer sur le boitier de commande. On pourra ainsi modifier la vitesse maximale pour aller jusqu'à 50 km/h. Néanmoins, même débridé, le J1 ST se limitera physiquement autour des 34 km/h.

Pour ce qui est de la poignée d'accélérateur à installer en option, elle se calque sur le niveau d'assistance : par exemple, si le niveau d'assistance est fixé à 2, la vitesse maximale ne dépassera pas 15 km/h.

On note également l'activation par défaut d'un mode Cruise lorsque l'accélérateur est branché : lorsque l'on reste plus de 10 secondes à une vitesse maximale imposée par le palier sélectionné, une icône apparait et l'accélérateur se bloque automatiquement pour maintenir la vitesse en question. L'accélération n'est ensuite désactivée qu'en cas de freinage ou d'un changement de niveau d'assistance sur le contrôleur.

Le contrôleur pour sa part affiche des données relatives à la vitesse, la distance totale parcourue, la vitesse moyenne sur le trajet en cours, distance du trajet, et vitesse max. Enfin, le niveau de batterie est exprimé selon 4 bâtons ainsi qu'un pourcentage.

On dispose d'un bouton pour allumer et éteindre le module, d'un bouton + et - pour sélectionner le niveau d'assistance. On profite d'une assistance piéton en maintenant le bouton - appuyé : le vélo avance alors automatiquement à 6 km/h. On pourra également allumer les phares via une double pression du bouton d'alimentation. Enfin, on remarque la présence d'un port USB sur le dessous qui permettra de brancher son smartphone pour le recharger, option bienvenue pour les longues balades.

Quel confort ?

Globalement, la position de conduite est confortable : le dos est bien droit et le guidon courbé permet une bonne prise en main. Seule la selle laisse à désirer sur les balades de longue durée.

Le J1 ST étonne par son aspect très réactif du fait de ses pneus plus fins que ceux des fatbikes, et de son poids bien encadré.

Il est également confortable de profiter de l'équipement qu'il propose comme les freins à disque, ou même plus simplement du porte-bagage ainsi que des garde-boue.

Côté autonomie, Touroll annonce jusqu'à 100 km avec une charge complète. Lors de nos tests, nous avons dépassé les 70 km, avec quelques passages à l'accélérateur et donc en mode pur électrique. Rappelons le, le J1 ST dispose d'un dérailleur 7 vitesses et il pourra s'utiliser comme un vélo traditionnel sans se montrer trop lourd ni offrir trop de résistance... De fait, on pourra quoiqu'il arrive réaliser un trajet de 100 km quitte à finir les 10 derniers km sans assistance.

Bilan

Nous avons été agréablement surpris par le Touroll J1 ST car si ce dernier ne propose pas une débauche d'équipements et de puissance sur le papier, l'expérience réelle proposée est particulièrement agréable.

Disons-le clairement : il ne s'agit pas d'un VAE taillé pour le hors-piste, ni même pour évoluer en foret ou sur les routes trop chaotiques. Si son cadre résistera sans problème à ce type de scénario, ses pneumatiques ne sont pas adaptés et il risquerait de rapidement manquer d'un peu de puissance.

Néanmoins, dans un cadre plus urbain, pour du vélotaff, de la piste cyclable ou des chemins relativement propres, il propose une configuration idéale.

Son poids bien maitrisé de 27 kg le rend à la fois agile, agréable et utilisable si d'aventure sa batterie venait à s'épuiser, chose qui n'est pas toujours évidente sur certains modèles dépassant les 40 kg.

Le système d'éclairage avant et arrière sur batterie est un plus pour l'évolution au sein du trafic, que l'on soit de nuit ou de jour afin d'offrir la certitude d'être bien vu par les automobilistes.

Enfin, son prix relativement contenu devrait finir de séduire les utilisateurs à la recherche d'un vélo électrique sérieux capable de réaliser des trajets situés entre 60 et 80 km tout en profitant d'un design soigné et sobre.

Vous pourrez trouver chez Geekbuying le vélo électrique Touroll J1 à seulement 699 € avec le code de réduction NNNFRTJ1 au lieu de 873 €, mais aussi la version Touroll J1 ST (modèle testé ici) à 749 € avec le code NNNFRTJ1ST au lieu de 920 €, les deux avec une livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.

A noter également des promotions dans la gamme U1, avec les U1 en 26" et U1 en 29 pouces à 499 et 549 € avec les codes de réduction respectifs NNNFRTU126 et NNNFRTU129.