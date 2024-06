Une nouvelle version homologuée

Le marché du VAE évolue très rapidement ces derniers mois, entre l'apparition de nouveaux fabricants et marques qui inondent le marché européen et les références qui se multiplient, certains modèles s'affinent déjà et évoluent vers de nouvelles révisions pour mieux s'adapter aux normes locales.

C'est le cas avec Vakole, un fabricant de vélos électriques qui lance une nouvelle version "2024" de son SG20, un fatbike moyen format polyvalent et cette fois, homologuée pour la circulation sur voie publique en France et en Europe.

SG20 en version homologuée

Le SG20 était déjà disponible sur le marché dans une version affichant un moteur de 750 W et une vitesse débridée d'origine. Il était également accompagné d'un écran monochrome, de freins à disque à câble et d'une selle type VTT.

La nouvelle version, dans les grandes lignes, change les aspects cités ci-dessus avec un moteur affiché désormais avec une puissance de 250 W pour se montrer conforme à la législation (même si dans les faits, il reste en réalité plus puissant que cela), l'écran a été troqué pour une version couleur bien plus complète dans les réglages, la selle est désormais bien rembourrée et on profite de freins à disque hydrauliques (Dot4).

Déballage, équipement.

Vakole a pris l'habitude de fournir bien plus que l'essentiel avec ses vélos électriques et le SG20 en profite également.

Dans un carton d'emballage, on retrouve ainsi le cadre du SG20 avec la partie cycle arrière installée. Il faudra installer le guidon, la selle, le garde-boue avant, les pédales, le disque de frein sur la roue avant et cette dernière pour profiter d'un vélo paré pour toutes les situations ou presque.

En marge du vélo lui-même, Vakole se montre assez généreux puis qu’outre les clés plates et Allen pour le montage de ce dernier, la marque fournit également une paire de rétroviseurs, un support de smartphone (cheap certes, mais qui a le mérite d'être présent), ainsi qu'une petite trousse à fixer au vélo et qui intègre un multioutil (Allen, Philips, tournevis plat, clés), une double clé à écrous, une pompe manuelle ainsi qu'un kit de rustines et colle. Un petit kit qui se montrera bien pratique si l'on n'est pas déjà équipé, et qui permettra de se tirer de la plupart des situations en cas de pépin sur le trajet.

Le montage du vélo nécessite environ une demi-heure si l'on est habitué, et pourra prendre un peu plus longtemps aux néophytes d'autant que la notice se veut très pauvre et à la limite de l'inutile.

Petit bémol sur l'installation de la roue avant, qui nécessite de fixer le disque de frein soi-même : on comprend difficilement pourquoi le disque n'est pas fixé d'usine. On pourrait penser que cela permet d'éviter de le voiler pendant le transport, mais il n'en est rien, nous avons passé une bonne dizaine de minutes à devoir le redresser une fois en place...

Passée l'étape de montage, on se retrouve avec un vélo qui en jette et qui se veut atypique avec son cadre mixte ou "ouvert", ses pneus de fatbike en 20x4" et son guidon type BMX. Le croisement des genres ne laisse pas indifférent et la proposition est originale, mais pertinente.

Le cadre en lui-même est entièrement en aluminium, avec des soudures rectifiées sur la partie avant haute et visibles sur la partie basse. Le tout se veut particulièrement solide et rigide, quant à la peinture, elle est sans défaut et particulièrement soignée.

Côté équipement, on retrouve donc un moteur de 750 W à l'arrière (oui, il est annoncé à 250 W, mais nous verrons cela plus tard) sans aucune mention de puissance particulière et localisé donc dans la roue arrière. A cela s'ajoute une cassette Shimano 7 pignons associée à un dérailleur Shimano Tourney TZ et un simple plateau entouré par deux flasques en plastique au niveau du pédalier. Les manivelles sont en aluminium forgé tout comme les pédales qui présentent des picots prononcés pour proposer une bonne adhérence.

Le système de freinage est constitué de disques de 180 mm avec système d'étriers hydrauliques doubles piston de marque KET. Le système hydraulique exploite du DOT4 et les plaquettes de frein sont de type scooter électrique, avec une surface qui se veut donc plus importante que les modèles pour vélo. Il s'agit là d'un excellent choix qui devrait s'imposer comme standard sur tous les VAE, dès lors qu'ils dépassent une certaine puissance ou un certain poids (32 kg ici).

Les organes de sécurité sont complétés par un système de feux avant et arrière ainsi que de clignotants au motif animé, et différents catadioptres pour se conformer à la législation de ce type de vélo à assistance électrique.

La fourche avant est suspendue, mais non réglable, elle affiche une course de 8 cm qui se montrera suffisante pour les bordures de trottoirs ou obstacles divers. La partie arrière n'est quant à elle pas suspendue et laissée à une selle sur ressorts qui se veut remboursée et confortable un temps. Néanmoins l'angle de cette dernière du fait du cadre pourra la rendre désagréable à la longue pour ces messieurs...

La partie pneumatique est confiée à des roues de 20 pouces et pneus de 4 pouces de large. Un type Fatbike qui permet d'amortir et d'encaisser bien des défauts sur la route, et qui offre une bonne polyvalence sur bitume ou terrains chaotiques. Les pneumatiques choisis par Vakole sont des CST au motif cross. Dans les faits, ces pneumatiques se révèlent légèrement fragiles avec peu d'épaisseur et une accroche limitée dans la boue.

Concernant les autres éléments présents sur ce SG20 on note un porte-bagage capable d'accueillir une charge de 30 kg, des garde-boue bien taillés (sous le niveau du pédalier), un guidon type BMX réglable en inclinaison pour offrir une bonne position de conduite, et un ensemble de commandes au guidon (feux, clignotants, sonnette numérique, écran, réglages du PAS et dérailleur 7 vitesses simple, mais efficace de marque Shimano).

La batterie quant à elle vient se loger dans le cadre par le dessus. Elle se déverrouille via un jeu de clés fourni et un bouton à pousser. On note qu'aucune prise n'est accessible pour la charge directement à l'extérieur du vélo, et qu'il faudra systématiquement retirer la batterie pour accéder à son embout de charge qui se démarque des autres modèle : pas de jack, mais un système à trois pins et détrompeur.

On pourrait regretter ce choix de devoir retirer la batterie à chaque recharge, mais Vakole compense avec un chargeur ventilé livré en 54,6 V et 4 A qui permet une charge complète en seulement 4 h, c'est deux fois plus rapide que la plupart des autres vélos du marché. La batterie est en 48 V et mise sur des cellules Samsung 15,6 Ah 748 Wh.

Pour la partie moteur, ce Vakole dispose d'un moteur arrière annoncé à 250 W (750 W dans les faits) avec un couple de 60 N.m permettant d'évoluer jusqu'à 25 km/h (bridage logiciel) et sur des pentes jusqu'à 30° d'inclinaison. L'autonomie est annoncée entre 40 et 60 km en électrique pur, et entre 70 à 110 km en assistance (à 25 km/h sur une route relativement plate et un utilisateur de 70 kg).

Un large écran couleur est installé sur le guidon qui laisse de la place pour installer divers supports. Écran qui propose un port USB pour recharger son smartphone ou d'autres accessoires.

Les tests

Ce Vakole SG20 a tout pour plaire en apparence : la fiche technique est plutôt solide et son look est à la fois tranquille et agressif.

Ses pneus en 4 pouces de large lui donnent clairement un air de baroudeur tandis que le format 20 pouces lui donne un petit air de faux calme bien nerveux... Le guidon de type BMX lui offre une touche assez particulière, et lors des tests, il est vrai que l'étonnement est encore de mise.

Le format pour commencer est assez intéressant : petit et agile, mais suffisamment costaud pour donner un sentiment de confiance et lui permettre d'aller là où bon vous semble... Il convient à un pilote mesurant de 160 à 190 cm et jusqu'à 150 kg. Petit, mais costaud donc.

La position de conduite permet de conserver le dos droit, sans porter trop de poids sur l'avant et les bras. Le guidon BMX est assez large, ce qui peut désorienter au départ, mais il révèle rapidement un intérêt particulier : il permet d'offrir une conduite agile et un bon rayon de braquage. Les demi-tours habituellement complexes sur les Fat Bikes ne sont ici qu'une formalité avec le Vakole SG20 qui est particulièrement agile.

La partie motorisation est étagée sur 5 niveaux d'assistance permettant d'assister l'utilisateur jusqu'à 25 km/h en mode bridé pour rester dans la légalité, et jusqu'à 45 km/h en mode débridé.

Le débridage est assez simple puisque l'écran propose un menu complet avec des sous-menus et des fonctionnalités très explicites. On pourra ainsi modifier la puissance maximale de sortie du contrôleur vers le moteur, modifier la sensibilité des capteurs, le couple au démarrage, le temps de réponse... Une foule de réglages est accessible simplement en maintenant appuyé le bouton info.

Avec les réglages basiques, le SG20 se montre déjà très intéressant : l'assistance (via capteur de pédalage) se veut douce et progressive jusqu'en PAS 4, mais une fois en PAS 5 le couple est plus largement disponible. Notons que d'emblée, le SG20 est livré avec une poignée d'accélérateur qui se calque sur le niveau d'assistance sélectionné à l'écran. Cette poignée se montre particulièrement intéressante pour s'aider au démarrage à un Stop, un feu rouge, ou dans une côte.

Le moteur, on l'a dit plus haut, est annoncé à 250 W pour répondre aux exigences européennes... Néanmoins, on comprend vite que la puissance disponible n'a rien à voir avec un moteur de 250 W... Le moteur affiche bien plus de puissance que Vakole ne souhaite le dire, et d'ailleurs cela se constate assez facilement puisque l'écran affiche au centre la consommation instantanée du moteur, qui développe 936 W en crête... Un écart énorme par rapport aux 250 W annoncés, mais qui collent davantage avec le moteur de 750 W assumé sur l'ancienne version. On peut donc partir du principe que le Vakole SG20 nouvelle version a conservé le moteur de 750 W de la précédente génération et qu'il a seulement été annoncé à 250 W pour répondre aux homologations.

Ce surplus de puissance a également un autre atout : le couple disponible est particulièrement important. Le SG20 ne va pas avoir une accélération des plus folles, mais en contrepartie son couple lui permet de se rire des pentes. Nous avons tenté d'évoluer sur des pentes à 30° d'inclinaison sans pédalage, résultat : le SG20 a maintenu une vitesse supérieure à 20 km/h. En l'aidant au pédalage, il devrait ainsi se délecter de n'importe quelle pente ou presque.

La partie cycle pure et dure est également parfaite : la fourche travaille correctement sans flottement et l'on sent la rigidité du châssis qui ne devrait pas fléchir de si tôt. Le dérailleur offre une transition fluide des vitesses. De par ses pneus au format réduit, il sera possible d'utiliser le SG20 sans batterie, à condition de se positionner au moins en vitesse 4 ou 5 et de ne pas souhaiter évoluer à plus de 16 km/h. Cela reste pratique en cas de panne sèche pour pouvoir rentrer d'une balade.

Concernant le freinage, il se veut excellent. Il faudra composer avec une configuration gauche arrière et droite avant, mais le freinage hydraulique est un véritable plus pour ce type de vélo, et il est difficile de revenir à un système à câble après avoir gouté au mordant de ce type de système.

La partie écran est quant à elle un peu plus en demi-teinte. L'écran est certes couleur et visible même en plein jour. Il affiche les données basiques de vitesse, autonomie restante, kilométrage parcouru, total, vitesse moyenne et vitesse max... Néanmoins, il affiche également un temps de latence important.

Il y a quelques secondes de décalage entre l'affichage de la vitesse et la vitesse réelle. Et cela vaut également pour le fait qu'il anticipe largement sur la consommation. Il suffit de monopoliser un peu trop le moteur sur une pente pour voir l'autonomie estimée restante fondre comme neige au soleil... On peut ainsi perdre 40% d'autonomie en 6 km pour atteindre 60% restants, puis revenir à 95% affichés simplement en redémarrant le vélo.

Autre sujet de critique : l'écran n'est pas physiquement connecté au système d'éclairage. Comprenez que le faisceau d'éclairage avant et arrière ainsi que les clignotants sont indépendants. En conséquence, aucun témoin de lumière ne s'affiche sur l'écran ni pour les clignotants. C'est sans gravité pour l'éclairage frontal et arrière, mais plus dérangeant pour les clignotants, on aurait souhaité avoir un témoin sur l'écran, ne serait-ce que pour nous rappeler qu'ils sont activés en cas de besoin...

La partie éclairage remplit ses promesses malgré tout : à l'arrière le feu rouge devient plus fort lorsque l'on freine. Les clignotants sont animés pour bien notifier de l'intention de tourner (ils ne sont toutefois visibles que depuis l'arrière du vélo), et le phare avant lenticulaire éclaire aussi bien loin que sur les côtés du vélo pour les bordures.

Globalement les performances détonnent avec ce SG20 : on peut atteindre les 50 km/h en l'aidant un peu et l'autonomie reste raisonnable. Nous avons réussi à réaliser un trajet de 46 km en mode assistance, mais en poussant ce dernier autour des 45 km/h sur 80% du trajet. On s'approche donc bel et bien des annonces du constructeur de 70 à 110 km à vitesse bridée.

SG20 : un VAE connecté !

Dernière particularité de ce Vakole SG20, il embarque une connexion Bluetooth. Pas la peine de chercher une application Vakole, c'est du côté de la marque de l'écran qu'il faut se tourner et chercher l'appli Key-Disp.



L'appairage est assez simple et permet d'accéder aux fonctionnalités basiques du vélo : autonomie restante, niveau d'assistance, éclairage, kilométrage.. Mais pas que.



En effet, il est également possible d'enregistrer ses sorties, mais aussi de localiser le vélo d'après sa dernière position connue, et d'accéder à un outil de navigation.

Petit mais costaud !

Le Vakole SG20 réserve bien des surprises, et majoritairement des bonnes !

Ce Fat Bike offre une configuration habile sur tous les terrains et devrait séduire une grande majorité d'utilisateurs de par une grande polyvalence et un encombrement relativement réduit.

Contrairement à ses grands frères en 30 pouces, le SG20 se rapproche, en taille, d'un vélo traditionnel et se veut même plus compact. Il offre néanmoins tous les avantages d'un fatbike bien plus grand grâce à un équipement solide et une motorisation puissante et coupleuse à souhait.

Sous ses airs de "petit vélo", le SG20 cache en réalité un grand potentiel et il saura contenter les envies de balades sans prise de têtes des uns tout comme la recherche de sensations des autres.

Il s'agit là d'une belle proposition pour un prix relativement réduit qui séduira plus particulièrement les utilisateurs disposant d'un espace limité pour son stockage. Notons par ailleurs que la roue avant est montée sur un système de fixation rapide qui devrait permettre de le transporter plus facilement.

