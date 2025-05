La sécurité de demain, à portée de main aujourd'hui

Franchement, qui n'a jamais pesté en cherchant ses clés au fond d'un sac, les bras chargés de courses ? À l'heure où nos maisons se transforment en véritables cocons de domotique, avec des lumières qui s'allument à la voix et des thermostats qui anticipent nos besoins, il était temps que nos serrures fassent aussi leur révolution. Car soyons honnêtes, face à des cambriolages qui ne faiblissent pas, le bon vieux barillet commence à montrer ses limites. C'est là qu'interviennent des solutions plus futées, et WELOCK s'est fait un nom dans ce domaine avec une gamme de serrures connectées qui ne manquent pas d'arguments. Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, la WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51, actuellement à 119 € au lieu de 169 € avec le code VD50 dans le cadre de la fête des pères, incarne parfaitement cette envie de mêler technologie et tranquillité d'esprit, en misant sur un accès sans clé physique, mais avec une panoplie d'options modernes.

WELOCK, ce n'est pas le petit nouveau qui débarque timidement sur la pointe des pieds. Depuis quelques années déjà, la marque s'est fait une spécialité de concevoir et proposer des serrures intelligentes, avec l'idée de rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. Fini le temps où ce genre d'équipement relevait de la science-fiction ou était réservé aux bunkers de milliardaires ! L'ambition de WELOCK est limpide : nous offrir des alternatives modernes, plus souples et, osons le dire, potentiellement plus sûres que nos traditionnelles serrures à clé. Leur secret ? Une diversification des modes d'accès pour que chacun y trouve son compte – que vous soyez fan de biométrie, accro aux codes, ou fidèle à la bonne vieille carte – le tout géré depuis une application sur votre smartphone.

La WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51 s'inscrit pile dans cette lignée, en proposant un cocktail détonnant d'empreinte digitale, de clavier numérique et de technologie RFID. C'est une réponse directe à notre quête de confort (avouez que ne plus avoir à trimballer un trousseau de clés, c'est tentant !) et à notre besoin de mieux contrôler qui entre et sort de chez nous. En s'attaquant à un point aussi névralgique que la porte d'entrée, WELOCK sait que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Du coup, la robustesse des matériaux et la fiabilité des systèmes électroniques sont au cœur du cahier des charges.

Dans la boîte de la WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51 : on déballe quoi au juste ?

Quand on reçoit un nouveau joujou technologique, surtout un qui touche à la sécurité, le premier contact avec la boîte est toujours un petit moment. Pour la WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51, pas de chichis, l'emballage est généralement pensé pour être efficace et bien protéger son précieux contenu. Une fois le couvercle soulevé, on tombe nez à nez avec les différents éléments du puzzle. La bonne nouvelle, c'est que la serrure arrive déjà en partie assemblée, ce qui aide bien à visualiser comment tout ça va prendre place sur la porte. On distingue clairement la poignée extérieure, celle qui intègre toute l'intelligence (lecteur d'empreintes, clavier), et la poignée intérieure, plus sobre. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit de haute sécurité ?

L'unité principale de la serrure WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51 : les deux poignées, donc, prêtes à être montées.

Quelques cartes RFID : trois en tout, histoire de pouvoir donner des accès rapidement sans se plonger directement dans la configuration des empreintes ou des codes. C'est pratique !

Une petite trousse à outils : la petite attention qui fait plaisir ! On y trouve le tournevis qui va bien (PH1), un assortiment de vis pour s'adapter à différentes épaisseurs de porte, et parfois même une petite rallonge d'axe, au cas où, une clé Allen, une rallonge de cylindre et une aiguille.

Le manuel d'utilisation et d'installation : le Graal pour un montage sans prise de tête. Heureusement, il est proposé en plusieurs langues, dont le français. Des schémas clairs, des explications pas à pas, c'est la base pour ne pas finir en sueur avant même d'avoir commencé.

Tout ce petit monde est généralement bien emballé, histoire d'éviter les mauvaises surprises à l'arrivée. Avoir les outils sous la main, c'est un vrai plus qui évite la crise de nerfs à chercher le bon embout. Ça donne une première idée du soin apporté au produit et ça met en confiance pour la suite des opérations : l'installation, qu'on espère aussi simple que possible.

La WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51 sous la loupe : caractéristiques et technologies embarquées

La serrure connectée WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51, c'est avant tout une promesse de robustesse et d'intelligence au service de votre porte d'entrée. Quand on la prend en main, on sent tout de suite que ce n'est pas du toc. L'acier inoxydable est de la partie pour les éléments les plus critiques, ceux qui vont devoir résister aux assauts du temps et des éventuelles tentatives d'effraction. Pour ce qui est du boîtier extérieur, celui qui abrite le lecteur d'empreintes et le clavier numérique, on est sur des plastiques de qualité, qui semblent taillés pour durer et affronter les caprices de la météo (avec modération, quand même). Question compatibilité, elle est plutôt large : cette serrure est conçue pour s'adapter à des portes d'une épaisseur allant de 30 à 70 mm. Le cylindre en lui-même fait 60 mm, un standard qui permet de remplacer la plupart des serrures européennes existantes sans avoir à charcuter sa porte, d'autant que l'on dispose de 25 mm de marge pour le réglage de la poignée intérieure et extérieur, et d'une rallonge supplémentaire de 25 mm soit 75 mm de débattement. Et ça, c'est une excellente nouvelle, surtout si on est locataire ou si l'idée de sortir la perceuse nous donne des frissons. Au cœur de cette serrure high-tech, un véritable arsenal de solutions de déverrouillage s'offre à vous, pour une flexibilité maximale :

Le lecteur d'empreintes digitales : c'est un peu la star du spectacle. La serrure peut garder en mémoire jusqu'à 100 empreintes différentes. Parmi elles, 3 peuvent être désignées comme "super-utilisateurs" avec des droits d'administration. De quoi équiper toute la famille, et même les amis de passage ou le personnel d'entretien, tout en gardant le contrôle. Le déverrouillage se fait en quelques millisecondes.





c'est un peu la star du spectacle. La serrure peut garder en mémoire jusqu'à 100 empreintes différentes. Parmi elles, 3 peuvent être désignées comme "super-utilisateurs" avec des droits d'administration. De quoi équiper toute la famille, et même les amis de passage ou le personnel d'entretien, tout en gardant le contrôle. Le déverrouillage se fait en quelques millisecondes. Le clavier numérique intégré : c'est LA touche spécifique de cette TouchA51. Un clavier tactile, rétroéclairé et accompagné d'un marqueur lumineux avec un code couleur pour ne pas se tromper de touche dans le noir et pour témoigner du bon verrouillage / déverrouillage, permet de déverrouiller la porte avec un code PIN. C'est l'option idéale si vos mains sont prises, sales, ou si vous portez des gants. Et puis, c'est parfait pour créer des codes temporaires pour des visiteurs sans avoir à enregistrer leur empreinte. La gestion de ces codes (permanents, à durée limitée, ou même récurrente pour la femme de ménage qui vient tous les mardis) se pilote depuis l'application mobile. La serrure peut gérer jusqu'à 200 codes différents.





c'est LA touche spécifique de cette TouchA51. Un clavier tactile, rétroéclairé et accompagné d'un marqueur lumineux avec un code couleur pour ne pas se tromper de touche dans le noir et pour témoigner du bon verrouillage / déverrouillage, permet de déverrouiller la porte avec un code PIN. C'est l'option idéale si vos mains sont prises, sales, ou si vous portez des gants. Et puis, c'est parfait pour créer des codes temporaires pour des visiteurs sans avoir à enregistrer leur empreinte. La gestion de ces codes (permanents, à durée limitée, ou même récurrente pour la femme de ménage qui vient tous les mardis) se pilote depuis l'application mobile. La serrure peut gérer jusqu'à 200 codes différents. Les cartes RFID : la serrure est aussi copine avec la technologie RFID. Livrée avec quelques cartes, elle peut en gérer jusqu'à 199. Chaque carte peut être liée à une personne. C'est une solution simple et efficace, notamment pour les plus jeunes ou ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie biométrique ou les codes à retenir. Notons que la carte peut également être virtuelle : installée sur un smartphone doté d'un lecteur NFC.





la serrure est aussi copine avec la technologie RFID. Livrée avec quelques cartes, elle peut en gérer jusqu'à 199. Chaque carte peut être liée à une personne. C'est une solution simple et efficace, notamment pour les plus jeunes ou ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie biométrique ou les codes à retenir. Notons que la carte peut également être virtuelle : installée sur un smartphone doté d'un lecteur NFC. L'application mobile WELOCK : c'est votre tour de contrôle personnelle. Connectée en Bluetooth à la serrure, l'appli (dispo sur iOS et Android) vous permet de tout gérer : enregistrer ou supprimer des empreintes, des codes, des cartes, vérifier qui est entré et sorti et à quelle heure, checker le niveau des piles, et même déverrouiller la porte à distance. Il n'y a pas besoin de prévoir de passerelle pour la connexion en WiFi, sauf s'il est prévu d'intégrer le système dans un environnement domotique, comme Alexa, par exemple, alors il faudra se tourner vers le module WIFIBOX3 proposé par la marque.

c'est votre tour de contrôle personnelle. Connectée en Bluetooth à la serrure, l'appli (dispo sur iOS et Android) vous permet de tout gérer : enregistrer ou supprimer des empreintes, des codes, des cartes, vérifier qui est entré et sorti et à quelle heure, checker le niveau des piles, et même déverrouiller la porte à distance. Il n'y a pas besoin de prévoir de passerelle pour la connexion en WiFi, sauf s'il est prévu d'intégrer le système dans un environnement domotique, comme Alexa, par exemple, alors il faudra se tourner vers le module WIFIBOX3 proposé par la marque.

Côté sécurité et résistance, WELOCK ne fait pas les choses à moitié. On nous parle d'une protection contre les décharges électrostatiques jusqu'à 30 000 volts, de quoi rassurer face aux petits malins qui voudraient la neutraliser avec un taser. La certification IP54 est aussi de la partie, garantissant une protection contre la poussière et les projections d'eau. Elle peut donc affronter les éléments sur une porte d'entrée, même s'il vaut mieux éviter de la transformer en cible pour le Kärcher.

Un point super important : la "sécurité incendie". En cas de pépin, vous pouvez ouvrir la porte de l'intérieur en un clin d'œil, sans avoir besoin de chercher une clé, un code ou de scanner votre doigt, juste en tournant la poignée. C'est vital. La serrure est donnée pour fonctionner entre -10°C et +60°C, ce qui couvre à peu près tous les scénarios météo sous nos latitudes. Pour faire tourner toute cette mécanique, trois simples piles AAA suffisent. WELOCK annonce une autonomie pouvant grimper jusqu'à 10 mois, si vous ne passez pas votre journée à jouer avec (sur une base de 10 ouvertures par jour). Bien sûr, ça dépendra de la météo et de la qualité de vos piles. Et si jamais vous arrivez au bout du rouleau ? Pas de panique, un mode de secours est là. Un petit port USB, bien caché sur la poignée extérieure, permet de brancher une batterie externe ou votre smartphone pour redonner un coup de jus à la serrure et pouvoir entrer. L'application vous prévient normalement quand les piles faiblissent, donc vous avez le temps de voir venir. La poignée extérieure, avec son lecteur d'empreintes et son clavier, est pensée pour être facile à utiliser. Le clavier, tactile, s'allume quand on en a besoin, ce qui est bien vu.

Installation et utilisation

Passer de la théorie à la pratique, c'est toujours le moment de vérité. L'installation de la WELOCK Smart Lock ToucA51, bien que pouvant impressionner au premier abord, se révèle finalement assez simple, même si vous n'êtes pas le roi du bricolage. Le gros avantage, c'est qu'elle est pensée pour remplacer un cylindre européen standard. Donc, pas de travaux de menuiserie complexes en perspective. On vérifie juste que l'épaisseur de la porte est dans les clous (entre 30 et 70 mm), et c'est parti.

On démonte l'ancien barillet, et la TouchA51 vient se loger à sa place. Il y a même une certaine flexibilité : la partie extérieure (celle avec le clavier et le lecteur d'empreintes) peut coulisser un peu pour s'ajuster nickel. Et si votre porte est du genre épaisse, une rallonge d'axe est prévue pour la poignée intérieure. Les trois piles AAA trouvent leur place dans la poignée extérieure, dans un compartiment bien sécurisé. Une fois que tout est vissé et que les piles sont dedans, la partie "physique" est jouée. Ensuite, place à la configuration initiale.

La notice donne la manipulation à réaliser pour une première installation et établir un premier code d'administrateur. Il convient de définir un code allant de 6 à 10 chiffres, puis de le valider deux fois. Après quoi, on pourra ajouter d'autres codes selon ses besoins, ou capturer des empreintes digitales, voire ajouter des Tags RFID.

Pour déverrouiller la porte, il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton cadenas, puis de renseigner son code, et de valider à nouveau sur le cadenas. Le témoin lumineux en arc de cercle passe ainsi du bleu au vert en cas de code correct, ou au rouge accompagné d'un bip si le code est erroné. Même chose pour les empreintes ou le tag RFID.

Une fois la serrure verrouillée, le loquet devient solidaire de la poignée et elle peut être tournée comme une clé pour ouvrir la porte. Le verrouillage, quant à lui, est automatique : au bout de quelques secondes, elle se reverrouille d'elle-même. Ici, il ne faut pas comprendre que la porte sera sécurisée, il faudra tourner la poignée interne pour verrouiller la porte, tandis que la poignée externe tournera dans le vide sans entrainer le verrou. Le seul mécanisme proposé est lié à l'entrainement du verrou, il n'y a pas de véritable motorisation de la serrure comme d'autres serrures connectées peuvent proposer. C'est une chose intéressante pour les portes à mécanisme dit " à relevage", qui imposent de remonter la poignée pour pouvoir actionner le loquet, et cela évite de forcer ou d'avoir des casses en cas d'activation lorsque la poignée n'est pas relevée.





On l'a dit, plusieurs modes d'action sont proposés :

Avec votre empreinte : un appui sur le bouton d'activation (ou direct sur le capteur), on pose le doigt, et si c'est le bon, une petite lumière verte s'allume, un bip discret retentit, et la poignée s'enclenche. C'est quasi instantané, et c'est un vrai bonheur, surtout quand on a les bras chargés de sacs de courses. L'enregistrement des empreintes via l'appli est un jeu d'enfant, et on peut même leur donner des petits noms pour s'y retrouver.





un appui sur le bouton d'activation (ou direct sur le capteur), on pose le doigt, et si c'est le bon, une petite lumière verte s'allume, un bip discret retentit, et la poignée s'enclenche. C'est quasi instantané, et c'est un vrai bonheur, surtout quand on a les bras chargés de sacs de courses. L'enregistrement des empreintes via l'appli est un jeu d'enfant, et on peut même leur donner des petits noms pour s'y retrouver. Avec un code PIN : le clavier numérique s'illumine au toucher. On tape son code secret, on valide (avec la touche cadenas), et la porte s'ouvre. Le top du code PIN, c'est sa flexibilité. On peut en créer des permanents pour la famille, des temporaires pour les invités (qui expirent selon un créneau, après quelques heures ou jours), ou même des codes à usage unique. C'est juste parfait pour la location de courte durée ou pour laisser entrer un artisan sans être là.





le clavier numérique s'illumine au toucher. On tape son code secret, on valide (avec la touche cadenas), et la porte s'ouvre. Le top du code PIN, c'est sa flexibilité. On peut en créer des permanents pour la famille, des temporaires pour les invités (qui expirent selon un créneau, après quelques heures ou jours), ou même des codes à usage unique. C'est juste parfait pour la location de courte durée ou pour laisser entrer un artisan sans être là. Avec une carte RFID : on présente sa carte devant la zone de lecture, et clac, c'est ouvert. Aussi simple qu'un badge de bureau. C'est une super option pour les enfants ou pour ceux qui préfèrent ne pas jongler avec les codes ou les empreintes.





on présente sa carte devant la zone de lecture, et clac, c'est ouvert. Aussi simple qu'un badge de bureau. C'est une super option pour les enfants ou pour ceux qui préfèrent ne pas jongler avec les codes ou les empreintes. Avec votre smartphone : si vous êtes à proximité (en Bluetooth), vous pouvez déverrouiller la porte directement depuis l'application WELOCK. Pratique si quelqu'un sonne et que vous êtes dans le canapé. Et si vous optez pour la passerelle Wi-Fi (vendue à part), vous pouvez même le faire à l'autre bout du monde et avec un assistant vocal comme Alexa ! L'application garde aussi un œil sur tout : qui est entré, quand, comment... un vrai journal de bord.

Un détail qui a son importance : la poignée intérieure est toujours opérationnelle. En cas d'urgence, on tourne la poignée, et on sort. Pas besoin de s'authentifier. C'est une question de sécurité élémentaire. La forme des poignées est bien pensée : que vous soyez gaucher ou droitier, ça tombe bien sous la main, et c'est parfois plus simple à manœuvrer qu'une clé pour les personnes ayant des difficultés.

Lors de nos tests, la réactivité est au rendez-vous. Les empreintes sont reconnues vite et bien (à condition de les avoir bien enregistrées au départ), les codes s'enclenchent sans souci, et les cartes RFID sont lues en un éclair. L'absence d'écran sur la poignée ? Ce n'est pas vraiment un souci, car le code de couleur et les bips donnent les infos nécessaires, et surtout, l'application devient votre véritable tableau de bord. Gérer les utilisateurs, ajouter des accès, les supprimer, définir des plages horaires pour certains codes... tout se fait de manière assez intuitive. Imaginez : créer un accès juste pour le vendredi soir pour la baby-sitter, ou pour le voisin qui vient s'occuper du chat pendant les vacances... c'est ça, la magie du connecté !

Et puis, il y a cette tranquillité d'esprit : plus besoin de se demander si on a bien fermé la porte à clé. Elle se verrouille toute seule au bout de quelques secondes. Fini, le stress de la clé perdue ou oubliée sur la porte à l'intérieur ! Pour les parents, c'est aussi la fin des angoisses liées aux clés des enfants. Bien sûr, il y a la question des piles. Mais avec 10 mois d'autonomie annoncée, les alertes de l'appli et le port USB de secours, on devrait pouvoir éviter la tuile de rester coincé dehors. Un petit conseil quand même : gardez une mini batterie externe quelque part en lieu sûr à l'extérieur (dans la voiture, par exemple), juste au cas où.

Alors, on craque pour la WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51 ? Le bilan

Au terme de cette exploration détaillée de la WELOCK Smart Lock ToucA51, la question se pose : est-ce que cette serrure connectée est vraiment à la hauteur de ses promesses de révolutionner notre quotidien tout en sécurisant notre petit nid douillet ?

Ce qui frappe d'emblée, c'est le sentiment de sécurité qu'elle procure, une fois la méfiance initiale envers l'électronique dépassée. Avouons-le, l'idée de remplacer un bon vieux mécanisme par des circuits peut faire tiquer. Pourtant, ce type de serrure a des arguments solides.

Fini les risques de crochetage ou de perçage d'un cylindre classique. Ici, sans la bonne empreinte, le bon code ou la bonne carte, la poignée extérieure reste désespérément inactive. Le contrôle des accès est aussi un avantage majeur. Pouvoir créer des "clés virtuelles" temporaires ou révocables à la volée depuis son smartphone, c'est quand même autre chose que de devoir courir chez le serrurier pour faire un double (qui coûte souvent un bras). L'historique des passages est aussi un outil précieux pour savoir qui a franchi votre seuil et quand. Côté confort, c'est le jour et la nuit. Ne plus jamais avoir à farfouiller au fond de son sac pour trouver ses clés, surtout quand il pleut ou qu'on a les bras encombrés, c'est un petit luxe qui change la vie.

Le déverrouillage par empreinte est d'une fluidité déconcertante, et le clavier numérique offre une alternative fiable et pratique en toute situation. L'application mobile, même si son design peut toujours être amélioré, devient rapidement indispensable pour gérer tout ce petit monde.

Bien sûr, tout n'est pas rose bonbon. La dépendance aux piles est un fait. Même avec une bonne autonomie et des alertes, il faudra y penser. La résistance aux intempéries extrêmes sur le très long terme est toujours un point d'interrogation pour ce type de matériel, malgré la certification IP54. Et puis, il y a la question de la longévité du support logiciel : est-ce que l'application sera maintenue et mise à jour pendant de longues années ? C'est une interrogation légitime.

Pour conclure, la WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51, avec son arsenal de modes de déverrouillage, empreinte, code, carte, s'impose comme une solution de sécurité domestique vraiment complète et dans l'air du temps. Elle apporte un vent de modernité à votre porte d'entrée, avec un gain notable en confort et un contrôle des accès bien plus fin. Certes, l'investissement de départ est plus important qu'un simple changement de barillet, mais les bénéfices en termes de flexibilité, de gestion des clés virtuelles et de tranquillité d'esprit peuvent largement compenser la dépense. C'est une option à considérer très sérieusement si vous êtes prêt à faire entrer votre porte dans l'ère du connecté, sans sacrifier la sécurité. Un produit qui, bien installé et bien géré, pourrait bien vous faire oublier définitivement ce que c'est que de perdre ses clés !



Actuellement le kit WELOCK Smart Lock Cylinder TouchA51 est proposé avec 30% de remise sur le site officiel, soit 119 € au lieu de 169 € grâce au coupon VD50 dans le cadre de la fête des pères, valable jusqu'au 16 juin 2025.