Le spécialiste du laser grand public

La découpe et la gravure laser ne sont plus réservées aux professionnels : depuis quelques années, on voit se multiplier sur le marché des dispositifs qui proposent des solutions à la fois compactes et performantes, à des prix relativement contenus.

Ces appareils font écho à un engouement grandissant des utilisateurs pour le DIY (Do it Yourself), le bricolage, la personnalisation et sont portés par un mouvement bien plus global dit des "Makers" (créateurs).

On peut également constater un sursaut de l'intérêt des utilisateurs pour ce type d'appareils depuis quelques années, notamment suite aux confinements imposés par le Covid 19. Et si pour beaucoup, cela commence par de la curiosité, l'idée de transformer son investissement en source de revenus et d'adapter ou de changer son activité prend parfois le dessus.

Le fabricant xTool s'est lancé sur ce marché il y a plusieurs années en s'orientant vers des produits haut de gamme et à la pointe de la technologie. Leurs produits se différencient sur le marché par une conception robuste et durable et des avancées en termes de conception et de puissance.

Fer de lance du catalogue de la marque, le D1 Pro est un découpeur laser qui se décline en plusieurs puissances : 5, 10, 20 et 40W. Pour réaliser ce test, la marque nous a fourni son modèle 20W sur une tête à diodes, ce qui était lors de sa sortie une première. Notons que depuis, xTool a lancé deux nouvelles têtes sur le marché : un module infrarouge qui permet de graver le métal ainsi que les matériaux transparents, et une tête à diodes de 40W qui reste actuellement la plus puissante du marché sur cette technologie.

Un laser, pour quoi faire ?

Alors que l'on voit les références se multiplier, on peut se demander à quoi pourrait servir un découpeur laser...

Les réponses sont multiples et les possibilités sont quasi illimitées. Car ces dispositifs peuvent répondre à plusieurs besoins, et ouvrir à la voie à des processus créatifs sans fin.

On pourra ainsi graver tout un tas de matières : contre-plaqué, MDF, bois massif, plastiques divers, certains métaux sous condition, polymères, verre, pierre, céramique, grès, cuir, textiles, carton, papier... la gravure permettant également de personnaliser des surfaces (marquage de noms sur des crayons, des porte-clés, impression de logos sur des couvertures de livres, numéros de série, motifs de décoration divers...).

Il sera également possible de découper certaines matières et notamment du bois, du papier, carton, cuir, plastiques... pour réaliser des assemblages précis, ajourer des pièces...

Les seules contraintes sont les limites dimensionnelles et de matière : sur deux plans (X et Y) et dans la limite des dimensions de la machine, même s'il sera possible d'évoluer en semi-3D avec un dispositif rotatif spécialement conçu pour graver des verres, bouteilles, mugs et autres objets cylindriques.

En étant capable de couper certaines matières avec précision, on pourra réaliser des assemblages plus ou moins complexes et aboutir à des projets impliquant de l'impression 3D, de la motorisation et divers capteurs... La limite n'étant finalement plus que sa propre imagination.

Un graveur découpeur laser haut de gamme

xTool annonce clairement la couleur avec son D1 Pro : le packaging austère de l'extérieur cède rapidement la place à du matériel qui transpire le sérieux et la solidité.

Notons que le xTool D1 Pro se décline en deux coloris : gris ou rouge + doré, c'est ce dernier qui nous a été livré.

On retrouve donc les différentes pièces en aluminium anodisé qui composent la structure du graveur, ainsi qu'un jeu de vis, d'outils et de colliers de serrage. Une boite propose par ailleurs des pièces de rechange. On trouve également une notice très détaillée et en couleur d'installation du D1, ainsi qu'une paire de lunettes de protection et divers échantillons visant à tester la machine.

L'emballage est très soigné et les pièces sont impeccables : l'usinage est précis et le poids de l'ensemble en impose, tout comme ses dimensions. Comptez ainsi 59x60 cm pour le graveur monté, pour une surface de travail de 430x390 mm (extensible jusqu'à 936x432 mm via un kit vendu séparément).

L'assemblage ne nécessite qu'une trentaine de minutes et se veut assez simple dans l'ensemble, le tout étant facilité par la notice qui se veut assez précise. Les faisceaux électriques tombent pile en face des connecteurs et xTool nous fournit un ensemble de colliers iselan pour parfaire l'ensemble.

Les détails techniques

Le niveau d'équipement est également particulièrement fourni : capteurs de fin de course à induction, carte mère 32 bits Makeblock LBD1S, détecteur de flamme, connexion WiFi et USB, bouton unique multifonctions, gyroscope pour stopper la gravure en cas de basculement...

Le D1 Pro se démarque de la version standard par ses nombreux capteurs de fin de course ainsi que par l'intégration d'un système permettant de brancher facilement l'air assist sur la buse qui vient dans le prolongement de la tête.

xTool se démarque également de la concurrence en évitant les roues en POM traditionnelles sur profilés alu et mise sur un système de roues en acier sur roulement qui sont guidées sur des rails spécifiques. Sans proposer la fiabilité des rails linéaires de type HiWin, ce système se veut malgré tout bien plus fiable que les systèmes traditionnellement utilisés chez la concurrence et fait une différence tant sur la précision des déplacements qu'au niveau de la vitesse.

La tête est différente de la version standard, mais interchangeable : le dessus présente un large ventilateur pour répondre à la puissance du module 20W qui nécessite un refroidissement lorsqu'il est en utilisation.

Concernant le faisceau laser en lui-même, il est assuré par l'association de 4 diodes laser bleues. La puissance maximale est donc de 20W ce qui permet de découper jusqu'à 10 mm de balsa en 1 seule passe, jusqu'à 8 mm d'acrylique en une passe et de graver bien plus vite (xTool annonce jusqu'à 400 mm/s).

La mise au point se fait assez simplement : il suffit de descendre la pige située sur la droite de la tête, puis de débrayer la tête qui coulisse de bas en haut sur environ 7 cm jusqu'à ce que la pige touche la surface à imprimer. On serre ensuite la tête et rebascule la pige vers le haut et c'est fait.

On note qu'une seconde hauteur réglable est accessible via un levier sur la droite, elle permet de régler la hauteur en fonction de l'épaisseur de coupe prévue, de 0 à 8 mm.

Premières gravures et manutention

Une fois le D1 assemblé et branché, il faut se rendre sur le logiciel maison de xTool : xTool Creative Space qui propose d'emblée une mise à jour du micrologiciel de l'appareil.

On peut par la suite choisir de basculer sur une connexion en Wifi qui se montrera plus flexible au quotidien.

xTool Creative Space se veut relativement simple, mais aussi indispensable : c'est depuis le logiciel qu'il sera possible d'activer certaines options (les capteurs de fin de course notamment) ou de réaliser des réglages (notamment sur la sensibilité de la détection de flamme afin d'éviter des déclenchements d'alarme intempestifs).

Concernant la prise en main, elle se veut intuitive : on insert nos images ou SVG pour de la découpe, puis on sélectionne chaque tracé pour lui appliquer un préréglage ou réglage personnalisé.

On peut ainsi jouer sur la puissance du faisceau (en pourcentage) et la vitesse (en mm/s) ainsi que sur le nombre de passes à réaliser.

Une fois les différents types de tracés réglés (gravure / découpe), il suffit de cliquer sur l'icône "Traiter" pour prévisualiser le projet. On peut ainsi choisir le point d'origine du laser, mais également procéder à un encadrement pour visualiser la zone de découpe sur son média, et en ajuster la position en cas de besoin. Il suffit d'appuyer sur le bouton du xTool D1 pour voir la tête réaliser un tour de la zone à découper, le tout étant facilité par la présence d'une croix en rouge projetée sur la surface.

Quand tout est paramétré et que l'encadrement correspond à ses besoins, il suffit de valider l'envoi du fichier vers le graveur. Notons que le logiciel ne lance pas automatiquement la gravure / découpe, mais qu'il faut manuellement lancer le dernier fichier stocké en mémoire en appuyant sur le bouton du D1 qui bascule au vert. Il s'agit d'une sécurité voulue par xTool qui précise tout au long du processus qu'il est nécessaire de ne pas laisser le graveur opérer sans surveillance. Cela permet d'opérer directement depuis la microSD localisée dans l'appareil et ne plus se rendre dépendant du PC.

Cette protection n'est pas imposée par d'autres logiciels comme Lightburn par exemple qui permettent de lancer des gravures directement depuis la fenêtre logicielle... Cela a des avantages comme des inconvénients : en cas de problème de connexion USB la gravure s'arrête.

Il convient de procéder à des tests d'intensité sur chaque matériau pour s'assurer de la bonne teinte ou de la capacité à découper. On prend soin de conserver les tableaux pour relancer plus rapidement les prochains projets.

La manutention est également relativement faible : elle consiste à nettoyer régulièrement la lentille du laser. Il faut alors entreprendre de démonter la tête, mais xTool a prévu le coup et il ne faut que quelques manipulations basiques pour y parvenir. Une fois les pièces en main, le nettoyage au coton-tige et à l'alcool ménager font l'affaire. Le tout est bouclé en quelques minutes et est très accessible.

La précision du laser est chirurgicale, la puissance générée (20W) permet de découper de grosses épaisseurs de bois.

Certaines surfaces nécessitent d'appliquer du feutre noir ou de la peinture pour concentrer davantage la chaleur du laser et obtenir un marquage. C'est notamment le cas de l'acier, du verre et de l'aluminium non anodisé.

L'aluminium anodisé se grave sans réel problème, tout comme l'acrylique.

Nos tests sur le bois sont largement dépendants de la qualité des matériaux utilisés : les rendus sont impeccables sur le balsa et le bois massif, tandis que le contre-plaqué affiche quelques aléas. C'est notamment dû à l'épaisseur du plaquage, mais également à la variation de la quantité de colle dans la matière.

Cette situation s'illustre également bien avec le bois massif que nous avons tenté de découper : 18 mm de pin ont été découpés sans problème sauf au niveau d'un noeud qui n'a pas permis de dépasser les 8 mm de profondeur de coupe.

Reste qu'avec 20W de puissance, il est possible de graver très rapidement, plus de 200 mm/s à 80% sur du contre-plaqué. La découpe est tout aussi rapide, une passe pour du tilleul de 3 mm à 100 mm/s.

Des accessoires indispensables ou pour aller plus loin

Sans surprise, xTool propose un ensemble d'accessoires avec son graveur, à commencer très certainement par le plus indispensable : l'Air Assist.

Il s'agit d'une pompe qui vient propulser de l'air dans la buse du graveur avec un objectif multiple :

limiter les effets de brulures en bordure des découpes

évacuer la fumée qui résulte de la gravure et qui pourrait impacter la puissance du laser

évacuer les débris calcinés par le laser pour faciliter sa pénétration en offrant une surface de coupe toujours propre et optimale.

L'avantage avec le xTool D1 Pro et que, même si l'Air Assist n'est pas livré d'origine, la tête dispose déjà d'un raccord pneufit ainsi que d'un guide qui permettent une installation en quelques secondes seulement.

Le support en nid d'abeilles

Le plateau "Honeycomb" se présente comme une tôle dépliée qui permet de venir supporter les médias tout en les éloignant de la surface de votre établi ou table. L'objectif ici est d'éviter de bruler ou d'endommager son meuble. Celui proposé par xTool est relativement épais et d'excellente facture. Il présente des marqueurs sur ses tranches pour les mesures et profite de tiges de renfort. En plus d'éviter d'abimer son meuble, le nid d'abeilles peut également contribuer à améliorer le résultat de la coupe et accélérer l'évacuation de la fumée, qui est très chaude et peut faire jaunir la pièce à usiner.

Autre élément quasi indispensable pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un garage ou atelier dédié à ce type d'appareil : le caisson de protection.

Le caisson proposé par xTool est pratique : il se compose de 5 volets qui s'assemblent par velcro et de diverses ouvertures pour faciliter le passage du câblage. Une large fenêtre sur le dessus dispose d'un filtre occultant pour permettre d'observer le travail du laser sans risque pour les yeux. Il embarque également une sortie avec ventilateur pour extraire les fumées résultant de la gravure ou de la découpe, ainsi que des emplacements pour les outils. Notons qu'il est adaptable en hauteur pour prendre en charge les réhausseurs de pieds, et qu'un kit permet de l'étendre en longueur pour s'adapter au kit XL du D1. Enfin, son extraction est également compatible avec le module d'extraction et filtration des fumées vendu en option.

Autre élément à envisager si vous souhaitez utiliser le graveur en intérieur et dans un espace relativement limité : le module d'extraction et de filtration des fumées qui se compose d'un large filtre de plusieurs épaisseurs qui va permettre d'aspirer l'air vicié de l'enceinte du caisson et donc de le filtrer pour éviter la propagation des émanations toxiques ainsi que des odeurs. Le dispositif propose une aspiration puissante avec un variateur. Une alarme sonore est de la partie pour signaler les éventuels problèmes de filtration, et le tout est sur roulettes pour faciliter son déplacement.

Enfin, dernier accessoire qui peut se révéler utile : le xTool RA2 Pro qui se présente comme un outil permettant de faciliter la gravure et la découpe sur les objets cylindriques.

Il s'agit d'un accessoire disposant de rouleaux motorisés ou d'un axe officiant comme un mandrin (à l'image d'un tour) qui se synchronise avec le graveur et permet de graver facilement des bouteilles ou verres. Plusieurs griffes sont proposées en fonction des éléments à graver, et un support réglable permet de graver les verres à pied sans problème.

Bilan

Globalement, le xTool D1 Pro est un graveur laser qui nous a donné pleine satisfaction et qui peut largement s'inscrire dans un cadre d'une activité professionnelle. C'est d'ailleurs ce que propose la marque sur son site en donnant des centaines d'idées pour se lancer.

J'ai découvert cet univers avec ce modèle et n'ai donc pas pu comparer véritablement les expériences avec d'autres systèmes plus abordables. Néanmoins, je n'ai pas ressenti de frein à un quelconque moment de mon test, du moins pas au niveau de la puissance ou de la précision délivrée par le D1 Pro.

Il me reste encore énormément de progression à réaliser dans la manipulation de la partie logicielle, et il me semble que Lightburn, un logiciel tiers, propose davantage d'options pour aller plus loin dans les projets complexes. Néanmoins, xTool Creative Space permet de se lancer sans trop de difficultés dans des projets simples.

Les gravures sont propres et précises, et même si chaque matière nécessite quelques tests, on parvient rapidement à ses fins. En outre, l'idée de pouvoir combiner impression 3D et gravure dope un peu plus le champ des possibles et m'ouvre de nouvelles perspectives jusqu'alors insoupçonnées.

On peut néanmoins se demander, au regard du prix de l'ensemble (justifié toutefois par la qualité du graveur et la puissance délivrée), si l'investissement n'est pas un peu élevé pour une application simple de type hobby.

Reste que l'ensemble parait véritablement solide et suffisamment suivi par la marque (les mises à jour logicielles sont régulières) pour envisager un investissement à rentabiliser sur le long terme. Cela est également amplifié par le fait que xTool continue de sortir de nouveaux accessoires comme des têtes de plus en plus puissantes (40 W ou IR par exemple) ne nécessitant pas de racheter l'ensemble de la machine et dont l'installation s'avère simplifiée.

Au final donc un achat à conseiller pour ce graveur xTool D1 Pro qui allie une bonne qualité de gravure et une bonne précision, une conception aboutie, une grande surface de travail et de nombreux accessoires comme les RA2 Pro, nid d'abeille, boîtier, tête laser 1064nm, etc.

Sur le site officiel de la marque, vous pourrez actuellement trouver le graveur laser xTool D1 Pro 20 W au prix de 1126,99 € au lieu de 1399,99 € prix officiel avec une livraison en quelques jours d'Allemagne. Différents accessoires sont également proposés en pack avec le graveur à des tarifs avantageux.



A noter que vous pouvez également trouver le graveur laser xTool D1 Pro 10 W à seulement 656,99 € au lieu de 849,99 € prix officiel.