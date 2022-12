Le projecteur sans états d'âme

L'univers des systèmes de projection est bien rempli d'une multitude de produits touchant tous les segments de prix et proposant des configurations très variées qui dérivent des technologies de lampes utilisées, des systèmes d'exploitation éventuellement embarqués et des connectiques proposées.

Après le Yaber Pico T1 que nous avions testé et qui joue dans la cour des mini-projecteurs vidéo à emporter partout avec soi en le reliant à une batterie externe, nous nous intéressons maintenant au Yaber Ace K1 qui se positionne comme un projecteur FHD compact et positionné à un tarif agressif tout en proposant une fiche technique raisonnable.

Sur ce segment, l'offre est particulièrement dense et les mauvaises surprises peuvent être nombreuses. La marque Yaber veut justement se distinguer en proposant une solution efficace sans coûter un rein pour autant.

Les efforts sont placés dans la finition et dans un système de projection offrant un bon rapport qualité / prix avec une grande simplicité d'utilisation, tout en restant facile à transporter et à installer n'importe où.

La boîte comprend le projecteur et son cache pour protéger la lentille, un câble d'alimentation, une télécommande et, pour accompagner la connectique, un câble HDMI et un câble AV 3 en 1 qui sont fournis.

On notera la petite attention avec la présence d'un chiffon pour nettoyer la lentille. Yaber met d'ailleurs en avant la présence d'un bloc optique scellé qui limitera les infiltrations de la poussière derrière la lentille.

Caractéristiques du vidéo projecteur Yaber Ace K1

Image source : TFT LCD

Source lumineuse : LED

Luminosité : 650 lumens ANSI

Résolution : 1920 x 1080 px

Modes vidéo : 720p, 1080i, 1080p/60 fps

Longueur focale fixe, mise au point motorisée

Taille d'écran : 89 cm / 508 cm (35 à 200 pouces)

Correction trapézoïdale (keystone) automatique

Mise au point automatique

Poids : 3,9 kg

Système audio 15W intégré

Connectique : 2 USB, 2 HDMI, Audio in, Audio out

Connexion sans fil : WiFi / Bluetooth

Tarif officiel sur le site de Yaber à 474 € (499,99$) mais chez Amazon le projecteur Yaber Ace K1 est au prix ultra réduit de 360 € au lieu de 499 € jusqu'au 17 décembre 2022 avec le cumul d'un coupon de réduction de 109 € à activer sur le site et du code de réduction ACEK1GNT de 30 € (qui lui est valable jusqu'au 25 décembre 2022).

Un projecteur vidéo compact et soigné

Le vidéo projecteur Yaber Ace K1 se compose d'un rectangle compact marqué par une surface supérieure en tissu sur laquelle on trouve les boutons de commande étalés sur une ligne.

Ils sont éclairés et pourront facilement être accessibles même dans l'obscurité. La machine comprend en plus une télécommande infrarouge qui reprend les différentes commandes et le réglage de la lentille du projecteur.

Yaber a eu l'heureuse idée de placer des capteurs infrarouge à l'avant et à l'arrière de son appareil, ce dernier pouvant être utilisé en projection comme en rétroprojection, et il n'y aura donc pas à se tortiller pour obtenir une interaction depuis la télécommande. Bien vu.

Le bloc optique, avec son autofocus motorisé, crée une ouverture bien visible à l'avant. Yaber met en avant le fait qu'il est scellé et limitera ainsi l'accumulation de poussières à l'intérieur.

La source lumineuse atteint 650 lumens ANSI, ce qui n'est pas si mal pour un produit de cette catégorie, et assurera une bonne luminosité dans une pièce faiblement éclairée, mais elle sera beaucoup moins performante si les conditions lumineuses sont plus fortes. Il faudra en tenir compte en fonction de l'usage attendu.

Le projecteur Yaber Ace K1 s'utilise de différentes façons, posé sur ses petits pieds (on trouve également une béquille de hauteur ajustable pour optimiser la position de l'affichage), ou renversé dans le cas d'une fixation au plafond.

Il peut également assurer un affichage direct sur un support ou à l'arrière de celui-ci. Ces différentes configurations sont paramétrables dans le menu du projecteur et laissent une grande liberté d'installation.

Capteur autofocus et capteur infrarouge

Sur les côtés, on trouvera des grilles de ventilation pour évacuer la chaleur et qui souffleront un air doux et parfumé de plastique dans les premiers temps d'utilisation. La prise d'alimentation électrique est logée sur le côté.

A l'arrière, le panneau des connectiques permettra de relier des appareils en USB et en HDMI. Des entrées et sorties audio permettront de compléter l'équipement. A noter que le Yaber Ace K1 dispose de son propre système audio de 15W qui produit un son assez généreux et pas trop criard.

Les basses sont chiches (mais difficile de faire mieux dans cet encombrement et à ce prix) et il sera toujours possible de basculer sur une barre de son ou un casque audio.

Le Yaber Ace K1 supporte les connectivités sans fil WiFi avec la bonne idée d'un support du WiFi 6 qui offrira plus de débit, et Bluetooth. Ces connexions sans fil faciliteront le mirroring de l'écran d'un appareil mobile Android (en miracast) ou iOS (en AirPlay) ou permettront d'utiliser des écouteurs sans fil ou un casque Bluetooth.

Le pilotage depuis la télécommande ou la barre tactile

L'ensemble est bien fini et donne une certaine impression de solidité et de durabilité. On apprécie le toucher doux du tissu sur la face supérieure et l'accès facile et direct aux commandes.

L'appareil est suffisamment léger pour être facilement transportable d'une pièce à une autre même si sa longueur focale fixe amènera à privilégier un emplacement prédéfini à partir duquel il suffira de laisser faire la mise au point et la correction trapézoïdale.

Une ergonomie simplifiée au maximum

Avec le Yaber Ace K1, on est quasiment dans du plug & play. Il suffit de régler à la première utilisation quelques paramètres (connexion WiFi et Bluetooth si besoin), de brancher les équipements sur les connectiques et c'est parti pour la projection en grand écran.

Les réglages dans le menu sont limités au maximum et l'appareil se charge lui-même de faire la netteté et la correction keystone automatiquement (il est aussi possible de le faire manuellement).

Tout est pensé pour la simplicité et une utilisation immédiate, ce qui ne plaira pas forcément aux puristes, mais reste quand même bien pratique pour aller droit au but sans perdre de temps.

En revanche, hormis une interface générale permettant de relier et d'activer les équipements, l'appareil a besoin d'une source de contenus. Il ne propose pas de système Android TV ou propriétaire ni d'applications intégrées pour accéder à du streaming ou à des vidéos et il faudra donc l'alimenter via un appareil relié (lecteur DVD / Blu-Ray, smartphone, tablette, ordinateur, système de stockage USB...).

Le Yaber Ace K1 utilise une source LED et un affichage TFT LCD en résolution FHD, ce qui lui assure une qualité correcte d'image. Selon le support d'affichage, la netteté sera plus ou moins précise et la luminosité est plutôt convaincante dans une pièce sombre. On peut bien sûr trouver mieux, mais c'est plus cher.

Yaber annonce une taille d'affichage de 35 pouces à 150 pouces et il y aura un arbitrage à réaliser entre diagonale et luminosité, mais, là encore, le Yaber Ace K1 s'en sort plutôt bien.

Évidemment, le rendu sera meilleur avec une surface d'affichage adaptée (un écran de projection sur pied ou fixé au mur) par rapport à une projection directe sur un mur, une surface pas forcément lisse ou un tissu blanc.

Avec 2 mètres de recul, l'image mesure environ 150 cm (59 pouces) de diagonale et conserve une luminosité très correcte. Les couleurs sont bien sûr moins vives que sur un téléviseur ou un moniteur même elles restent assez soutenues.

L'interface permet de jouer un peu avec les réglages de couleur, luminosité et accentuation des détails avec des modes prédéfinis (cinéma, jeu, vif...) ou à composer soi-même. Le rendu des contrastes peut être compliqué (noirs trop bouchés, blancs brûlés) en fonction de la qualité de la source et cela peut être un point faible pour un puriste de l'image.

Un élément sera à surveiller dès la réception : la qualité de l'écran LCD à l'intérieur du bloc optique pour détecter d'éventuels défauts.

Ecran LCD à l'intérieur du bloc optique

L'interface du Yaber Ace K1 est très simple à utiliser et bien découpée en différents éléments, limitant les interactions au maximum pour trouver ce que l'on cherche. La partie supérieure est consacrée aux réglages et à la connexion avec un appareil mobile.

La partie centrale permet d'accéder aux contenus en fonction de leur type (vidéo, photo, document...) et le bloc de gauche donne accès aux réglages du bloc optique et aux flux venant des ports HDMI.

L'interface peut être mise en français, mais comprendra quelques traductions hasardeuses, sans que cela ne gêne l'utilisation du projecteur. Même sans rien connaître, la prise en main se fait en quelques minutes.

Un petit système bien pratique

Avec son système audio intégré et un luminosité intéressante de 650 lumens ANSI qui conserve une certaine lisibilité même dans une pièce illuminée, le projecteur Yaber Ace K1 offre une entrée en matière efficace dans le petit monde des vidéo projecteurs.

L'appareil tente de conjuguer une certaine polyvalence avec une capacité à être facilement transportable, ce qui peut conduire à des compromis. Avec deux ports USB et deux ports HDMI, il y a de quoi pouvoir relier un certain nombre d'appareils mais pas forcément tous en même temps comme on pourrait l'attendre d'un système fixe.

L'interface est très pratique mais il faudra un appareil source ou un système de stockage pour profiter de contenus. Il n'offre donc pas forcément l'autonomie d'un système sous Android TV (ou autre plateforme) donnant directement accès à du contenu en streaming une fois relié à un réseau WiFi (il n'y a pas de port Ethernet).

Cela peut certes être facilement résolu avec la connexion à un smartphone Android ou iOS mais cela conduit à des manipulations supplémentaires.

Autofocus et correction keystone se font automatiquement

Sur le Yaber Ace K1, on apprécie en revanche l'autofocus et la correction trapézoïdale automatiques. Les réglages se font au démarrage du projecteur mais aussi en cours d'utilisation s'il est déplacé de sorte qu'il donne tout le temps le meilleur de lui-même.

La lecture de texte reste bien lisible mais peut perdre en netteté dans les angles

Il n'y a pas de lens shifting ici mais le réglage keystone repositionne proprement l'image en fonction de l'axe de projection, ce qui facilitera l'installation et le placement du projecteur.

Parmi les points négatifs, on pourra noter parfois une perte de netteté aux marges de l'image. Cela sera particulièrement sensible avec l'affichage d'un texte qui peut être bien net au centre et un peu moins lisible à la bordure de la projection. L'effet sera plus ou moins visible selon le décalage de l'axe de projection.

Cela reste très peu gênant lors de la projection d'une vidéo et il est toujours possible de passer par l'autofocus manuel mais cela a peu d'incidence sur le résultat général. L'appareil peut afficher des documents et la touche menu de la télécommande permettra de basculer du ratio 16:9 (utilisé par défaut) à 4:3.

Il reste enfin la question du bruit émis par l'appareil. C'est souvent un élément compliqué pour les systèmes de projection et le son venant de la soufflerie pour refroidir le bloc optique peut venir gâcher l'expérience.

Dans le cas du Yaber Ace K1, le son émis n'est pas très élevé mais reste bien audible à proximité immédiate du projecteur et cela peut faire sortir de l'ambiance d'un film ou d'une vidéo lors des moments particulièrement calmes.

Il reste toujours la possibilité d'utiliser un casque avec réduction de bruit via la connexion Bluetooth. L'expérience de visionnage s'en trouvera optimisée. Pour du jeu vidéo, en revanche, cela sera moins gênant et le système audio intégré fournit une solution utilisable immédiatement.

Conclusion

Avec son projecteur Ace K1, Yaber propose un système efficace à un tarif plutôt compétitif. Sur ce segment, les compromis pour tenir le prix peuvent conduire à des déceptions, mais la firme évite la plupart des écueils pour fournir une expérience consistante.

Avec une luminosité de 650 lumens ANSI et une optique scellée pour réduire l'infiltration de poussière, l'appareil offre une projection lumineuse dans une pièce sombre et reste utilisable si la pièce est modérément éclairée. Ce n'est qu'en pleine lumière qu'il montrera ses limites, mais cela n'a rien d'étonnant.

La colorimétrie est correcte et les contrastes restent un peu faibles, ce qui reste typique de ce type de produit, mais l'expérience de visionnage reste agréable et, en pouvant grimper jusqu'à 150 pouces maximum, elle peut offrir une expérience cinéma ou assurer une plus grande immersion dans un jeu.

Le Yaber Ace K1 séduit par sa très grande simplicité d'utilisation grâce à une interface claire et ses réglages automatiques, que ce soit pour l'autofocus comme pour la correction trapézoïdale (cela reste débrayable pour les puristes).

L'appareil peut être utilisé en position fixe, mais son format compact permet tout aussi bien de le transporter d'une pièce à une autre ou en déplacement. Son système audio fait ce qu'il peut et peut dépanner, mais on préférera toujours ajouter une barre de son ou utiliser un casque audio pour profiter pleinement de l'expérience de projection.

Si l'interface est basique, les connectiques, avec deux ports HDMI et deux USB, offrent l'essentiel, sachant que l'appareil est également compatible WiFi 6, ce qui n'est pas encore si fréquent surtout à cette gamme de prix !

Proposé sur le site de Yaber au tarif officiel de 474 € (499,99$), vous pourrez trouver chez Amazon le projecteur Yaber Ace K1 au prix ultra réduit de 360 € au lieu de 499 € jusqu'au 17 décembre 2022 avec le cumul d'un coupon de réduction de 109 € à activer sur le site et du code de réduction ACEK1GNT de 30 € (qui lui est valable jusqu'au 25 décembre 2022).