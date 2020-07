Tetris Effect débarque avec les modes coopératif, en ligne et multijoueur sur Xbox

Microsoft a annoncé que Tetris Effect ferait ses débuts sur Xbox pour cet été. Une nouvelle version du jeu, officiellement appelée Tetris Effect : Connected, introduira des modes de jeu coopératif, compétitif en ligne et multijoueur. L'option multijoueur n'arrivera que l'été prochain, mais l'extension sera disponible sous forme de mise à jour gratuite de Connected et de «toutes les autres versions existantes» du jeu.

Tetris Effect est en effet déjà disponible sur PS4, y compris une version en réalité virtuelle pour PSVR. Tetris Effect : Connected sera disponible sur Xbox Series X, Xbox One et Windows 10. Il sera également disponible via les programmes Xbox Game Pass et Smart Delivery lors de ses débuts dans quelques mois.



Une nouvelle ouverture qui ravira tous les fans nostalgiques et ceux qui veulent redécouvrir la licence sous un nouveau jour.