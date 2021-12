Publicité TV ciblée : TF1 Pub signe avec SFR

Dès le début de l'année 2022, la régie publicitaire de TF1 proposera aux annonceurs des " offres de publicité ciblée en TV linéaire auprès des foyers équipés d'une box SFR. " La proposition fait suite à la signature avec SFR d'un partenariat sur la TV segmentée. TF1 Pub avait déjà conclu des accords avec Orange et Bouygues Telecom.

" Les annonceurs pourront associer la qualité et la puissance des contenus des chaînes du groupe TF1 à la précision et la granularité du ciblage digital pour adresser aux abonnés TV de SFR, Orange et Bouygues Telecom des publicités adaptées et pertinentes ", écrit le groupe TF1.

TF1 Pub estime désormais pouvoir toucher plus de 11 millions d'individus et 18 % des foyers français, avec notamment de la géolocalisation et d'autres données.

La publicité ciblée se fait avec l'accord préalable des utilisateurs afin que la box puisse transmettre des données aux chaînes de télévision. Ils ont en outre la possibilité de changer d'avis à tout moment. Le consentement est à durée limitée avec renouvellement régulier.

Un objectif de la publicité TV segmentée est de contribuer à un meilleur financement des chaînes de télévision qui participent elles-mêmes au financement de la création.