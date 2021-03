The Division 2 : Ubisoft annonce un nouveau mode de jeu pour cette année

The Division 2 n'a pas vraiment réussi à rattraper la déception des joueurs concernant le premier volet. Moins ambitieuse, la suite du titre a été handicapée par le semi-échec de The Division. Pourtant Ubisoft n'abandonne pas et annonce du contenu pour cette année.

Ubisoft a fait deux annonces et souffle le chaud et le froid auprès de sa communauté de joueurs sur The Division 2 : du nouveau contenu est bel et bien prévu, mais dans l'attente, il faudra se contenter de pas mal de réchauffé...

La Saison 5 de The Division sera ainsi une copie de la saison 5 et permettra aux joueurs de récupérer les récompenses qu'ils auraient pu manquer lors de la première saison. Objets cosmétiques, événements spécifiques, on retrouvera tout ce que y avait été proposé lors de la première saison, avec toutefois quelques éléments cosmétiques originaux.

Pour le contenu inédit, il faudra véritablement patienter jusqu'à la fin de l'année puisqu’Ubisoft promet un mode de jeu "totalement nouveau pour la franchise". Les équipes planchent également sur une refonte du système de progression des agents, notamment en fonction des équipements et des builds avec un rééquilibrage complet permettant de mettre en valeur certaines dynamiques et synergies en teamplay. Ubisoft assure préparer des changements significatifs au jeu... On se demande toutefois s'il n'est pas un peu tard pour y penser...



Après l'annonce de nouveau contenu pour Ghost Recon Breakpoint, on sent la volonté d'Ubisoft de capitaliser sur les franchises existantes, certainement du fait des retards de développement accumulés sur d'autres projets du fait de la crise sanitaire.