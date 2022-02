The Division Heartland : gameplay et modes de jeu se précisent

Ubisoft a annoncé début 2021 l'arrivée d'un nouvel épisode de la saga The Division. Le titre, baptisé The Division Heartland dévoile ainsi désormais une partie de son gameplay et de ses modes de jeu.

Ubisoft n'a pas réussi à véritablement convaincre avec The Division 2 et compte relancer la franchise en misant cette fois sur le modèle free-to-play. L'idée est de rassembler un plus grand nombre de joueurs autour du titre tout en rentabilisant le titre via des achats inapp.

Tom Henderson évoque le titre et ses mécaniques via des informations récupérées par des sources proches du développement.

The Division : Hearland devrait ainsi se dérouler dans une petite ville et mettre en avant les combats rapprochés. Dans la ville de Silver Creek, les agents devront mener à bien diverses opérations au gré de différents modes de jeu.

Selon les fuites, un mode baptisé Storm serait mis en avant pour une expérience PvPvE plus dense que la Dark Zone introduite dans le premier volet. Les joueurs devront s'affronter entre eux, tout en affrontant également des IA pour collecter des objets et équipements, tout en réussissant à s'extraire de la zone. Un autre mode de jeu baptisé Expedition devrait davantage s'orienter vers le PvE en coopération.

Silver Creek sera un monde ouvert avec un système de rétrécissement de la carte par la progression d'un gaz mortel, à l'image des Battle Royale. Le gaz apparaitrait de façon aléatoire et pourrait se propager en simultanée depuis plusieurs endroits de la carte, créant différents espaces sécurisés et divisant ainsi les joueurs. Ces derniers auraient par ailleurs la possibilité de fabriquer des masques à gaz pour survivre plus longtemps dans la zone contaminée ou changer de zone saine pour retrouver des coéquipiers.

Côté gameplay, il pourrait compter sur trois classes spéciales : spécialiste des armes, médecin et Survivant, avec 6 personnages principaux. Les divers équipements récoltés devraient permettre de se spécialiser dans différentes fonctions et ouvrir la création de groupes optimisés en jeu.

Aucune date de lancement n'a été communiquée pour l'instant.