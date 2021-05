The Division : Ubisoft prépare un nouveau jeu en Free To Play

Ubisoft proposera prochainement un nouveau jeu en Free-to-play qui exploitera la franchise The Division.

Ubisoft devrait prochainement dévoiler un nouveau jeu vidéo qui sera, une fois n'est pas coutume, proposé en version Free-to-play dès son lancement. Il s'agira d'un nouveau titre issu de la franchise Tom Clancy The Division et sera baptisé The Division Heartland.

C'est Red Storm Entertainment qui a la charge du développement du jeu qui sera proposé sur PC et dans le Cloud entre cette fin d'année et la première moitié d'année 2022.

On en sait encore peu sur le titre, mais Ubisoft rassure : il ne sera pas nécessaire d'avoir déjà joué à The Division pour se plonger dans le titre. Ubisoft indique que Heartland offrira une nouvelle vue sur l'univers de The Division ainsi qu'un nouveau concept. Des inscriptions sont lancées pour participer aux différentes phases de test du titre avant sa sortie.