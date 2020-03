The Elder Scrolls 6 : des détails sur le jeu et sa date de sortie

ToddIsMyMom sur Reddit fait actuellement beaucoup parler pour annoncer avoir mis la main sur des informations classifiées du jeu The Elder Scrolls 6 en préparation chez Bethesda. Ce dernier n'indique pas clairement quelle est sa position précise par rapport au studio, et il se peut donc qu'il s'agisse là d'une fuite "contrôlée" visant à faire un peu de buzz autour de la franchise.

Selon lui, The Elder Scrolls se focalisera ainsi sur 2 régions principales de l'univers de la franchise : Haute-Roche et Lenclume. Il précise ainsi que "Haute-Roche n'a jamais vraiment été explorée depuis Daggerfall".

La quête principale du jeu devrait s'articuler autour de la Tour Direnni ou Ada-Mantia : les Thalmor profiteraient ainsi des tensions entre Lenclume et Haute-Roche pour servir leurs intérêts.

Au niveau des mécaniques du jeu, The Elder Scrolls 6 profiterait d'une refonte du système de craft des objets et une gestion plus dense des sorts de magie. On devrait également assister au retour de la Guilde des Vampires disparue dans Morrowind.

Pour l'instant, il apparait qu'aucun DLC n'est planifié chez l'éditeur, puisque généralement réfléchi lors de la préparation de la fin du jeu. Cela implique donc que le titre n'est pas encore suffisamment avancé et cela se confirme avec une date de sortie évoquée à novembre 2025.

D'ici là, The Elder Scrolls 6 a le temps d'évoluer et d'être peaufiné : la franchise est particulièrement surveillée par les fans et les attentes de la part des joueurs sont colossales.