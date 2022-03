The House of the Dead Remake : sur Switch le 7 avril

The House of the Dead est une franchise qui devrait rappeler de bons souvenirs aux joueurs habitués aux salles d'Arcade et de la grande époque de SEGA. La franchise reviendra prochainement, sur Switch.

C'est dans moins d'un mois que The House of the Dead reviendra sous la forme d'un remake du premier épisode, sur Nintendo Switch.

Initialement sorti en 1997 par SEGA, The House of the Dead permet à SEGA de diversifier un style qui amasse les foules dans les salles d'Arcade : Virtua Cop. Le principe est simple : 2 joueurs coopèrent, armés de répliques d'armes à feu en visant un écran pour tirer sur des ennemis qui apparaissent au fil d'un cheminement prédéfini.

SEGA renforce alors un concept novateur à l'époque, en y ajoutant une touche particulière à base de morts vivants et un côté gore qui séduira immédiatement les foules. S'en suivront plusieurs épisodes sortis sur Arcade, consoles et PC, avec quelques évolutions dans le gameplay et notamment la possibilité de suivre différents tracés, ou d'accéder à différents bonus et types d'armes.

Le remake de The House of the Dead est produit par MegaPixel Studio pour Forever Entertainement. À défaut d'armes de poing, les joueurs utiliseront les joycons pour déplacer leur viseur à l'écran et se lancer dans l'extermination de zombies. Le remake évoque une amélioration graphique importante, des fins multiples, un mode photo, de nouvelles armes ainsi qu'un mode de jeu inédit.

Les précommandes seront lancées le 31 mars prochain, pour une sortie fixée au 7 avril.