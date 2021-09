The Last of Us : le mode multijoueur en développement

Alors que Naughty Dog promettait un volet multijoueur sur The Last of Us Part II, l'attente est toujours de mise.

Sorti en juin 2020, The Last of Us Part II a beaucoup fait parler à divers niveaux. Et l'absence de mode multijoueur, évoqué par Naughty Dog avait été en partie expliquée par le manque de temps et la situation de crise sanitaire limitant les moyens à disposition des équipes.

Mais plus d'un an après, toujours pas de mode multi sur le titre qui ne bénéficie plus de la même force d'attraction auprès des joueurs. De quoi inquiéter les plus fans sur l'abandon possible de cette extension.

Naughty Dog avait tenté de rassurer en évoquant au mois d'aout qu'un jeu multijoueur stand-alone était en développement. Plus récemment, à l'occasion du Last of Us Day, l'équipe a de nouveau confirmé que le développement poursuivait son cours.

L'éditeur a ainsi confirmé travailler sur le projet mais que la stratégie actuelle est de laisser suffisamment de temps aux développeurs pour construire le titre. Il n'est donc clairement plus question d'un simple mode multi, mais d'un jeu à part entière, qui pourrait éventuellement être gratuit à l'image de Warzone pour Call of Duty. Naughty Dog confirme également être toujours en phase de recrutement pour faire grossir les équipes autour du projet.

En bref, il faudra se montrer patient, et espérer que le titre ne forcera pas les joueurs à passer à nouveau à la caisse. Espérons également que le titre ne sera pas une exclu PS5 et que les joueurs PS4 pourront également y accéder, cela dépendra très certainement de la fenêtre de lancement du jeu.