The Last of Us Part 1 s'offre un nouveau trailer

Le remake de The Last of Us continue de faire parler de lui et s'offre une nouvelle vidéo.

Face aux critiques concernant le prix de The Last of Us Part 1 (qui rappelons lo sera proposé à 79€ dans sa version standard, que vous disposiez du titre original ou non), Naughty Dog a ressenti la nécessité de prouver qu'il s'agissait bel et bien d'un "nouveau jeu".

Il faut comprendre que les équipes ne se sont pas limitées à retravailler les graphismes de la version originalement sortie sur PS3 mais qu'ils sont bien repartis de zéro pour refaire totalement le jeu et A à Z.

On devrait donc découvrir non seulement de nouveaux visuels, mais aussi de nouvelles expressions, des animations plus fluides et naturelles, bien plus de détails dans les environnements...

Naughty Dog insiste sur le fait que le jeu a été totalement reconstruit et pas seulement mis à jour. Mais si le studio donnait une légitimité à son projet en indiquant souhaiter proposer une expérience plus homogène avec The Last of Us Part 2, il semble que le remake du premier volet ne profite pas des mécaniques de gameplay introduites par le second...

Ainsi, le gameplay de The Last of Us Part 1 devrait rester inchangé : pas question d'esquiver ou de se mettre à plat ventre comme dans le second volet... L'IA a profondément progressé et les joueurs devraient faire face à des ennemis bien plus intelligents.

Il sera malgré tout possible de détruire certains éléments de l'environnement, et les décors subiront certains effets, notamment lorsque les ennemis tirent sur un mur qui protège le joueur.

Naughty Dog indique l'intégration de quelques fonctionnalités demandées des joueurs, notamment un mode permadeath, un mode Speedrun et une foule de contenu esthétique pour personnaliser ses armes et les personnages.