The Last of Us Part I : le prix du remake PS5 fait scandale

Si le remake de The Last of Us sur PS5 a été bien acceuilli, le prix du titre révolte les fans.

Naughty Dog a surpris il y a quelques jours en annonçant l'arrivée d'un nouveau remake de The Last of Us. Baptisé The Last of Us Part 1, il s'agira d'un remake complet du premier volet de la saga dédié à la PS5 de Sony.

L'idée pour le studio est ainsi de remettre au gout du jour sa saga et de proposer une expérience plus homogène et next gen pour les 2 volets.

Naughty Dog a précisé repartir de zéro sur les modélisations, afin de bel et bien proposer un jeu complètement différent et nouvelle génération, mais également de proposer quelques changements dans le gameplay et le fonctionnement du titre.

Le titre profitera des apports de la manette DualSense, proposera de l'audio 3D... La promesse est belle et Naughty Dog semble s'être donné beaucoup de mal et de moyens pour proposer une expérience totalement nouvelle de son titre à succès.

Seulement l'affaire tourne au mini scandale depuis que l'on a appris que le titre sera proposé en édition standard avec l'extension The Left Behind au prix de 79,99€... Actuellement, seul Sony pratique ce prix avec ses exclusivités PS5.

L'édition Deluxe qui proposera des bonus in game sera proposée à 89,99€. Des prix bien trop élevés pour les joueurs, y compris pour les fans de la première heure qui manifestent leur mécontentement sur Reddit et les réseaux sociaux.

Pour certains, la facture a d'autant plus de mal à passer qu'ils ont déjà acheté le jeu sur PS3, puis sont repassés à la caisse pour le remastered PS4 en 2014...

Alors certes, le titre n'est pas un simple remaster et a été refait de zéro, mais il semble que la barre symbolique des 70€ a encore beaucoup de mal à passer chez les joueurs.