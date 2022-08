The Last of Us Part I se dévoile dans une nouvelle vidéo

Les fuites continuent du côté de The Last of Us Part I : une scène culte du remake se retrouve ainsi à nouveau sur la toile.

The Last of Us Part 1 continue de faire parler de lui, et ce n'est pas forcément Naughty Dog qui en parle le plus. Le studio a ainsi beaucoup de mal à éviter les fuites autour de son jeu. Rappelons que le titre avait fuité juste avant que le studio fasse l'annonce de son existence, gâchant quelque peu l'effet de surprise.

Depuis, on a vu plusieurs clichés et vidéos du jeu s'afficher sur la toile et une nouvelle vidéo est désormais consultable, il s'agit d'une cinématique culte du jeu d'origine, que l'on redécouvre ainsi dans le remake.

Pour ne pas gâcher le plaisir de celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le jeu par eux-mêmes, nous n'en dirons pas plus que la scène en question, qui par ailleurs est visible ici.

Notons que la qualité même de la vidéo est loin d'être idéale, néanmoins on peut apprécier le travail au niveau des textures et les jeux de lumière de ce remake qui devrait donner une toute nouvelle dimension au jeu.

The last of Us Part I est attendu sur PlayStation 5 le 2 septembre prochain.