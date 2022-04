The Last of Us : un remake en préparation ?

Les rumeurs enflent du côté de Naughty Dog : le studio plancherait sur un remake d'un des monuments du jeu vidéo, The Last of Us.

Selon des fuites, Visual Arts Service Group, une division interne de Sony dédiée à l'assistance aux studios dans les domaines de l'animation et des visuels aurait récemment travaillé sur un projet baptisé 1TX qui serait en réalité The Last of Us.

Les rumeurs évoquent ainsi le remake de The Last of Us, le jeu étant sorti en 2013 sur PS3 avant de profiter d'un simple remaster pour PS4 par la suite.

Ici, il s'agit bien d'un remake qui serait prévu, donc le jeu repris de zéro pour la PlayStation 5 et pourquoi pas une version PC par la suite. L'occasion de donner une nouvelle dimension à la franchise.

Reste à savoir si les rumeurs se confirment et quand le titre pourrait sortir. Notons que Naughty dog travaille également sur un nouveau jeu multijoueur encore non annoncé.