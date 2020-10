The Mandalorian : une manette Xbox collector à 169€

Microsoft et Disney affichent leur collaboration avec le lancement d'une manette Xbox One en édition collector "The Mandalorian".

C'est le 30 octobre prochain que la saison 2 de la série The Mandalorian sera diffusée sur la plateforme de streaming Disney + et pour l'occasion, la marque s'est rapprochée de Microsoft pour proposer quelques produits dérivés.

En résulte une superbe manette Xbox One proposée en édition ultra collector et qui reprend les couleurs du fameux mandalorian de la série. Les fans devraient ainsi s'arracher cette édition spéciale qui simule un revêtement en beskar, le fer mandalorian et affiche deux logos reconnaissables : celui du grand mythausore ainsi que celui choisi par le héros principal, le mudhorn.

Outre son look particulier, la manette est livrée avec une base de recharge spéciale. Au dos de la manette, on retrouve également un logo de l'enfant (baby Yoda).

Le prix de la manette est de 169,99 dollars et les précommandes affichent déjà la rupture de stock. A ce prix, il ne s'agit que d'une simple manette Xbox One sans aucune amélioration notable. Elle est compatible Xbox One, Xbox Series S et X, PC, Android et iOS.