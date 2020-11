The Mandalorian Star Wars : Disney prépare une série sur Boba Fett

Le célèbre chasseur de prime aura son propre spin-off. Diffusé sous la forme d’une mini-série sur Disney+, on devrait alors y découvrir toute une série d'aventures autour de Boba Fett. Le tournage devrait avoir lieu en même temps que celui de la saison 3 de The Mandalorian, c'est-à-dire d’ici décembre.

Clone de Jango Fett, devenu un redoutable chasseur de prime, Boba Fett a été réintroduit à la sortie du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Bien que le mystère sur son retour reste entier, on peut déjà noter une coïncidence avec le lancement de son spin-off qui ne doit pas en être une. On attend désormais d’en apprendre plus via The Mandalorian, qui devrait laisser quelques indices quant aux aventures à venir du célèbre chasseur de prime.

