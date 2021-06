The Medium : l'exclu Xbox sortira finalement sur PS5

Sorti comme une exclusivité Xbox Series X|S, The Medium vient d'être listé sur PlayStation 5.

Finalement, l'exclusivité de The Medium sur Xbox n'aura été que temporaire : le jeu d'horreur psychologique trouvera ainsi prochainement le chemin de la PlayStation 5 de Sony.

Le studio Bloober Teamn'avait jamais évoqué la spécificité de l'exclusivité de son titre. Le jeu a été salué par son ambiance unique et son univers rappelant Silent Hill avec la bascule entre le monde réel et celui de "l'autre côté". Prévu d'emblée pour console next gen, il faisait également figure de vitrine technologique pour la Xbox Series.

L'ESRB, l'organisme américain de classification des jeux vidéo vient ainsi de lister Medium sur PS5. On ne connait pas la date de sortie précise du jeu sur la console de Sony, mais cela n'est plus qu'une question de semaines.