The Outer Worlds : la sortie sur Switch prend date

Sorti il y a quelques mois sur PS4, PC et Xbox One, The Outer Worlds arrive avec un peu de retard sur Switch.

La console Switch de Nintendo prouve une fois de plus qu'elle est capable d'accueillir des titres AAA ambitieux en accueillant The Outer Worlds, le RPG d'Obdisian.

The Outer Worlds sortira ainsi le 5 juin prochain sur la console hybride de Nintendo et contrairement à ce qui était prévu initialement, les joueurs pourront bel et bien mettre la main sur la version physique du jeu, qui sera livrée sur une cartouche et non dans un boitier ne comprenant qu'un code de téléchargement.

Le titre sera proposé au prix de 59.99€ en version physique comme sur l'eShop de Nintendo et Private Division annonce d'emblée qu'il faudra composer avec un patch day one de 6 Go visant à optimiser le gameplay, intégrer des textures haute résolution et divers correctifs.

C'est le studio Virtuos qui s'est chargé du portage du titre sur Switch et il nous tarde de découvrir ce que peut donner le jeu sur la petite console, puis qu'aucun visuel n'a été partagé pour l'instant.