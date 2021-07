The Witcher 3 : du DLC inspiré de la série Netflix

La boucle est presque bouclée : The Witcher 3, le best seller de CD Projekt va prochainement accueillir un nouveau DLC inspiré de sa propre adaptation sur Netflix.

The Witcher 3 est sorti en 2015 et le titre affiche une longévité exceptionnelle notamment par les différents contenus proposés par CD Projekt au fil du temps et une réalisation impeccable.

Lors de la Witcher Con la semaine passée, on découvrait de nouvelles adaptations de la saga et notamment la saison 2 de The Witcher sur Netflix ainsi que du film The Witcher : Nightmare of the Wolf.

Malheureusement, pas d'annonce d'un quelconque Witcher IV en vue, mais la promesse d'une nouvelle mise à jour pour The Witcher III pour consoles nouvelle génération ainsi que d'un DLC qui devrait faire écho à la série de Netflix. On ne sait pas encore s'il s'agira de reprendre l'histoire de la série, ou même de proposer des éléments esthétiques avec pourquoi pas un skin à l'effigie d'Henry Cavil.