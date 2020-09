The Witcher 3 : le portage sur console Next gen dans les mains de Saber Interactive

CD Projekt a annoncé que The Witcher 3 profitera d'une adaptation sur consoles next gen.

L'année prochaine, CD Projekt sortira The Witcher 3 Complete Edition, une version de son titre fétiche à destination des Xbox Series X et PlayStation 5 qui profite d'un développement assez particulier.

C'est Saber Interactive qui planche sur la copie pour permettre au titre de profiter du bond en avant technologique qui s'annonce avec les prochaines consoles. Le titre proposera ainsi des améliorations graphiques notables, la gestion du Ray Tracing, une optimisation des temps de chargement et des bonus.

Le jeu sera accessible gratuitement si vous disposez déjà du titre sur PC ou console. L'annonce est également l'occasion pour CD Projekt de confirmer que la version Xbox One et PS4 de Cyberpunk 2077 arrivera bien le 19 novembre prochain et également sur les machines next gen via la rétrocompatibilité, alors que les versions nextgen du titre sortiront par la suite. On pourra donc bien profiter du jeu dès sa sortie même s'il ne s'agit pas de la version adaptée à sa plateforme.