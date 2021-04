The Witcher 3 aura droit à sa version next gen PS5 et Xbox Series

The Witcher 3 est indestructible : le titre de CD Projekt lancé en 2015 profitera d'une énième déclinaison pour profiter de l'évolution technique des consoles next gen.

The Witcher 3 aura bel et bien droit à une version next gen : CD Projekt a confirmé que des patchs seront prochainement proposés pour mettre le titre à jour sur PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Series X|S.

Le studio en avait déjà fait l'annonce, mais entre temps, Cyberpunk 2077 est passé par là et a monopolisé tous les efforts des équipes de développement afin de corriger le titre le plus rapidement possible. En marge, la cyberattaque ayant ciblé le studio avec le vol de nombreuses données a également ralenti les activités du groupe.

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq — Radek (@gamebowski) March 30, 2021

La version Next Gen pourrait donc proposer un titre en 4K à 60 fps tout en profitant du Ray Tracing ainsi que des temps de chargement réduits. Notons que pour l'occasion la version next gen de The Witcher 3 sera proposée en vente séparée intégrant les DLC Blood and Wine ainsi que Heart of Stone.