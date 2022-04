The Witcher : CD Projekt explique le choix d'Unreal Engine 5

CD Projekt a étonné il y a quelques jours en confirmant préparer un nouvel épisode tiré de sa saga The Witcher, mais également en précisant faire le choix de basculer vers l'Unreal Engine 5.

CD Projekt a ainsi annoncé le 21 mars dernier qu'un nouvel épisode de The Witcher était bien en préparation, mais également que ce dernier est développé sous Unreal Engine 5.

Le studio polonais fait donc l'impasse sur son propre moteur graphique et physique, le RedEngine qui a pourtant animé une grande partie de ses précédents jeux, et qui est d'ailleurs toujours exploité au sein de Cyberpunk 2077 et des DLC qui sortiront prochainement.

CD Projekt est donc revenue sur ce choix en précisant qu'il va bien au-delà d'une simple exploitation du moteur d'Epic Games. Il s'agit d'un véritable contrat avec Epic qui devrait aider le studio à développer de nouveaux outils personnalisés pour le moteur. Notons également que ce choix devrait permettre à CD Projekt de ne plus avoir à entretenir le moteur ce qui devrait permettre de rediriger des moyens humains et financiers vers le développement du contenu.

Jason Slama et Jakub Knapig, game director et directeur artistique de CD Projekt ont ainsi expliqué que le recours à l'Unreal Engine est une question de fiabilité et de confort. La vaste communauté autour du moteur depuis des années a permis de développer de fabuleux outils autour du moteur, ce qui permet de prototyper des environnements très rapidement avec des rendus quasi photoréalistes.

En basculant sur Unreal Engine 5, CD Projekt devrait ainsi avoir plus d'aisance dans le développement et gagner du temps qui pourrait être mis à profit dans les phases de tests et de debug lors du peaufinage des jeux. L'idée est bien évidemment d'éviter de reproduire le chaos intervenu lors du lancement de Cyberpunk 2077.