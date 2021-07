The Witcher Monster Slayer : un pokémon Go à la sauce Sorceleur

D'ici quelques jours, les amateurs de la franchise The Witcher pourront prendre leur smartphone et se lancer à la chasse au monstre via The Witcher : Monster Slayer.

Surfant sur le concept à succès de Pokémon Go hérité lui-même d'Ingress, CD Projekt lancera prochainement The Witcher : Monster Slayer.

Il s'agira d'un titre mobile exploitant la franchise The Witcher et qui proposera aux joueurs de partie à la chasse aux monstres à l'extérieur, armés de leurs smartphones et d'une application de réalité virtuelle.

À l'image de ce que propose Pokémon Go, il faudra explorer le monde réel et faire fonctionner la puce GPS de son smartphone pour faire apparaitre des créatures virtuelles qui viendront se superposer à la réalité sur l'écran de son terminal. Les combats permettront de collecter des objets, de s'équiper et de faire évoluer son personnage.

Petit plus de l'application : contrairement à Pokémon Go, certaines créatures ne sortiront que la nuit et les défis s'adapteront à la période de la journée.

On en sait encore peu sur le titre qui sortira pourtant le 21 juillet prochain sur mobile.