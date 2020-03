The Witcher : un nouveau jeu après Cyberpunk 2077

CD Projket l'avait annoncé il y a quelques mois déjà : le studio à renoué son partenariat avec l'auteur Andrzej Sapkowski afin de proposer un nouvel épisode de The Witcher.

L'annonce, il y a quelques mois du retour des négociations entre CD Projekt et l'auteur de la saga Sorceleur Andrzej Sapkowski annonçait déjà la création d'un nouvel épisode de The Witcher en jeu vidéo.

Cette fois, les choses se confirment un peu plus puisque c'est Adam Kicinski, président du studio qui a confirmé qu'un nouvel épisode était à l'étude. Toutefois l'idée est de rassurer les joueurs qui attendent encore patiemment Cyberpunk 2077. Lors de la présentation du titre, CD Projekt évoquait déjà le fait de rediriger l'intégralité de ses efforts et effectifs à la création du titre, évinçant ainsi tout autre projet parallèle.

Le prochain Witcher n'entrera donc en développement qu'après la sortie de CyberPunk 2077. Le président de CD Projekt confirme d'ores et déjà avoir "un concept plutôt clair" en tête pour le jeu, tout en précisant qu'il ne s'appellera pas "The Witcher 4" et que Geralt de Riv, le personnage principal des trois précédents volets, ne serait sans doute pas de la partie.

On devrait donc assister à un volet abordant une histoire annexe à celle que l'on connait déjà. Le projet sera confié à la plus petite équipe de développement du studio puisque la majeure partie des effectifs de CD Projekt continuera à travailler non seulement sur le contenu additionnel de CyberPunk 2077 mais également sans doute aux deux suites déjà annoncées.

CD Projekt tient ainsi à disposer d'au moins deux franchises fortes avec des sorties régulières de contenus (jeux ou DLC). Le studio pourrait ainsi chercher à s'agrandir dans les mois qui viennent pour parvenir à mener plusieurs projets de front tout en conservant la qualité de contenu qui lui est propre.