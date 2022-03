The Witcher : le prochain jeu développé sous Unreal Engine 5

CD Projekt proposera bien un nouvel épisode de The Witcher, sa saga fétiche, et annonce collaborer avec Epic Games pour l'exploitation du moteur Unreal Engine 5.

Le studio polonais a confirmé le développement du titre dans un communiqué de presse, qui précise un rapprochement avec Epic Games autour de l'Unreal Engine 5. Ce partenariat stratégique entamé avec The Witcher 2 sorti en 2011 prend un nouveau tournant puisque CD Projekt indique également qu'il concernera le développement technique du moteur UE5 ainsi que les futures versions potentielles de l'UE.

Le prochain Witcher servira ainsi de base technique pour le développement et l'amélioration de l'Unreal Engine 5 dans la gestion des mondes ouverts.

Pawel Zawodny a ainsi déclaré :

"L’un des aspects fondamentaux de la Transformation RED 2.0 en interne est une concentration beaucoup plus forte sur la technologie, et notre coopération avec Epic Games est basée sur ce principe. Dès le départ, nous n’avons pas envisagé un contrat de licence typique ; Epic et nous le considérons comme un partenariat technologique sur le long terme avec des bénéfices mutuels. Il est vital pour CD PROJEKT RED d’avoir une direction technique pour notre futur jeu dès le tout début ; par le passé, nous avons dépensé beaucoup de ressources et d’énergie pour évoluer et adapter le REDengine à chaque nouvelle sortie de jeu. Cette coopération est tellement enthousiasmante, parce qu’elle va améliorer l’anticipation et l’efficacité du développement, tout en nous donnant accès à des outils de développement de pointe. J’ai hâte de découvrir les incroyables jeux que nous allons créer en utilisant Unreal Engine 5"

De son côté, Epic Games a partagé : "Epic a construit le moteur Unreal Engine 5 pour permettre aux équipes de créer des mondes ouverts dynamiques à une échelle et un niveau de fidélité inédits. Nous sommes profondément honorés d’avoir l’opportunité de collaborer avec CD PROJEKT RED pour repousser les limites de la narration interactive et du gameplay ensemble, et cet effort bénéficiera à la communauté de développeurs pendant les années à venir."