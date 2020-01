ThinkBook Plus : le portable à deux écrans, dont un e-ink tactile

Voilà qui n'est pas sans rappeler le très fameux Yotaphone : un smartphone doté d'un second écran eInk qui a rencontré une certaine popularité ces dernières années.

Lenovo vient ainsi de présenter le Thinkbook Plus, un PC portable qui se dote de deux écrans. Si le premier est on ne peut plus normal, le second est plus original.

Il s'agit d'un écran à encre électronique, tactile, qui s'installe sur le capot de l'appareil et permet à l'utilisateur de continuer à utiliser ses logiciels avec un affichage en niveaux de gris. L'aspect tactile permet de prendre des notes avec un stylet fourni.

Le Thinkbook Plus est équipé d'un écran de 13.3 pouces Full HD, d'un processeur Intel de 10e génération et d'une configuration pour le moins standard. Il sera commercialisé en mars prochain à partir de 1199 dollars.