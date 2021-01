ThinkReality A3 : Lenovo dévoile des lunettes de réalité augmentée après un casque

Après le casque ThinkReality A6, Lenovo présente désormais des lunettes de réalité augmentée ThinkRealiy A3 et vise toujours le marché professionnel.

Les ThinkReality A3 sont équipées de la plateforme Snapdragon XR1 de Qualcomm conçue pour la réalité augmentée, virtuelle et mixte. Elle est basée sur le SoC Snapdragon 845. Rappelons que Qualcomm propose une plateforme XR2 - basée sur le SoC Snapdragon 865 - qui est utilisée par le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2.



D'un poids de 130 g, les lunettes disposent d'écrans stéréoscopiques 1080p. Elles sont pourvues d'une caméra RVB de 8 mégapixels pour des vidéos 1080p, tandis que deux modules fish-eye permettent du tracking Room-Scale pour se déplacer dans un environnement de travail.

Avec un PC ou un smartphone

Lenovo met en avant des affichages virtuels personnalisés et la possibilité d'offrir à l'utilisateur jusqu'à cinq écrans virtuels, de la représentation 3D, une assistance à la gestion des processus de travail, de la formation immersive.

Les ThinkReality A3 se déclinent en deux versions PC Edition et Industrial Edition qui se connectent respectivement via USB-C à un ordinateur Windows et des smartphones Motorola (avec Snapdragon 800 minimum et DisplayPort).

Pour les lunettes de réalité augmentée ThinkReality A3, Lenovo annonce une disponibilité dans certains pays à partir de mai 2021, sans préciser le prix.