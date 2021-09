THQ Nordic confirme le retour de la saga Outcast

On ne l'attendait plus vraiment : Outcast 2 devrait pourtant bel et bien sortir, selon les annonces faites par THQ Nordic.

Petit retour en arrière : en 1999 sortait Outcast, une petite révolution dans l'univers du PC. Le jeu d'action aventure proposait des graphismes particulièrement intéressants pour l'époque grâce à un moteur 3D basé sur la technologie voxel. Pas besoin de carte graphique, tout était calculé par le processeur et exploitait pleinement les instructions MMX. Les graphismes étaient détaillés, mais la définition limitée à 512x384.

Le titre s'offrait également quelques pointures avec notamment le doublage de Patrick Poivey, le doubleur français de Bruce Willis, mais également une bande-son produite par l'orchestre philharmonique de Moscou et sa chorale.

Quelques années plus tard le projet Outcast 2 : the Lost Paradise est annoncé, avant d'être annulé. La licence est rachetée à Atari par le studio Appeal en 2013, qui lance un kickstarter pour relancer le titre en 2014 et ne récolte que 268 000 $ sur les 600 000 nécessaires. Outcast Second Contact proposera un remaster du jeu d'origine en 2017.

Finalement, Appeal travaillait bel et bien sur le projet depuis, et confirme via THQ Nordic que Outcast 2 est bien prévu, avec pour sous-titre A New Beginning.

Le titre sera directement proposé sur les consoles de dernière génération et PC, on retrouvera le personnage principal Cutter Slade 20 ans après les événements du premier volet. L'histoire reprendra place sur Adelpha, mais ce sont les humains qui deviendront une menace pour les Talans.

Les joueurs pourront évoluer dans un monde ouvert plus riche que jamais, et les développeurs annoncent que le choix narratif des joueurs aura une incidence sur l'histoire avec de multiples embranchements.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été communiquée.