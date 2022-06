Surprise avec Thunderbird sur Android !

Responsable produit et développement pour Thunderbird, Ryan Lee Sipes avait confirmé le mois dernier qu'après une attente au long cours, une version mobile du client email et de messagerie allait être bientôt disponible. Il n'était toutefois pas entré dans les détails.

La surprise de cette semaine est que le client email open source K-9 Mail pour Android (plus de 5 millions de téléchargements sur Google Play) fait désormais partie de la famille de projets Mozilla Thunderbird. L'application K-9 Mail deviendra ainsi Thunderbird sur Android.

Développeur et responsable de K-9 Mail, Christian Ketterer (cketti) a rejoint l'équipe Thunderbird et va travailler sur cette mutation qui prendra un certain temps. K-9 Mail devra notamment d'abord s'aligner sur les fonctionnalités et l'aspect visuel de Thunderbird.

Union des communautés Thunderbird et K-9 Mail

Non pas pour l'été prochain mais pour l'été 2023, il est prévu avec Firefox Sync une option qui permettra de synchroniser les comptes entre Thunderbird et K-9 Mail.

Christian Ketterer souligne que les projets K-9 Mail et Thunderbird partagent les mêmes valeurs fondamentales de " respect de la vie privée, des standards ouverts et un processus de développement ouvert. "

À noter que le développement d'une application Thunderbird pour iOS est actuellement en cours d'évaluation. Le cas échéant, il y aura les contraintes usuelles d'Apple avec un passage par WKWebView de l'API WebKit.