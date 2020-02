Thunderbird placé sous l'égide d'une nouvelle filiale de la Fondation Mozilla

Il y a du changement pour le projet Thunderbird. Il est désormais dans le giron d'une nouvelle filiale de la Fondation Mozilla dénommée MZLA Technologies Corporation. Une situation qui fait un peu penser au cas du navigateur Firefox avec la Fondation Mozilla et sa filiale Mozilla Corporation.

Dans une annonce faite cette semaine, il a été précisé qu'une telle transition était dans les tuyaux depuis un certain temps. Le message se veut rassurant pour le devenir du client de messagerie libre. " Thunderbird restera libre et open source, avec le même calendrier de sortie et les mêmes personnes qui dirigent le projet. "

La situation paraît bien moins dramatique que du temps où Mozilla Corporation avait décidé de couper les ponts avec Thunderbird pour se concentrer sur Firefox. C'est grâce aux dons des utilisateurs de Thunderbird que le projet a pu continuer de se développer au sein de la Fondation Mozilla.



" Le passage à MZLA Technologies Corporation permettra non seulement au projet Thunderbird de gagner en flexibilité et en agilité, mais aussi d'envisager d'offrir à nos utilisateurs des produits et services qui n'étaient pas possibles sous la Fondation Mozilla. "

Chef de produit Mozilla, Philipp Kewisch explique que les coûts de nouveaux produits et services pourront être couverts par des " revenus via des partenariats et dons non caritatifs. " Ces dons ne sont plus recueillis par la Fondation Mozilla.

Une version mobile de Thunderbird est une demande récurrente des utilisateurs. Philipp Kewisch répond que cela sera un produit entièrement nouveau, mais que c'est bel et bien à l'étude.