Marvel : l’arrivée possible d’une nouvelle équipe sur Disney+ ?

Suite aux événements d'Avengers : Endgame, Marvel doit renouveler ses personnages avec notamment Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et Eternals, mais l’univers doit également se mettre à la page du côté de Disney+. Parmi ces nouvelles sorties, on trouvera WandaVision le 15 janvier 2021, puis The Falcon and The Winter Soldier. Mais une toute nouvelle équipe devrait également faire son entrée, les Thunderbolts. Une équipe à la sauce Suicide Squad qui promet des scènes épiques.

L’histoire de Thunderbolts commence en 1996 alors que les 4 Fantastiques, les Avengers et d'autres héros disparaissent après une bataille contre Onslaught. C’est alors qu’une nouvelle équipe fait son apparition : les Thunderbolts. De faux super-héros qui cherchent à intégrer le SHIELD pour les espionner de l'intérieur.

Pour l'instant, seul le Baron Zemo apparaît dans The Falcon & The Winter Soldier. Comme toujours, rien n'a été confirmé ou démenti par Marvel et tout ça n’est encore qu’à l’état de rumeur. Il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus.

