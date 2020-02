TicWris Max 4G: une smartwatch aussi puissante qu'un smartphone

TicWris est une marque quasiment inconnue et pour se démarquer des autres enseignes chinoises, la startup mise sur une communication assez forte.

La marque vient ainsi d'annoncer la TicWris Max 4G, une montre connectée qui se prétend aussi puissante et polyvalente qu'un smartphone.

Il s'agit en réalité d'un dispositif hybride entre la smartwatch et le smartphone. Elle est équipée d'un processeur 4 coeurs associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage et une batterie de 2880 mAh de capacité. Elle dispose également d'un capteur photo 8MP compatible reconnaissance faciale et embarque Androd 7.1.1.

La Ticwris Max 4G dispose d'un port SIM 4G, d'un écran de 2,86 pouces (640x480 pixels)n du GPS, Bluetooth, WiFi...soit un petit smartphone a placer au poignet. D'ailleurs elle propose un fonctionnement parfaitement autonome et peut passer et recevoir des appels, mais aussi utiliser n'importe quelle application.

Le prix de la montre est également un argument : a 149 $ seulement, elle pourrait intéresser les curieux ou les utilisateurs souhaitant voyager léger.