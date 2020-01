Tik Tok : deuxième application la plus téléchargée de 2019, devant Facebook Messenger

Le succès de l'application Tik Tok s'est confirmé au fil de l'année 2019 et le service se paie le luxe de se positionner devant Facebook Messenger au classement des appli les plus téléchargées de l'année.

Selon des informations partagées par SensorTower concernant les applications mobiles les plus téléchargées de 2019, le service chinois Tik Tok affiche la progression la plus spectaculaire. Inconnue ou presque il y a trois ans et limitée aux pays asiatiques, le service est parti à la conquête du monde l'année passée.

Et plus qu'un effet de mode, Tik Tok s'est finalement imposé à la deuxième place des applis les plus téléchargées de 2019, devant le mastodonte Facebook Messenger.

Au total, Tik Tok serait installé sur plus d'1,5 milliard d'appareils depuis son lancement en 2016 dont 738 millions en 2019. Cela reste en dessous des 850 millions de téléchargements de WhatsApp, numéro un sur l'année, mais la progression est particulièrement intéressante.

Les revenus de TikTok ont également explosé en 2019 avec 176,9 millions de dollars générés, soit 71% de l'ensemble de tous les revenus générés par le service depuis son lancement. En toute logique, c'est en Chine que les revenus restent les plus imposants avec 122,9 millions de dollars.

Actuellement, on estime que Tik Tok recense 625 millions d'utilisateurs actifs par mois, mais l'application est également régulièrement pointée du doigt pour ses faiblesses en termes de sécurité et de protection des données.